Подать заявку на конкурс юных талантов на XII Премию «Андрюша-2021» можно до 15 февраля.— По многочисленным просьбам педагогов и родителей мы приняли решение о продлении сроков на две недели, — прокомментировали в оргкомитете премии, — мы хотим, чтобы все желающие могли проявить свои способности и получить новые возможности для развития.Заявку на участие можно заполнить он-лайн.Заявка солиста.Заявка коллектива/дуэта.Заявка художника.Положение о конкурсе.Участие в конкурсе — бесплатное. Особое внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации. В состав жюри входят деятели искусства и культуры мирового масштаба. Неизменный Председатель жюри Премии — народный артист России продюсер, режиссер Андрис Лиепа. Призы — участие во всероссийских и международных конкурсах, концертах и фестивалях в России и за рубежом, творческих школах, обучающих программах и мастер-классах ведущих международных организаций в сфере искусства — Культурного центра Елены Образцовой, Международного фонда Юрия Розума, Благотворительного фонда имени Мариса Лиепы и других.Награждение победителей состоится на Торжественном благотворительном Гала-концерте памяти талантливого и светлого мальчика Андрюши Жаботинского в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки в Челябинске 22 апреля 2021 года. В этом году на церемонии будут отмечены победители Премии «Андрюша» сразу двух лет. В концерте примут участие звезды оперы, балета, эстрады, драматического искусства. Ведущий — заслуженный артист России Александр Олешко.Детский благотворительный фонд «Андрюша» приглашает партнеров для участия в XII Премии «Андрюша-2021»!Проект осуществляется с использованием средств гранта Губернатора Челябинской области для СО НКО.Оргкомитет: Детский Благотворительный Фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского, www.andrusha-fond.ru, г.Челябинск, пр.Ленина, 21В (БД «Спиридонов»), офис 513, тел. +7 (351) 775-45-40, +7 (351) 235-75-55, andrusha-fond@mail.ru.