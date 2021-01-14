Концепцию парка им. Гагарина на сессии соучаствующего проектирования челябинцам, пришедшим сегодня вечером в Дом архитектора, предложили разработать в форме... фильма. Дело в том, что немало кинолент, собравших кассу по всему миру, снимали именно в парках. Например, в Детройте — «Восьмую милю». В Турции — «Полуночный экспресс». Города, где проходили такие события, получали огромные финансовые вливания и стабильный туристический поток.В КБ «Стрелка», например, выяснили, что Челябинск — единственный город-миллионник в стране, где даже 80 % селфи делается в квартире или другом помещении, а не на улице. Конечно, в обсуждении концепции парка в форме фильма есть огромный момент условности. Но это и интересно: сделать так, чтобы киношная реальность стала бы частью повседневности.Краевед Юрий Латышев предложил концепцию фильма парка «Три века в Челябинске». Натура отличная: есть реликтовый лес и древние гранитные камни. Есть много исторических событий, реконструкцией которых можно заняться в парке. Есть прежние достопримечательности, которые можно возродить. Например, одну из 13 парашютных вышек, что до войны были в Челябинске, и в том числе — в парке.Люди живут в соцсетях, потому наш парк должен быть насыщен объектами, которые бы явились отличным фотофоном. Фотки на фоне облезлой скульптуры Гулливера в Инстаграм не выложишь. Нужны «вау-объекты». Если не парящий мост, как в Зарядье, то что-то подобное! Это — предложения от группы, разрабатывающей сценарий «ИнстаПарк».Поклонники музыки и танцев объединились для написания сценария парка под названием «ЛаЛаПарк». Помните атмосферный фильм «Я шагаю по Москве»? Его снимали в столичном парке Горького. И большая часть фильма развивается в парке. Там людно и празднично. Почему бы в парке им. Гагарина не сделать множество танцевальных площадок и пространств для выступления оркестров? Прекрасная возможность разрядиться эмоционально и поднять настроение!Еще одна идея — парк для детей. За последние 10 лет детское население Челябинска выросло на 3%: с 645 246 человек до 747 436 человек. Дети много двигаются, потому в парке нужны современные детские площадки. Сделанные из натуральных материалов, с допустимым риском и минимумом ограничений. А 60-летие гагаринского полета в космос можно увековечить в главной детской площадке — такой, как, например, на ВДНХ, где в небо будто взмывает огромная ракета.Еще одна предложенная тема — спорт. Нужно разделить потоки отдыхающих: велосипедистов-лыжников и пешеходов. В парке нет велодорожек, потому часто вспыхивают конфликты. Нужны комфортные, освещенные, безопасные дорожки для занятий спортом.Отлично подойдет локация парка для воплощения проекта «Парк Игр Разума». Участники сессии соучаствующего проектирования предложили устроить в парке точки для открытых лекториев: с амфитеатром, лужайками. И тогда, как в Москве, в ЦПКиО вузы смогут проводить Дни открытых дверей. И жители смогут посещать лекции звезд науки и встречаться с любимыми актерами.Поклонникам тишины и созерцания пришелся по душе сценарий развития парка «ЧЕлаут». Тихие уголки, веранды в гирляндах, созерцание воды и деревьев. Японские сады и пруды с золотыми рыбками, гамаки и навесы... Кажется, ландшафт и флора парка к воплощению этой идеи располагает.Ну, и конечно, какая прогулка без еды? Поклонники гастрономических радостей на сессии объединились, чтобы разработать концепцию «ФудПарк». Еды нужно много: для малышни, тинейджеров и взрослых, для мясоедов и веганов. Долой разнокалиберные будки с сосисками в тесте! Нужны объекты в едином стиле и гастрономические фестивали круглый год.Итогом обсуждений сессии соучаствующего проектирования станут концепции, которые, как обещают в мэрии, лягут в основу будущего проекта парка. Главное потом — найти деньги.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru