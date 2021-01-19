Около 300 горожан поздним январским будним вечером, отложив домашние дела, стали участниками сессии соучастного проектирования. 150 из них пришли в Дом архитектора, чтобы работать очно, еще столько же высказывали свои предложения онлайн. Решали вопрос развития центрального парка культуры и отдыха им. Гагарина — любимого уже несколькими поколениями горожан.Расположение парка уникальное. Это часть соснового бора. Площадь бора — 1200 га, парка — 52 га. Средний возраст сосны — 130 лет. Парк вплетен в историю города. Древний гранит в сосновом бору, которому сотни миллионов лет, начал добываться в конце XIX века, и благодаря этому появились каменоломни — одна из достопримечательностей Челябинска. Гранитом из каменоломен облицованы дома на ул. Кирова, например дом Холодова (в нем размещается ресторан «Цыплята табака»).КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ КАК ФАКТОР ПРОДУКТИВНОСТИНовое явление в общественной жизни, популярное в Казани, где уже состоялось несколько сотен сессий, набирает обороты в Челябинске. По решению главы города Натальи Котовой, все общественные пространства отныне планируются или реконструируются после сессий соучастного проектирования, и архитекторы обязательно учтут предложения горожан.В конце прошлого года в Челябинске состоялась сессия соучастного проектирования по будущему участка набережной в самом центре города, от ул. от улицы Чайковского до ул. Красной. Для понимания: этот участок расположен от моста по ул. Чайковского в сторону центра, за ТК «Лента». Сейчас там пусто, тихо и уникальный ресурс реки никак не используется. После воплощения оригинальных и полезных идей пустырь у реки может стать интересным общественным пространством для жителей любых возрастов.Вторая сессия собрала горожан для проектирования парка им. Тищенко — зеленого массива в Металлургическом районе Челябинска. Парк Тищенко — это более 30 га площади и богатая история. Парк разбит в 1947 г.ОТ РАСЦВЕТА ДО СТАГНАЦИИПарковую тему власти города и продолжили вопросом будущего ЦПКиО. Решение о его создании относится к 30-м годам прошлого века: в 1934 году парк был заложен, через два года принял первых гостей. Еще до войны зимой дорожки заливали льдом: под музыку по аллее катались на коньках горожане. И в годы Великой Отечественной ЦПКиО был открыт для отдыха.Имя первого космонавта Земли парк получил уже на следующий день после полета Юрия Гагарина. В нынешнем году парк отметит 60-летие события.Расцвет парка приходится на 70-е годы. Два десятилетия им руководила талантливая челябинка Тамара Стефанова. При ней появились знаменитые аллеи, гигантские туи, цветники, газоны. В 1971 году челябинский парк был признан лучшим в стране и удостоен высшей награды на Все-союзном конкурсе парков культуры и отдыха.90-е и начало «нулевых» в истории ЦПКиО — десятилетия деградации. Тогда пространство уникального зеленого уголка заполонили разнокалиберные киоски фастфуда, распивочные, видавшие виды аттракционы.От этих недочетов парк не может освободиться до сих пор.Агентством инвестиционного развития г. Челябинска проведен опрос 3,5 тыс. горожан. Они рассказали о проблемах любимого места отдыха:— много заборов;— не хватает зеленых зон: клумб, цветников с многолетними и однолетними растениями;— в детском городке «Гулливер» нет места для переодевания детей; нет фонтанчиков с питьевой водой;— основная площадка аттракционов лишена растительности. Люди жарятся на солнце;— надоела аудиореклама;— ротонда — знаковое место, но вокруг нее все вытоптано;— в реконструкции нуждаются подходы к парку. Например, со стороны ТРК «Родник» дорога не освещена, опасна, переходит в парковку. У зоопарка вдоль тропы стоят разнокалиберные ларьки. Парку нужен архитектурный дресс-код.ПАРК КАК СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ФИЛЬМАУчастникам сессии предложили несколько вариантов развития концепции парка как места съемок фильма. В полной гармонии с природой и с уважительным отношением к природе: ЦПКиО — часть Шершневского бора.В мире парки служат местом действия блокбастеров. Например, «Восьмую милю» снимали в Детройте. «Полуночный экспресс» — в Турции. «Я шагаю по Москве» снимали в Парке Горького. Так почему бы не создать из нашего парка место дополнительного притяжения?ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ ГОРОЖАНЕ«Кухня-парк». ЦПКиО — место проведения гастрономических фестивалей. Вкусной и полезной еды должно быть много и для всех возрастов — от малышни до пенсионеров. Нам нужен, например, фестиваль грилей и барбекю. Такой, как в московском парке «Сокольники», он год за годом собирает тысячи гостей.«Три века Челябинска». ЦПКиО — отличная площадка для исторических реконструкций и объектов архитектурного наследия. Реликтовым соснам парка — около 130 лет. Гранитным берегам каменоломен — несколько миллионов лет. Отличные декорации для праздников и фестивалей! Почему бы не построить парашютную вышку, которая была установлена в парке в 30-х годах ХХ века!«Чемпион-парк». Этот сценарий предполагает создание инфраструктуры для активного отдыха. Сейчас парк не приспособлен для занятий спортом. Например, нет ни одной велодорожки. И велосипедисты часто конфликтуют с прогуливающимися, потому что катаются по аллеям.«Парк детского периода». Население Челябинска молодеет. Если в 2010 г. в городе проживало 645 246 детей в возрасте от 0 до 18 лет, то в 2020 г. — уже 747 436 юных горожан. Точкой притяжения может стать, как на ВДНХ, современная детская площадка. Выполненная из натуральных материалов, с минимальным риском и запретами.«Инста-парк». В Челябинске, увы, не хватает ярких окрестностей и объектов. Центральный парк может стать объектом притяжения, ведь люди любят фотографироваться. Живописные окрестности парка заиграют еще больше, если появятся красивые здания, лужайки, цветники, фонтаны. Нужен «вау-эффект» для соцсетей.«Парк игр разума». Открытые лектории, амфитеатр, площадки для киносеансов под открытым небом. Пандемия научила нас избегать большого скопления людей в закрытых помещениях. Во всем мире выросла популярность открытых точек. В парке вузы могут проводить дни открытых дверей.«ЧЕЛаут, или Центральный парк созерцания и тишины». Уставшему от грохота большого города жителю нужно найти уединение под сенью деревьев, вблизи прудов, на тенистых аллеях и в тихих беседках. Лужайки, японские пруды, цветники и оранжереи вернут горожанину силы.«ЛаЛаПарк». ЦПКиО — как площадка для школ танго и сальсы. Пикники. Симфонические концерты под открытым небом.— Мы внесем предложения жителей, как они хотят видеть там свой досуг. Сейчас мы в начале диалога, а дальше уже начнем предметно работать. Это самое важное — понять общие проблемы, запросы, пожелания, мечты. Будет еще очень много встреч. Наше обязательное требование — чтобы архитекторы предметно работали с жителями, такая практика применяется сейчас по России, — сказала замначальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска Ольга Никитина.Прямая речьЗаместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков:— По результатам сессии соучастного проектирования мы получили новое видение парк Гагарина глазами горожан. Проект, который получится, — это парк, где будут отдыхать наши дети, внуки. Это очень серьезная история, в которую мы так вкладываемся. Концепция появится в течение месяца.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru