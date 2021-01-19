Летать, не отрываясь от земли: в челябинское училище штурманов поступили новейшие тренажеры, имитирующие самолеты, которые находятся на вооружении российской армии. В виртуальной кабине все как в настоящей: от ощущения полета до панели управления.Самый необычный тренажер — Ил-76. Курсант надевает очки виртуальной реальности, берет в руки джойстик и оказывается в кабине штурмана.Остальные тренажеры имеют панель управления точь-в-точь, как в настоящем самолете. В дальнейшем, оказавшись в настоящей кабине, курсант даже не почувствует разницы. На симуляторах сверхскоростного истребителя-перехватчика МиГ-31 и многоцелевого истребителя Су-30СМ курсанты сидят друг за другом — командир и штурман — как в кабине. Они могут отрабатывать фигуры пилотажа, заход на цель, применение всех типов боеприпасов и дозаправку в воздухе.Для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 есть два типа тренажера: схематический и полная копия кабины настоящего самолета.— Все тренажеры входят в программу подготовки штурманов. Программа включает несколько этапов. Освоение того или иного типа авиационной техники курсанты начинают в компьютерных классах. Следующий этап — изучение авиационной техники на специализированных комплексах, имитирующих рабочее место боевого применения. И заключительный этап — освоение летательного аппарата с помощью тренажерного комплекса, полностью воссоздающего кабину самолета с возможностью имитации любой нештатной ситуации в полете (пока это только кабина Су-34, в будущем появятся и другие), — рассказали в ЧВВАКУШе.Всего в ЧВВАКУШе есть восемь современных тренажеров и компьютерных классов: учебный компьютерный класс для подготовки и переучивания летных экипажей вертолета Ми-28Н; специализированные комплексы, имитирующие рабочее место боевого применения самолетов Су-34, Су-30СМ, МиГ-31БМ; виртуальный комплекс «Тренажер рабочего места штурмана самолета Ил-76МД»; тренажерный комплекс, полностью имитирующий кабину самолета Су-34.Инструктор наблюдает за процессом с помощью видеокамер, затем проходит разбор полетов.Наличие симуляторов различных моделей современной техники важно потому, что челябинское училище — единственное в стране, которое готовит штурманов всех летательных аппаратов. Настоящих самолетов тренажер, конечно, не заменит, зато поможет курсантам обрести уверенность и ускорить процесс обучения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru