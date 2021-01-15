В четверг, 14 января, в поликлинике областной клинической больницы № 2 в Челябинске от коронавируса прививали людей пожилого возраста — от 65 лет и выше. В новогодние праздники участковые терапевты обзванивали пенсионеров, приглашали на прививку. Пенсионеры откликнулись — пришли семьями.Вера Борисовна Гуляева с супругом и не обсуждали, делать вакцину или нет:— Конечно, нужно вакцинироваться! Ковид молодых косит: каждый день приносит новости как с поля боя. Врачи с ног сбиваются, сутками в «красной зоне». Мы должны ответственно относиться к своему здоровью.Михаил Андреевич Беседин после посещения прививочного кабинета поделился впечатлениями:— Мне 71 год. Коронавирусом не болел и не хочу. Самочувствие отличное. С пеленок нас в советские времена прививали, потому у меня и состояние здоровья для моих лет хорошее. Я жить хочу. У меня в подъезде трое переболели, один, мой ровесник, умер от ковида. Болезнь не выбирает, кого забирать, потому к ней нужно относиться как к сильному противнику. Потому с женой мы сразу пришли, как только позвонил участковый врач.Заведующая поликлиники ОКБ Анна Авладеева сообщила, что в лечебное учреждение доставлено 565 доз вакцины от коронавируса. 410 доз уже поставили.— Доставляется вакцина в спецмашинах с холодильными установками. Такое же оборудование есть у нас в поликлинике. Сейчас вакцинируем пенсионеров старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, педагогов, соцработников, полицейских.После прививки медики рекомендуют три дня поберечься: нельзя употреблять алкоголь, посещать баню, переохлаждаться. Возможна естественная поствакцинальная реакция: боль в реке в месте укола, повышение температуры тела до 38 градусов. Но температура легко сбивается жаропонижающими препаратами.Тест на антитела уже не сдают перед прививкой: на нее это не влияет. По наблюдениям медиков, пожилые переносят вакцинацию иногда легче молодых.РЕГИОН ГОТОВВ феврале в наш регион поступит крупная партия вакцины от коронавируса — 151 тысяча доз. Договоренности достигнуты между правительством Челябинской области и федеральным минздравом.На последнем заседании федерального оперштаба президент России Владимир Путин поручил переходить от масштабной вакцинации — к массовой. Отечественная вакцина, подчеркнул глава государства, не требует каких-то необычных условий. Вице-премьеру Татьяне Голиковой президент дал поручение со следующей недели приступать к выполнению важной задачи по всей стране.Челябинская область готова к приемке препарата: по поручению губернатора закуплены холодильники для хранения; разработана логистическая схема распределения вакцин по муниципалитетам Южного Урала. Ранее в Челябинскую область поступило 6400 доз вакцины.ВАКЦИНАЦИЯ СТУДЕНТОВ И РАБОЧИХГубернатор Алексей Текслер поставил задачу продолжить вакцинацию от COVID-19 групп риска. В списке — воспитатели детских садов, учителя школ, преподаватели вузов и ссузов; медики, в том числе амбулаторно-поликлинического звена; сотрудники полиции; социальные работники; волонтеры-медики. Кстати, вакцинация начнется в образовательных организациях.По исследованию Роспотребнадзора, в регионе с 35 до 34% снизилась заболеваемость среди пожилого населения, но несколько выросла заболеваемость трудоспособных южноуральцев.Конечно, прививаться или нет — решать каждому из нас. Но нужно помнить, что для людей из группы риска важно защититься от опасного заболевания максимально. И даже если человек переболел ковидом и анализы показывают наличие антител — вакцина не будет лишней, а только укрепит иммунитет.ТЕНДЕНЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИНа сегодняшний день в Челябинской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается стабильной. Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.В долгие выходные была организована работа выездных лабораторий в ТРК Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Кыштыма, Златоуста, Аши, Сатки, Троицка, Пласта, Южноуральска, Карталов, Копейска, Аргаяша, Коркино. Всех желающих бесплатно тестировали методом ПЦР на выявление COVID-19. Проведено 7 904 теста. Важно выявить носителей вируса: они могут представлять опасность для окружающих.— Это был первый опыт, и жители области его оценили положительно. По поручению губернатора мы практику акций бесплатного тестирования методом ПЦР будем продолжать, расширяя географию проекта. Выявлено 216 положительных результатов на ковид (2,7%). Число незначительное, но носители вируса остались дома, не заразили окружающих, — сказала Ирина Гехт.БОЛЬНИЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ПРИВЫЧНОЙ РАБОТЕВ регионе фиксируется снижение и общего числа пациентов, находящихся на госпитальных базах и на амбулаторном лечении. Наблюдается снижение числа госпитализаций и вызовов — как на скорую, так и на неотложную помощь.В связи с наметившейся тенденцией в регионе началось сокращение госпитальных коронавирусных баз. На совещании с медиками области губернатор сообщил, что сегодня коронавирус лечат в 26, а не в 28 медучреждениях. За последние две недели свободный коечный фонд на госпитальных базах составил 34,5%, на базах долечивания — 59%. Главой региона принято решение о поэтапном восстановлении привычного профиля коечного фонда для оказания плановой медицинской помощи. По поручению губернатора до 23 января на оказание плановой медицинской помощи перейдут, в том числе, больницы Верхнеуральска, горбольница № 1 в Челябинске и больница № 3 в Миассе. К обычному профилю вернулись базы долечивания в Долгодеревенском, Еткуле и Карталах.Готовится документ по этапности выхода госпитальных баз для планового оказания медицинской помощи до снижения коек по лечению коронавируса до нормативного количества — 2,5 тыс. мест. Важно максимально восстановить плановую помощь.ПРЯМАЯ РЕЧЬГубернатор Челябинской области Алексей Текслер:— Мы видим, что основное число заболевших ковидом на сегодня в регионе составляет взрослое население в трудоспособном возрасте, поэтому важно дать возможность прививать работников наших предприятий.По распоряжению главы региона определен ряд крупных предприятий, у которых есть собственные медцентры, чтобы на этих базах начать вакцинацию. Прошли переговоры с руководством ММК. Комбинат начинает вакцинацию сотрудников трудоспособного возраста, чтобы увеличить иммунную прослойку среди населения.ЦИФРА151 тысяча доз вакцины от коронавируса поступит в Челябинскую область в феврале.Регион готов к проведению массовой прививочной кампании.1 февраля на портале gosuslugi.ru откроется сервис для записи на вакцинацию для всех желающих, независимо от того, входят ли они в группу риска. Такая возможность появится у жителей по всей стране.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru