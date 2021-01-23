В Челябинске из-за незаконной акции в центре города возникли пробки

Машины стоят на улице Цвиллинга. Фото: Сергей ГРУШАКОВ

В центре Челябинска образовалась пробка. Сюда стянулись участники несогласованного митинга. Акции с требованием отпустить Алексея Навального сегодня проходят по всей стране. В южноуральской столице она сейчас в самом разгаре.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на улице Цвиллинга сильный затор.

Скриншот: Яндекс. Пробки

— Толпа по тротуарам по проспекту Ленина дошла уже до Свердловского проспекта. Из УВД на улице Васенко выехали дополнительные машины. По проспекту Ленина протестующих сопровождают машины полиции, Росгвардии, ДПС, — сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Обновлено в 15:14. Участники акции дошли до «Уральских пельменей». Людей стало меньше. Из-за мороза молодежь разошлась по магазинам и кафешкам, которые встречались по дороге.

Обновлено в 15:21. Толпа у памятника Курчатову. Это конечная точка маршрута.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Обновлено в 15:55

— Начались задержания возле поликлиники. Туда побежали все «космонавты». Заварушка, бьют кого-то, — рассказывает участник митинга.

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