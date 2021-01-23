Прием в первые классы в Челябинске 2021: когда и куда подавать заявления

В этом году правила приема в первые классы в Челябинске изменились.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В этом году прием в первые классы в Челябинске начнется на два месяца раньше. Заявления от родителей начнут принимать уже с 1 апреля. Как сообщила первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, приемная кампания пройдет традиционно в две волны. В этом году школы ждут более 16,5 тысяч первоклассников.
Первая волна приема в первые классы в Челябинске 2021— начнется 1 апреля и продлится по 30 июня. Школы ждут заявления от семей с регистрацией в закрепленных за школой домах. То есть начнется набор по прописке. А также в это время могут подать заявления родители детей, чьи старшие братья и сестры, живущие с ними в одной семье, уже учатся в выбранной школе.
Вторая волна пройдет с 6 июля до 5 сентября. В это время в школу будут зачислять детей независимо от прописки, но при наличии свободных мест.
— Напоминаем, что образовательные учреждения в обязательном порядке размещают на своих сайтах информацию о плане набора в первые классы, количестве свободных мест, времени работы приемной комиссии, перечень необходимых документов и другие полезные сведения, — напомнили в комитете по делам образования Челябинска.
Как застолбить место в первом классе?
— заявление можно подать через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» и через Госуслуги.
— через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении;
— через электронную почту образовательной организации.
Если вы беспокоитесь, что подать заявление с первого раза не получится, можно потренироваться в подаче уже сейчас.
— С 18 января по 22 февраля 2021 года родителям будущих первоклассников предоставлена возможность заполнить и направить заявление на зачисление детей в первые классы на 2021/2022 учебный год. Доступ к тестовой форме открыт на портале «Образование Челябинской области», для этого необходимо перейти в раздел «Регистрация заявлений» — «ТЕСТОВАЯ! Регистрация заявления в первый класс будущего года!». После завершения тестового периода 22 февраля 2021 года заявления будут удалены, — рассказали в городском комитете по делам образования.
НОМЕРОК
Горячие линии, где можно задать вопросы по приему в первые классы в Челябинске 2021
* по вопросам приема в первый класс: 266-57-23, 727-81-40
* по вопросам приема на обучение по адаптированным образовательным программам (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды), по вопросам приема в первый класс детей младше 6,5 лет и старше 8 лет: 264-07-63
* по вопросам закрепления образовательных организаций за конкретными территориями: 264-28-20
* по вопросам подачи заявления в модуле «Е-услуги. Образование»: 798-21-27
Дополнительные телефоны в районах:
МКУ «ЦОДОО» по Металлургическому району 721-58-48
МКУ «ЦОДОО» по Калининскому району 219-12-50
МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району 742-69-36
МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району 727-94-71
МКУ «ЦОДОО» по Советскому району 265-58-50
МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району 219-05-03
МКУ «ЦОДОО» по Центральному району 265-49-41
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