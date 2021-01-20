В Челябинске пятый год работает вытрезвитель. Сюда привозят людей, который из-за горячительного перестали ориентироваться в пространстве и держаться на ногах, и зимой могут просто замерзнуть. «Комсомолка» в разгар морозов побывала в учреждении. Условия в нем действительно «отрезвляющие».В вытрезвитель приехали в разгар трескучих морозов в Челябинске. За окном 30 градусов со знаком «минус», а внутри «трезвяка» тепло. Это первое, на что обращаешь внимание, забегая с улицы в помещение. Сразу вспомнились сильно пьяненькие люди, которые в любую погоду, шатаясь, бредут по улице расстегнутые и без рукавиц, умудряются уснуть на лавочке или (и такое, увы, бывает) в сугробе.Перед поездкой в вытрезвитель в голове стояла картина: грязное темное помещение со стойким запахом перегара, сурового вида сотрудники и бомжи на койках по типу нар. А еще должна быть какая-нибудь переполненная урна — хотя бы снаружи. Не спрашивайте, почему. Просто было представление, что такие непременно есть в любых местах, где большое скопление алкоголиков. Но на деле все оказалось не так.Двухэтажка на улице Курчатова, 26. Вывеска вытрезвителя украшена новогодней мишурой, и баннер «Ведется видеонаблюдение и аудиозапись». Светлые стены и кафельный пол. Чистый. Как будто ты в больнице. Причем в частной.— А содержание платное? — спрашиваем у руководителя учреждения.— Помещение к нам добровольное и на бесплатной основе, денег с людей не берем, — отвечает директор центра временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, Александр Рубцов. — С дебоширами разговор короткий: хоть одно плохое слово — сразу выписываем, чтобы такие здесь не находились. Вызываем родственников, и все.Раньше пьяных привозили в вытрезвители принудительно. В те времена, когда они находились в системе МВД. Людей оставляли на трех и более часов в палате, больше похожей на камеру. Сейчас вытрезвитель — социальное учреждение, и перебравшие алкоголя люди здесь могут найти приют на несколько часов. Лежать предлагают на белых кушетках, всем выдают комплект постельного белья, подушку, одеяло и тапочки. Мужчины — в одной палате, женщины — в другой.За 2020 год в вытрезвителе добровольно остались 118 дам. Как ни странно, больше половины — приличные. Попадают после корпоративов или с семейных скандалов, когда не могут поделить мужа или любовника с соперницей. А вот мужчин в 80% случаев сюда доставляют маргинальных, но и работяги со средним достатком тоже встречаются.— Одного в январе доставили, — вспоминает Александр Рубцов, демонстрируя потрепанную тетрадку с отзывами. — Перебрал на новогоднем корпоративе в Златоусте, приехал в Челябинск и чуть не уснул на автовокзале у «Юности». Родственники его потеряли, а он у нас. Вот жена его написала: «Благодарю вас за спасение моего мужа». Лично приехала за ним и забрала. У нас уже больше тысячи отзывов здесь. Пишут супруги, родственники, друзья, да и сами посетители: «Спасибо, что не замерз на улице», «Спасибо за заботу. Все было спокойно, с уважением».Одновременно в центре могут приходить в себя 20 человек. Но здесь не кормят, и долго люди в вытрезвителе не задерживаются. Чтобы проспаться им хватает нескольких часов, и они уходят. Александр Рубцов говорит, что за сутки в допандемийные дни в палатах могли прийти в себя до 48 человек.— Когда есть посетители, пластиковая дверь с глазком снаружи закрывается. Вот даже видно, что люди стучались, — продолжает Александр Рубцов, показывая тонкое пластиковое дверное полотно. На ней есть несколько вмятин от костяшек пальцев. — Ключи находятся в дежурной части. Там же — индивидуальные запертые ячейки с ценными вещами и документами, которые люди при поступлении туда обязательно сдают, и все фиксирует камера. Здесь везде видеонаблюдение. Если необходимо выйти из палаты, можно помахать под камерой, или постучать.В глаза бросается отсутствие ручек на окнах. Директор центра говорит, что их сняли из соображений безопасности. Когда люди соглашаются остаться в вытрезвителе, учреждение несет за их здоровье и жизнь ответственность.Еще на окнах нет штор. Но это уже требование санитарных правил. Стирать занавески после каждого посетителя — так себе вариант.— Санитарную обработку переносной бактерицидной лампой сотрудники центра проводят после каждого посетителя в течение 15 минут, — говорит Александр Рубцов. — Плюс проверивания.Лежат здесь люди анонимно. Вытрезвитель не выдает их «маленький секретик» работатодателям. Так что позора всем очнувшимся в учреждении после шумной гулянки удастся избежать. Ревнивые жены смогут лично убедиться, что муж ночевал в центре — с согласия супруга покажут записи с камер.— Отношение у людей к центру меняется после просмотра палаты. Бывали случаи, что человек сказал «нет», вышел на улицу, но через пять минут вернулся: «Я передумал». Шутим: «Эх, опять на тебя второй акт составлять», — продолжает директор учреждения. — Все конфиденциально, бесплатно, можно спокойно принять душ, полежать и отдохнуть.Привозят в вытрезвитель людей бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Приют дадут, даже если у вас нет с собой документов. Брезговать, что придется лежать на соседней койке с бездомным, не стоит. Для людей без крова в центре предусмотрена отдельная палата. Отличие одно — белые кушетки обернуты пленкой для удобства обработки.С людьми, потерявшими человеческий облик, после вытрезвления в центре работают социальные работники. Готовы помочь в восстановлении документов, оказать психологическую помощь и даже посодействовать в дальнейшем трудоустройстве. Положительный опыт уже есть — шесть человек после учреждения прошли реабилитацию в специализированном центре, окончательно бросили пить и нашли работу. Цифра, как говорит Александр Рубцов, минимальная, но «самое главное, что положительный результат и резонанс есть».— Бюджету Челябинска обслуживание центра обходится в 11,5 миллиона рублей, но для города-миллионника это не очень много, — добавил Александр Рубцов. — Главное, что люди не замерзают, и дети видят на улицах меньше людей в нетрезвом состоянии.За годы работы центр принял уже более 28 тысяч человек. В год, в среднем — 7 тысяч. В пандемию число постояльцев уменьшилось всего на 0,8%. Люди пили и пьют, несмотря ни на что.КСТАТИВ Челябинске Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, открыли 26 декабря в 2016 года. Первых посетителей принял в январе 2017-ого, под конец года его посетил с рабочим визитом министр МВД Владимир Колокольцев, и учреждение в итоге на специальной коллегии признали лучшим в стране. Другие регионы начали звонить, чтобы перенять челябинский опыт, и сейчас в России работает более 20 вытрезвителей, созданных по подобию нашего.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru