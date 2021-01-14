Сегодня ночью температура воздуха в Курганской области опустилась до 40 градусов мороза. В столице Зауралья отметили занятия с 1 по 9 класс первой смены и с 1 по 7 класс второй, правда школьники будут учиться дистанционно.По данным курганского гидрометцентра, сейчас в областном центре -27. Днем воздух прогреется до -24..-26 градусов, в городах региона ожидается -22..-27. Переменная облачность, преимущественно без осадков, юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с.В ночь на пятницу в Курганской области будет -25..-30, днем потеплеет до -9..-14, но усилится ветер — отдельные порывы будут достигать 14 м/с.В администрации Кургана посоветовали горожанам теплее одеваться.— В период холодов важно сохранять бдительность и соблюдать меры пожарной безопасности, ограничить использование личного транспорта и не отправляться в дальние поездки. Не выходите на улицу без варежек, шапки и шарфа, открытые, — рассказали в пресс-службе администрации города.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru