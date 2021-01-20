Выборная кампания перестает быть томной? Реакция челябинских политиков на объединение «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России»

Пока в Челябинской области ждут конкретики по вопросу объединения трех партий. Фото: Patriot-rus.ru, депутат Валерий Гартунг / vk.com, Дмитрий Довбня / Vk.com

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил об объединении в ближайшее время с партиями «За правду» и «Патриоты России». Как это будет проходить в Челябинской области, кто может возглавить новую партию «СР — за правду» в регионе, и как процесс отразится на политической обстановке, КП-Челябинск узнала у лидеров политических организаций и политтехнолога.

— Повстречаемся с руководителями местных отделений этих партий. Думаю, есть что обсудить, — прокомментировал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. — Ни для кого ни секрет, что из трех региональных отделений, самое сильное — наше. Поэтому в Челябинской области объединение мало на что повлияет, мало что изменит. Думаю, что в большинстве регионов обновленные региональные отделения будут строиться на потенциале «Справедливой России». Но пока по этому вопросу забегать вперед не стоит, он будет решаться после съезда. Подобный процесс уже происходил в 2006 году, спустя 15 лет, пройдем еще раз.

Валерий Гартунг считает, что в Челябинской области объединение мало на что повлияет. Фото: депутат Валерий Гартунг / vk.com

Председатель челябинского регионального отделения партии «За правду» Дмитрий Довбня призывает не торопиться, потому что окончательного решения об объединении еще нет.

— Сегодня только Захар Прилепин на координационном межпартийном совете говорил: «Давайте уже будем объединяться, говорить о чем-то более конкретном», — продолжает Дмитрий Довбня. — Все участники этого процесса — «Справедливая Россия» и «Патриоты России» — воодушевленно это приняли, но решение об объединении еще не принято. Только завтра будут проходить у всех политсоветы, на которых примут решения: двигаться дальше по объединению или нет. В конце месяца пройдут конференции, на которых региональные лидерами скажут поддерживают они объединение или не поддерживают. Только после этого будет принято решение, а пока его нет.

Дмитрий Довбня подчеркивает, что пока решения об объединении нет. Фото: Дмитрий Довбня / Vk.com

Председатель челябинского регионального отделения партии «Патриоты России» Максим Колосов смотрит на идею объединения положительно:

— Стоит понимать, что изначально партия «Патриоты России» создавалась как партия объединений из таких как партия «Труда», «Союз людей за образование и науку», «Мира и единства». Это означает, что еще с 2014 года проект создавался как многопартийный, чтобы все разделяли одну общую идею патриотизма, ценности человека и справедливости, — говорит Максим Колосов. — Даже на выборах в государственную думу наша партия использовала лозунг «Справедливость для всех, счастье для каждого». Поэтому тематика справедливости для партии понятна. Объединительный процесс — это уже привычная практика для нас. Сейчас, на данный момент, я жду разъяснений из федерального центра, но, как вы уже поняли, партия «Патриоты России» всегда была открыта объединительным процессам с другими политическими структурами.

По словам Максима Колосова, партия даже на региональных выборах всегда шла в коалиции с политическими силами, которые объединялись под лозунгом патриотизма. Сейчас в ней открыто ждут московских подробностей, программных документов и скорейших комментариев по вопросу объединения.

Максим Колосов отмечает, что к справедливости, как и к правде, «Патриоты России» всегда относились хорошо. Фото: Patriot-rus.ru

— Вопрос нового лидера объединенной партии на региональном уровне — вопрос коммуникаций, долгого анализа, — добавил Максим Колосов. — Всегда при объединении партий происходит анализ реальной работы региональных отделений, анализ значимых лиц, состоящих в этих партиях, распределение обязанностей, достижение результатов. Только после такого серьезного процесса можно будет говорить о руководителях и других лицах, занимающих какие-то должности. Мы дождемся полного объединения, когда вопрос будет окончательно решен, и уже будем действовать исходя из тех реалий.

Говоря о потенциальном названии для новой партии — «Справедливая Россия — за правду» — руководитель «Патриотов России» резюмировал:

— К справедливости, как и к правде, мы всегда относились хорошо, потому что в них есть черты настоящего русского патриота.

Мнение политтехнолога

— Вопрос объединения уже звучал в декабре, и все это время шли дискуссии: насколько усилится или понизится возможность тех или иных партий, — говорит челябинский политтехнолог Евгений Маклаков. — Для «эсеров» важен сам факт объединения. Возможности на сегодняшней день у «Справедливой России» и тех партий, которые собираются влиться, неравноценные. Но есть нюанс, и об этом свидетельствуют результаты прошлых выборов: «эсеры» значительно потеряли позиции и поддержку электората. Они наступают на те же грабли, что и те партии, которые достаточно долго на политическом рынке: электоральная усталость, нет новых лиц, устаревшие форматы работы.

Политтехнолог напомнил, что юридической возможности одномоментного объединения партий законодательно нет, это процесс, который займет какое-то время. Но «эсеры», по словам Евгения Маклакова, после объединения получат так называемую «свежую кровь», появятся новые люди, форматы, что вызовет интерес и приток избирателей и электората партий «За правду» и «Патриоты России». В некоторых регионах у них досрочно большое количество поддержки.

— Что касается Челябинской области: позиция «эсеров» достаточно сильная, — продолжает Евгений Маклаков. — Думаю, они вполне бы справились и без местных отделений этих партий, результаты которых, мягко скажем, скромные. Сомневаюсь, что это значительно усилит «СР» в Челябинской области. Но лишним не будет, а лидерам партий «За правду» и «Патриоты России» будет полезно: скорее всего, их включат в федеральную тройку и местный предвыборный список. Договоренности будут такие, иначе просто лидеры этих партий не согласятся на объединение, чтобы раствориться в «эсерах» и при этом никаких преференций не получить. Так что для политических лидеров этих малых партий на уровне Челябинской области это, конечно, даст больше плюсов, чем для эсеров.

В политическом ландшафте, как резюмировал политтехнолог, объединение трех партий станет серьезным вызовом для «КПРФ», «ЛДПР» и «Единой России», а выборная кампания «перестает быть томной».

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