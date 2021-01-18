В конце минувшего года в общественную приемную регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» поступили многочисленные обращения от родителей и законных представителей маленьких пациентов отделения урологии ОКБ №3, специалистов отделения и просто неравнодушных граждан. В обращениях указывалось, что отделение детской урологии было реорганизовано в октябре 2020 года. Такое решение стало неожиданностью для сотрудников и пациентов: коллектив отделения остался фактически без работы и заработной платы, а маленькие пациенты оказались лишены возможности получения качественной медицинской помощи от тех врачей, у которых наблюдались. Многочисленные обращения в Правительство и Минздрав Челябинской области не принесли результатов.К решению проблемы подключился депутат Законодательного Собрания, председатель Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области, председатель Совета регионального отделения «Общества врачей России» Степан Фирстов. В январе 2021 года стало известно, что благодаря вмешательству парламентария сотрудники отделения урологии получат все необходимые выплаты, гарантированные Трудовым кодексом при сокращении.— Развитие этой ситуации — пример того, как в современном мире должно работать врачебное сообщество — каждый врач, фельдшер, медсестра должны понимать, что их права защищены, что в сложной ситуации они не останутся наедине со своими проблемами. И призываю всех коллег, будь то единичный случай или врачебный коллектив, в случае возникновения каких-либо нарушений со стороны работодателя, не замалчивать эту ситуации, а обращаться к нам — в «Партию пенсионеров», в «Общество врачей России». Только объединившись мы сможем защитить наши права и сохранить уважение к нашей профессии. К сожалению, у этой ситуации есть и другая сторона — мы знаем, что детских урологов в области всего восемь. При этом в режиме жесточайшего дефицита врачебных кадров мы продолжаем терять специалистов. Уже сегодня известно, что один из врачей расформированного отделения нашел работу в Новгороде, другие — рассматривают предложения частных клиник. Уход врачей и медицинского персонала из медицинских организаций не может не сказаться на качестве и доступности медицины, — отметил Степан Фирстов.