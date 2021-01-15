В конце декабря 2020 года в Санкт-Петербурге случилось ЧП — на железнодорожной станции попал под товарный поезд 11-летний уроженец Челябинска Аркадий Аксенов. Он лишился обеих ног, но чудом остался жив. Почему мальчик решил запрыгнуть на поезд и как спасали ребенка, которого бросили «друзья-зацеперы», КП-Челябинск рассказала его мама.БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ И СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯАркадию Аксенову 11 лет. Три года назад семья переехала из Челябинска в Санкт-Петербург. Семья у мальчишки большая — трое братьев, он самый старший и всегда был гордостью.Мальчик с детства занимался спортом. Как рассказывает его мама Мария Петрова, еще в шесть лет он полюбил тайский бокс. В Челябинске тренировался в клубе «Бангкок». С переездом тренировки не оставил. В Санкт-Петербурге семья нашла хороший клуб. Аркаша параллельно занимался самбо, греко-римской борьбой, смешанными единоборствами ММА, выступал на соревнованиях.— Тренировки в клубе прекратились весной 2020 года, когда объявили карантин. Но и тут сын нас удивил — увлекся бегом, — рассказывает Мария. — Мальчик вообще спортивный: велосипед, скейт, сноуборд, плавание. И младшие братья от него не отстают, он для них пример!Но 26 декабря жизнь семьи полностью перевернулась.ПО НЕМУ ПРОЕХАЛИ 36 ВАГОНОВ— Этот день был самым обычным выходным днем. Пока в 17:36 мне по телефону не ответили: «Да, нашли, ваш сын у нас. Он попал под поезд. Возьмите документы и, по возможности, приезжайте». В этот момент обычная жизнь нашей семьи кончилась, — с дрожью в голосе вспоминает Мария Петрова.В субботу 26 декабря 11-летнего Аркадия Аксенова с перерезанными ногами на путях на перегонe «Проспект Славы-Санкт-Петербург-Товарный-Витебский» увидел машинист маневренного состава. До этого мальчик почти час умирал на снегу совершенно один, истекая кровью. По нему проехали 36 вагонов товарного поезда.На видео страшного случая, которое появилось в Сети, заметно, что Аркаша был в сознании. Он пытался приподняться, пробовал ползти, волоча за собой перерезанные ноги. В СМИ Аркадия, который соскользнул под колеса товарного поезда, сразу окрестили зацепером, мол, да, жалко мальчишку, но сам виноват.Но был ли Аркадий зацепером? Следствие установило, что нет. Его мама рассказывает, как все было на самом деле.Аркадий учится в пятом классе. В сентябре 2020 года он начал встречаться с девочкой, но потом они расстались. Мальчик переживал и пытался снова возвыситься в ее глазах.— И тут один знакомый шестиклассник «подгоняет отличную тему»: у него есть друзья постарше, они снимают крутые видео для блога. Про настоящих мужиков, про экстрим. Надо просто запрыгнуть на товарняк или электричку на ходу, а потом спрыгнуть. Желательно сделать это максимально эффектно. И видео будет на YouTube. А ссылку по всем школьным чатам завирусят. И тогда девочка поймет, какого героя потеряла. И вернется, — рассказывает Мария Петрова.Как рассказала Мария Петрова, в выходной Аркадий, шестиклассник и его приятель-ютьюбер пришли к железной дороге.— Аркадий говорит, страшно было очень. Несколько раз появлялась возможность, но он не решался. Поезда несутся, грохочут, воняют, холодно, сумерки (было ближе к 16:00, — прим. автора). И он стал отказываться, предлагать перенести, — говорит Мария. — А они стали возмущаться: «Зачем мы тогда тут целый день на тебя убили, ты кто такой?! Ты понимаешь, кто мы, а кто ты?! Давай цепляйся или мы всей школе расскажем, какой ты лох. И тебе лучше в школе не появляться. Тебе в спину даже первоклашки плевать будут. Сделаем так, что тебя бить будут в школе, возле школы и после школы, и вместо».Конечно, равнодушным такая отповедь Аркадия не оставила. Мария с его слов говорит, что сын запереживал, распсиховался. Мимо шел товарный поезд.— Он схватился за первую попавшуюся железку на боку какого-то вагона (цистерны). Поезд сильно потянул. Он побежал, подпрыгнул. Встал кое-как, носочками берцев на какой-то там выступ. Поезд начал ускоряться. Вагоны при этом меняют скорость рывками, так распределяется импульс от локомотива по цепи состава, — рассказывает Мария Петрова. — Вагон тряхнуло, и Аркадий сорвался под колеса.По словам Марии, спутники Аркадия шли за поездом и спустя 9 минут дошли до ее сына, лежащего у рельсов, без ног, в море крови.— Подошли вплотную. Посмотрели. И поспешили убраться. Нет, они не паниковали. Уходили так, чтобы никому не попасться на глаза. Скорую не вызвали. Взрослых на помощь не позвали. Он все отлично помнит. Он видел их. Тянул к ним руки. Мол, помогите, пацаны. Но... — рассказывает мама Аркадия.Аркадий пролежал на рельсах 58 минут, пока его не увидел машинист маневрового состава.— Он почти погиб, но не погиб. Не случись этой трагедии, я только спустя много лет узнала бы, наверное, какой он сильный и мужественный. Мой сын, — говорит Мария Петрова. — 36 вагонов. Ехали один за другим по его телу. 144 колеса. Огромных, железных. Воняющих сталью и мазутом. Растирали его ноги о рельсы. 58 минут. Мой мальчик истекал кровью, совершенно один, в грязном снегу. И он боролся.КАК СПАСАЛИ АРКАШУ АКСЕНОВАНа путях Аркашу увидел машинист маневрового локомотива Булат Жакеев. По словам Марии Петровой, он экстренно, вопреки инструкциям, остановил состав и бросился к мальчику.Как рассказал Марии Булат Жакеев, в этот момент он не думал о том, что нарушает инструкции, что его могут уволить. Когда перевернул Аркашу, увидел, что это ребенок, аж дышать перестал.— Это был мальчик, ребенок! Живой, но ему было худо. Дышал тяжело, весь трясся. Руку тянет: «Дядя, помоги, мне холодно…», — цитирует Мария Булата Жакеева. — Он позвал помощника, тот принес жгут из кабины. Как сумели, затянули правую ногу. Левую не смогли, левую поезд оторвал сразу, полностью, по ягодицу.Семья безумно благодарна Булату Жакееву за помощь. Он очень эффективно организовал операцию по спасению. Грамотно объяснил характер травм. Ведь могла приехать обычная скорая помощь, а не реанимобиль с дефибриллятором, адреналином и сильнодействующими анальгетиками, и шансов было бы еще меньше.Булат Жакеев подбежал к дежурившему неподалеку экипажу ДПС, объяснил, что здесь рядом, на рельсах, тяжело травмированный ребенок. И сотрудники опять же по личной инициативе вызвали еще один экипаж и сопровождали реанимобиль по дороге в больницу, сквозь столичные пробки и по встречке. Они довезли Аркашу за 12 минут.Сначала Аркадия привезли в одно медицинское учреждение, но вскоре врачи там поняли, что не имеют достаточно оборудования и специалистов для этой сложнейшей операции.Поэтому мальчику насколько возможно оказали помощь, стабилизировали его состояние и экстренно повезли Центр микрохирургии. Операция длилась шесть часов с постоянной подачей крови — Аркаша потерял очень много крови, пока ждал помощь.ОБ ЭТОМ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬМария Петрова решилась рассказать о трагедии, чтобы как можно больше людей, родителей, детей узнали, к чему приводят опасные игры. Ведь на месте ее Аркаши мог оказаться любой мальчишка, а те, кто его подстрекал, не несут никакой ответственности и продолжают уговаривать других школьников стать «героями крутого видео».— Мой сын не зацепер. Следователи изучали и телефон и ПК — никаких групп, поисков и переписок. Он просто запрыгнул на поезд под давлением. Поймите, важно объяснить, что в таких случаях нужно обращаться к учителям и родителям, взрослые все решат, — говорит Мария Петрова.Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщается в СКР. Но как рассказала мама, мальчикам, которые бросили Аркашу умирать, ничего не грозит. Максимум — разговор со следователем.— Они несовершеннолетние, поэтому нести ответственность за оставление в опасности не могут. Как и их родители. За воспитание ублюдков статьи в нашей стране нет, — говорит Мария. — Меня поражает малодушие этих детей. Они не малыши — им 12 и 14 лет. Это подростки, которые спокойно подошли, посмотрели на Аркашу, подумали, вероятно, что не жилец и хладнокровно, без паники ушли кустами, чтобы не попасться на глаза случайным прохожим.— Если бы они не смалодушничали, не бросили друга, все было бы по-другому. Тогда они были бы героями. Да, за зацеперство им бы влетело, но для всех они были бы теми, кто помог в спасении друга, — говорит Мария.Женщина говорит, что о зацеперстве раньше никогда не слышала, но оказалось, что это популярная среди детей тема.— Понятно, что другие мальчики делали это не впервые. Даже в переписке с моим сыном они не называют вещи своими именами, используя аллегории. Например, не запрыгнуть на поезд, а «поймать собаку», чувствуется опыт и понимание незаконности их хобби, — говорит Мария. — Мы поговорили с администрацией школы, чтобы донести информацию о подобных провокациях и подстрекательствах. Те — с родителями учеников. Ко мне уже обратились три мамы, чьим детям один из подростков показывал видео зацеперства, рассказывал, как это круто и настойчиво предлагал поучаствовать.ЭСТРИМ РАДИ ВИДЕО И СЕЛФИПроблема зацеперства актуальна и для Челябинской области.— Ради интереса подростки и дети подкладывают различные предметы под колеса приближающихся поездов, в попытке сделать эффектное селфи залезают на вагоны, запрыгивают на поезда, переходят железнодорожные пути, не снимая наушники и капюшон, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД. — Все это не только угрожает их здоровью, но и подвергает опасности жизнь пассажиров поезда.В прошлом году сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поймали восемь подростков, которые катались на поездах на подножках вагонов или других непредназначенных для проезда местах. Годом ранее таких было четверо. К счастью, никто не погиб и не получил травмы.Один из последних примеров: в сентябре 2020 9-классник и студент колледжа решили съездить в Миасс на электричке, но денег не было. Поэтому они зацепились за технические выступы последнего вагона электрички и проехали несколько остановок. В Кисегаче их заметили железнодорожники, они спрыгнули и убежали в лес. Но их задержали. Транспортная полиция постоянно проводит рейды и различные профилактические мероприятия акции. Кстати, с 16 лет за проезд на железной дороге в неприспособленных местах предусмотрена административная ответственность. До этого возраста — за нарушения отвечают родители.В ЮУЖД напомнили, что родителям важно рассказывать детям об опасностях железной дороги. Для пущей безопасности можно установить на смартфон ребенка приложение SafeTrain (Берегись поезда), которое оповещает о приближении к железной дороге: приходит оповещение, блокируется музыка в наушниках за 70 метров до путей, за 50 метров — срабатывает звуковой и вибросигнал.Родители всегда могут видеть, где находится ребенок. Причем маршрут хранится месяц, чтобы посмотреть, пренебрегает ли ребенок безопасными переходами и часто ли бесцельно гуляет вдоль путей.ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТААркадий Аксенов сейчас находится в больнице. Ног он лишился полностью, но мальчик до сих пор борется за жизнь и врачи дают очень осторожные прогнозы. При падении он застрял между колесами, и его несколько метров протащило по рельсам. Поэтому у Аркаши в дополнение ко всему закрытая черепно-мозговая травма, ушибы селезенки, печени и легких, переломы. Это называют «политравмой», состояние таких пациентов сильно отягощено суммой повреждений. Из-за высокой ампутации, полного отсутствия ног страдает сердце, дает о себе знать и полное переливание крови. У Аркаши высокая температура — под 40 градусов, его мучают фантомные боли.— Аркаша держится молодцом, борется. Когда отпускает боль, даже улыбается, общается с друзьями, смотрит их видео-приветы, — говорит Мария Петрова. — Нам пишут очень многие: приятели, друзья, незнакомые люди. Рассказывают, как занимаются спортом на колясках, спрашивают, как помочь. Аркаша мне говорит: «Мама, я и не думал, что у меня столько друзей. Никогда не думал. Не знал, что я — хороший, что я — нужен».Первые несколько дней после трагедии семья отказывалась от предложений о помощи.— Потом мне сказали, что я не права. Что отбиваться от искренности, от желания от души помочь — это убивать все лучшее, что еще есть в людях. Сегодня я отказалась от помощи, завтра другому не предложат из-за боязни отказа, — говорит Мария. — Сейчас ситуация у нас финансово стабильная, но как знать. Я пока не знаю, буду ли по-прежнему эффективной в бизнесе. Поэтому мы с Алексеем (супруг Марии, — прим. автора) решили создать счет, куда при желании помочь люди могут перечислить деньги на реабилитацию Аркаши.КСТАТИКак пишут СМИ, на фоне этих трагических событий депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил РЖД оборудовать поезда видеокамерами, которые позволяли бы следить за ситуацией в хвосте состава и предотвращать подобные трагедии.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru