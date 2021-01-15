Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский 14 января умер на 72-м году жизни от COVID-19. На сериях его детского юмористического журнала выросло ни одно поколение детей. Но и сам идейный вдохновитель оставил в сердцах людей много воспоминаний. Мы узнали, чем папа «Ералаша» запомнился челябинцам, которые общались с ним лично.Маша с «Ералаша»Мария Третьякова познакомилась с Борисом Грачевским в ноябре 2005 года, когда художественный руководитель «Ералаша» посетил наш город. В Челябинск он приехал на V Всероссийский кинофестиваль «Новое кино России».— Я была пресс-секретарем этого фестиваля, — вспоминает Мария Третьякова. — Видимо, как-то хорошо себя проявила в работе, потому что Борис Юрьевич пригласил меня работать в Москву в киножурнал «Ералаш». Я была, мягко сказать, удивлена таким предложением. Спросила: «А что в Москве совсем никто не хочет работать в «Ералаше»?» Борис Юрьевич ответил, что «просто с хорошими кадрами тяжеловато».Так 25-летняя Мария прошла кастинг, который кардинально изменил ее жизнь. Сразу челябинка не ответила, взяла время подумать. Посоветовалась с родителями: мама была против, папа — скорее, за.— У меня была очень хорошая и интересная работа в Челябинске, — продолжает Мария Третьякова. — Я работала пиар-менеджером в Информационной компании «Медиа-центр». Я посоветовалась с Вадимом Михайловичем (речь идет о заместителе губернатора Челябинской области Вадиме Евдокимове. — Прим. автора) и он сказал: «Езжай. Сюда всегда сможешь вернуться».Сначала девушка переживала. Вдруг, Борис Грачевский пошутил? Но он сдержал свое слово, и через три месяца с момента разговора — в феврале 2006 года — Мария Третьякова начала работать на киностудии имени Горького, в киножурнале «Ералаш».— Борис Юрьевич сразу мне дал очень сложную и ответственную должность — руководитель актерского агентства «Ералаш». И сказал: «Ну, все, давай. У тебя получится», — говорит Мария Третьякова. — Проработала я год, и ушла на Первый канал. Борис Юрьевич не был простым руководителем. Работать с ним было сложно, но интересно. Он требовал полного погружения в дело, которым ты занимаешься, требовал ответственности. Хвалил редко, шутил часто. Он видел в людях талант и помогал этому таланту раскрыться. Он изменил жизни многих детей, подростков и просто людей к лучшему. Мне жаль, что он умер. Соболезную.«Ника — нормальная чувиха!»Кстати, на открытии кинофестиваля в Челябинске Борису Грачевскому подарили статуэтку «Ника» — это была полуобнаженная женщина, высотой примерно полметра.— Прикольная тетка, — сказал тогда в интервью КП-Челябинск Борис Юрьевич. — У меня в кабинете есть целый стеллаж для наград. И ее я тоже туда поставлю. Нормальная чувиха!В Челябинске Грачевский провел три дня, и впечатления о городе у него остались положительные. Пешеходную Кировку назвал симпатичной. По ней он прошелся, когда ходил на «Пиковую даму» в театр оперы и балета имени Глинки. Оперный — тоже понравился.— В вашем городе я впервые. Честно говоря, ехать не хотел — чувствовал себя плохо, — признался тогда Грачевский. — Но меня так уговаривали: мол, дети очень ждут создателя «Ералаша». Но встреча с ребятишками была в маленьком зале на 100 человек. Ну не поверю я, что во всем миллионном Челябинске нашлось лишь сто детей, которые хотят пообщаться со мной. Я привык к громадным аудиториям. Например, в Кремлевском дворе вмещается шесть тысяч человек. А тут всего сотня детей. Как-то это несерьезно. Может, стоило остаться дома…«Ну ты попала»!Но папа «Ералаша» приехал в Челябинск снова. В 2017 году он стал гостем открытого челябинского областного форума «Российского движения школьников». На так называемой «Классной встрече» в педагогическом университете Борис Грачевский больше двух часов общался с детьми.— Борис Юрьевич очень эмоционально и с примерами отвечал на вопросы школьников, а затем проходила фото- и автограф сессии, — рассказала КП-Челябинск председатель Челябинского регионального отделения «РДШ» Светлана Буравова.Ребята тогда делились впечатлениями о Грачевском в социальных сетях.— Борис Юрьевич — очень веселый человек, как он сам говорит, в нем живет 12-летний пацан. Это самый главный редактор, который говорит ему «Фу, какая фигня» на все, что не будет интересно детям, — написал один из юных слушателей. — Когда Борис Юрьевич предложил ребятам и взрослым вспомнить фразы из выпусков, уже успевшие стать крылатыми, девочке, которая первая подняла руку он сказал: «Ну ты попала!» А когда многие начали поднимать руки, он сказал «Ок, Google, да?». Современный, яркий, эмоциональный и полезный диалог выдался.Участников встречи, по словам Светланы Буравовой, тогда удивило, что все серии «Ералаша» можно пересмотреть примерно за час. На съемки каждой серии при этом уходит день, но подготовка длится две недели.— Ребятам он тогда говорил: «У вас все впереди! Будьте здоровы, чтобы у вас сил было на все», — добавила Светлана Буравова.Что будет с уральским «Ералашем»?На сегодняшний день неясно, что будет с челябинским «Ералашем». По лицензионному соглашению с Грачевским в нашем городе съемками и подготовкой к ним детей занимается «Студия Звезд». Продолжится ли работа по созданию киножурнала в регионе, пока неизвестно. Мы связались со студией, но говорить с нами отказались.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru