Введут ли ковидные паспорта в Челябинске: губернатор Алексей Текслер высказал свое мнение

Алексей Текслер высказался довольно резко об этой инициативе. Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказался на тему «ковидных паспортов» в регионе. Напомним, в начале недели власти соседней Башкирии сообщили, что планируют начать выдачу паспортов уже с 5 февраля. А будут ли выдавать паспорта с отметками о прививке у нас?

— Обращаю внимание, что на уровне области мы такую возможность не рассматриваем, делить людей по наличию антител в крови мы не будем, — заявил Алексей Текслер. — При этом вакцинация и создание широкой доступности вакцины — это основной приоритет, на котором мы сосредоточим наши усилия, в том числе на разъяснительной и организационной работе по вакцинации.

Глава региона отметил, что главная цель — ускорить формирование массового иммунитета к коронавирусу и снизить тем самым заболеваемость.

Ранее во время брифинга по ковиду заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила, что в Челябинской области будут выдавать сертификаты тем, кто сделал прививку. Это будет после 1 февраля. На Госуслуги придет QR-код.

Что такое ковид-паспорт, зачем он нужен и кому, читайте в материале «Комсомолки».

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