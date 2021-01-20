«Вы бандиты с большой дороги!»: в Челябинской области сотрудникам ДПС пришлось разбить стекло несговорчивому водителю

После отказа предъявить документы сотрудник сделал несколько предупреждений Фото: кадр с видео

В соцсетях набирает популярность видео, как сотрудник ДПС разбивает стекло автомобиля и насильно вытаскивает водителя. Инцидент произошел в Миассе. Кадры были сняты водителем, впрочем полиция поделилась и своим видео.

— Я применю физическую силу, если вы не выйдете из машины. Хотите, чтобы я вам стекло выбил, — предупреждает инспектор.

Водитель явно не из робкого десятка:

— Хотите, чтоб я вам в бубен дал?

Мужчина заявил, что инспектор не похож на фото в удостоверении, поэтому он не верит, что перед ним действительно стоит сотрудник.

Затем полицейский взял в руки огнетушитель и продолжил уговаривать водителя.

— Вы бандиты какие-то с большой дороги! — продолжает мужчина.

С двух ударов инспектор разбил окно автомобиля и открыл дверь, но даже после этого мужчина продолжил спорить и отказывался отстегнуть ремень.

А вот еще одно видео, снятое уже сотрудниками ДПС:

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, конфликт начался с обычной просьбы показать документы для проверки. После отказа, мужчину попросили выйти для составления протокола.

— Полицейский, представившись и предъявив водителю служебное удостоверение, попросил предъявить для проверки документы на право пользования и управления транспортным средством. Находившийся за рулем мужчина неоднократное законное требования инспектора ДПС игнорировал и вел себя агрессивно, в связи с чем, полицейским в соответствии с законом «О полиции» была применена физическая сила, — сообщили в полиции.

Из-за своей принципиальной позиции автолюбителю придется ставить новое стекло. Правда, сделать он это сможет не скоро. Миасский городской суд отправил мужчину под административный арест на 12 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Кто-то заявил о превышении полномочий, кто-то встал на сторону сотрудника.

— Если за рулем адекватный водитель, уверенный в себе, что он не совершал что-либо противозаконное, не нарушал ПДД, то осознает, что, скорее всего, его останавливают для проверки документов и наличие алкогольного или наркотического опьянения. К чему такое вызывающее, провоцирующее поведение? — пишет Алена Иванова в группе «Инцидент Миасс».

Пользователи также отмечают, что сотрудники ДПС не очень-то похожи на ряженых бандитов: документы предъявили, на форме есть жетон, спокойно реагируют на съемку.

— При сотруднике звоним в службу доверия, уточняем, вопрос решается само собой. На видео я вижу, что он пререкается и никаких телодвижений в сторону решения конфликта не делает, — пишет Юрий Лялин.

КОММЕНТАРИЙ

Автоюрист Лев Воропаев:

— Однозначно нельзя отказываться от передачи документов, потому, что пункт 2.1.1 ПДД возлагает обязанность на водителя передать документы сотруднику полиции по его требованию. За его невыполнение предусмотрена ответственность по статье 19.3 КоАП: штраф ли арест до 15 суток.

Вопрос по выходу из автомобиля открыт. Верховный суд указывал на то, что человек не обязан выходить из автомобиля. Аналогичные требования прописаны в приказе МВД, сотрудники могут лишь предложить выйти. Но суды в совокупности с другими требованиями, обычно трактуют как невыполнение требования. В данной ситуации ключевой момент, что он отказался передавать документы.

Если вы сомневаетесь, что перед вами настоящий сотрудник, надо звонить в дежурную часть ГИБДД и узнавать. К сожалению, можно не с первого раз дозвониться, можно несколько часов дозваниваться. Рассказ «Я думал, что это бандит» на суд никакого действия не возымеет, потому что есть законные требования и их надо выполнять. Иначе они имеют право применить допсредства и физическую силу. Сотрудники предъявили удостоверение, вопрос сомнений — похож-не похож, обычно закрывается.

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