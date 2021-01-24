Бесплатное тестирование в Челябинске началось 3 января 2021 года
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
В ТРК и больницах продолжают бесплатно проверять горожан на COVID-19. Где в Челябинске сдать тест на коронавирус 24 января 2021: публикуем график работы.
Сегодня, 24 января, все желающие могу сдать мазок в ГКБ №1 на Воровского,16, кабинет 103. Тестирование проходит с 9:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, медики рекомендуют за два часа до тестирования не принимать пищу и пить напитки.
В Челябинске тестирование можно пройти в:
ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.
ТК «Космос» с 14:00 до 17:00.
ТК «Горки» с 14:00 до 17:00.
ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.
ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00.
ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.
В Челябинской области тестирование также проходит в различных ТРК:
Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00
Карталы: ТК «Доброцен» с 11:00 до 13:00
Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00
Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00
Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00
Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00
Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00
Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00
В Челябинске началось бесплатное тестирование на коронавирус началось 3 января. Что было в первый день тестирования — смотрите в репортаже «Комсомолки».
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