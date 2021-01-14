Пирожки с макаронами, квашеная капуста и растворимая лапша, а может картофель в мундире или кусочек хлеба, посыпанный сахаром — в преддверии Дня российского студенчества «Комсомольская правда» объявляет конкурс на коронные блюда из студенческой юности.Условия участия просты: нужно вспомнить свой любимый рецепт и отправить его голосовым сообщением на WhatsApp +79080953953. Хронометраж сообщения — не более минуты. Самые креативные рецепты (или способ их подачи) прозвучат в эфире радио «Комсомольская правда» в ежедневной программе «Вкусовщина».Конкурс пройдет с 15 по 29 января 2021 года. Авторы лучших аудиосообщений получат призы от партнеров.Удачи! И ни пуха, ни пера!Положение о конкурсе.