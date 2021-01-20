Помогать людям: гранты губернатора в Челябинской области получат 80 южноуральцев

Доктор Евгений Косовских помогает бездомным. В работе ему помогают гранты губернатора Челябинской области и президента России. Фото: архив героя публикации.

Евгений Косовских, или Доктор Женя, как его называют челябинские журналисты и подопечные, выбрал нелегкую профессию. Вместе со своей командой некоммерческой общественной организации «Другая медицина» он помогает людям без определенного места жительства. Лечит, кормит, покупает одежду. Огромная трудоемкая работа идет на пожертвования. Добрых людей много, но никогда деньги не бывают лишними. Потому в прошлом году решил Косовских побороться за гранты — губернатора Челябинской области и президента страны.

«ОНИ ТОЖЕ ЛЮДИ»

Грант губернатора Челябинской области в 2,1 млн руб. «Другая медицина» завоевала, защитив проект по оказанию стоматологической помощи бездомным. Как говорит Косовских, потребовалась только заявка — и вскоре он узнал о победе.

Кстати, по поручению главы региона Алексея Текслера в прошлом году в два раза, до 100 млн руб., был увеличен фонд грантовой поддержки НКО из областного бюджета. Позиция губернатора: гранты должны предоставляться максимально открыто, прозрачно и комфортно, исходя из принципов и подходов, которые применяются при предоставлении президентских грантов.

Доктор Женя уже купил стоматологическую установку и лечит подопечных.

Окрыленный победой, Косовских подал заявку на конкурс президентских грантов. И дважды выиграл. Около 500 тыс. руб. — на выездную медслужбу: купил расходные материалы и лекарства.

Победила «Другая медицина» в президентском конкурсе по профилактике и предотвращению COVID-19. Объем гранта — 2,9 млн руб.

Сложно ли вести отчеты и документооборот победителю грантов?

— Победив первый раз, я даже расстроился, представив, сколько времени будет занимать бумажная работа. Но все оказалось просто. Держи документы в порядке, прилагай фотоотчеты, загружай все на сайт. Теперь мы коллег обучаем тому, как побеждать. Главное требование — быть честными и заниматься реально полезной работой.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Челябинская область развивает поддержку социальных инициатив и гражданского общества, работая не только с НКО. По поручению губернатора впервые в истории не только региона — страны конкурс грантов для физлиц прошел по модели Фонда президентских грантов. На добрые дела 80 южноуральцев получат более 14 млн руб.

Конкурс был объявлен губернатором 29 октября. Поручение главы региона: сделать особый акцент на помощь инициативам в муниципалитетах.

На первый конкурс поступило беспрецедентное число заявок — 402.

Реализация проектов-победителей начнется меньше чем через месяц. Выбраны важные направления: охрана здоровья, пропаганда ЗОЖ; поддержка культуры; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; социальное обслуживание, поддержка и защита граждан.

В 2021 г. пройдут конкурсы на предоставление грантов губернатора для НКО и граждан.

Глава Челябинской области Алексей Текслер уверен: развитие и поддержка гражданских инициатив - будущее современной России. Фото: gubernator74.ru

«ШТУРМУЕМ» МОСКВУ

Наша область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров в России по количеству победителей в конкурсе Фонда президентских грантов, заняв шестое место. Важно, что эти достижения вряд ли были бы возможны без активной поддержки НКО на региональном уровне. Полная перезагрузка этого направления губернатором на региональном уровне, стимулирование гражданских инициатив общественников и простых южноуральцев подняли работу на качественно новый уровень.

Так, самый крупный грант (более 3,2 млн руб.) выиграла региональная общественная организация «Наше место». Важный проект «Необыкновенные люди» по улучшению жизни молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

ЦИФРА

37 млн руб.

привлекли 30 НКО Южного Урала в специальном конкурсе Фонда президентских грантов для борьбы с распространением COVID-19.

Это — лучший результат в УрФО по количеству победителей. В списке лидеров — и проект Доктора Жени «Другая медицина».

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