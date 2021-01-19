Дизайн лифтбека JAC J7 создан Даниэлем Гальоне, бывшим стилистом компании AlfaRomeo. Эффектная внешность обращает на себя внимание такими элементами, как решетка радиатора с вертикальным рисунком и светодиодные фары в хромированном обрамлении, создающими спортивный и агрессивный стиль.Давайте посмотрим на машину в профиль. Двойные боковые линии придают облику элегантность и стремительность. Но это не только красиво: кузов имеет низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, что способствует снижению расхода топлива.Теперь переместимся к задней части. Вы можете видеть ниспадающую линию багажника, характерную для пятидверных купе, и задний фонарь во всю ширину кузова, визуально увеличивающую габариты автомобиля. Особенность компоновки JACJ7 — дверь багажника, выполненная заодно со стеклом. Практичность такого решения вне всяких сомнений. Дверь открывает доступ в просторный багажный отсек объемом 540 л, глубиной 1080 мм и высотой 680 мм. А если вы сложите задний ряд сидений, пространство увеличится до 1650 л. Поверьте, вы сможете увезти даже больше, чем можно представить!JACJ7 оснащен полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 210 Нм. Габариты 4772х1820х1492 мм в сочетании с длиноой колесной базой в 2760 мм обещают просторный салон, в котором будет комфортно водителю и пассажирам.А теперь поговорим об интерьере нового JACJ7. В салоне вас встретит царство технологичности и минимализма. В центре передней панели расположен 10,4-дюймовый вертикальный сенсорный дисплей, управляющий медиасистемой и основными функциями. Приборная панель также представляет собой жидкокристаллический экран размером 7 дюймов. Внутри предусмотрена атмосферная подсветка из 64 цветов, создающая в салоне уютную обстановку.В салоне более 15 боксов для хранения различных предметов и отсеков для мелочей, практичных и полезных в любой поездке.Задние пассажиры оценят простор на втором ряду. Габариты салона характерны для седанов класса С, и имеют рекордный размеры в сегменте лифтбеков.Списке систем безопасности антиблокировочная система, система стабилизации, 6 подушек безопасности, и ставшие обязательными для автомобилей премиального сегмента ассистенты помощи водителю.Параметры ходовой части настраивались с помощью инженеров совместного предприятия JAC Volkswagen. Результат — отточенные настройки, обеспечивающие образцовое поведение и управляемость, в типичном немецком стиле.Итак, перед нами восхитительный, лифтбек от JAC, автомобиль мечты, который вы можете позволить себе уже сегодня!JAC J7 ждет вас на тест-драйве в автосалоне «АВЕРС-АВТО».г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 130;Тел.: (351) 2-111-979;e-mail: sales@avers979.com;jac.avers979.com;Часы работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.Следите за новостями в социальных сетях:ВКонтакте;Facebook;OK;Instagram;YoutubeНа правах рекламы.