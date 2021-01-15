В Челябинской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Горожан интересует, какие «бонусы» помимо иммунитета они получат. Во время пятничного брифинга журналисты привели в пример Израиль, где выдают браслеты и сертификаты, с которыми человек может, например, освобождается от изоляции.Вице-губернатор Ирина Гехт назвала идею с браслетами «прикольной». Но есть риск, что их будут передавать и продавать на «Авито».Зато точно будут выдавать сертификаты — на Госуслуги придет QR-код. Это будет после 1 февраля.— На свидании с девушкой вы сможете показать, что вы прошли вакцинацию и полностью безопасны, — отметила она. — А если серьезно, с мотивацией граждан надо поработать.Введение ковидных паспортов обсуждается, в том числе, на международном уровне — для перемещений между странами. Кому и зачем нужен документ о вакцинации, — в материале «Комсомолки».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru