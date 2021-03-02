«Пес научил меня верности и прощению»: супруги из Челябинска сохранили брак благодаря собаке

Семья два месяца искала Тошку. И когда надежды уже не осталось, произошло чудо. Фото: личный архив героев

Животные часто становятся полноценными членами семьи, которые любят нас не за что-то, а просто так, каждый день дарят позитивные эмоции, учат заботе. И это, несмотря на то, что некоторым кошкам и собакам пришлось пережить предательство близких и лишения. «Комсомольская правда» начинает цикл историй об удивительных судьбах домашних питомцев.

Эта история произошла два года назад, летом. Наталья с семьей собирались в отпуск. Двухлетнего пса Тошку решили оставить у друзей в загородном доме. Тошка был маленький, шабутной, и от одного вида поводка сходил с ума: начинал прыгать, носиться по коридору, сметая все вокруг, — безумно радовался прогулкам, рвался бегать. В этот момент, его было очень сложно усмирить.

По словам Натальи, в день вылета муж с другом кое-как посадили Тошку в машину и повезли. По дороге остановились покурить, а переднюю дверь не закрыли. Через нее пес выскочил из салона и удрал в лес. Ждать его возвращения было некогда — время поджимало. Мужики завели машину и уехали. А пес остался один в лесу.

Наталья говорит, ей было жалко щенка до слез, но муж обнадежил — деревня недалеко, Тошка выйдет к людям, и его кто-нибудь приютит. А после отпуска они вернутся за ним.

Таким крохой Тошку взяли в семью. Фото: личный архив героев

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СОБАКИ РАСКОЛОЛО СЕМЬЮ

Вернувшись домой Наталья с сыном поехали искать любимца. Проехали тем же путем, что муж перед отпуском, — безуспешно. Расклеили листовки по деревне — тоже никаких результатов. Через два месяца семья отчаялась и прекратила поиски.

На фоне этой истории отношения между супругами разладились. А вскоре пара и вовсе подала на развод.

Тошку искали два месяца. Фото: личный архив героев

УПАЛА ПЕРЕД ПСОМ НА КОЛЕНИ И РЕВЕЛА

Осенью класс, где учится сын Натальи, готовился к экскурсии в приют «Хатико». На объявлении о поездке были фотографии животных, живущих там. Среди лохматых мордах мальчик узнал знакомую — черного пса на картинке звали Микки, но он был очень похож на пропавшего Тошку. Ребенок не поверил своим глазам и решил убедиться, показав коллаж маме.

В этой фотографии из приюта сын Натальи узнал своего щенка. Фото: приют «Хатико»

Увидев фото, Наталья не смогла сдержать слез. Через учителей нашла номер приюта и тут же договорилась о визите. О долгожданной встрече с любимцем женщина до сих пор рассказывает с дрожью в голосе.

— Я упала на колени перед ним, ревела, пес визжал от радости, это просто не передать. Прыгал на меня, на сына, облизывал нас. Я внучку взяла, он и ее облизывал. Всех вспомнил — домой, домой! , — вспоминает Наталья. — Тошка рвался в машину и уже даже без поводка сел, сидел, как культурный, чтобы его домой увезли. Привезли мы его, накупали, он покушал и вырубился на нашей большой кровати, как он любил раньше делать.

Наталья до сих пор с дрожью в голосе вспоминает встречу с Тошкой в приюте. Фото: личный архив героев

СНОВА ВМЕСТЕ

На этом чудеса в доме не закончились. Вместе с возвращением Тошки семья воссоединилась. Наталья с супругом простили друг другу обиды, а пес простил их за тот поступок.

— Тошка безумно любит мужа, даже больше, чем меня. Они вместе и спят, и купаются, и он чешет его, и гуляют они вместе — друзья не разлей вода. — говорит Наталья. — Я вам скажу еще такую вещь, как-то муж обмолвился: «Вот найдешь Тошку, и я домой вернусь». Так оно и вышло.

Тошку в семье очень любят. Фото: личный архив героев

«ЭТО СУДЬБА»

Тошка неделю жил на загородной трассе, голодный и напуганный. Успел заболеть пироплазмозом — это опасное кровепаразитарное заболевание, передающееся с укусом клещей. Иногда его подкармливали неравнодушные люди. Кто-то из них и попросил помощи для малыша в приюте «Хатико».

Это фото сделано на трассе, когда волонтеры приехали за Тошкой. Фото: личный архив героев

Владелица приюта Екатерина Ковалишина назвала найденыша Микки. В детстве у нее была собака с этой же кличкой и один-в-один похожая на нового подопечного.

В детстве у владелицы приюта Екатерины Ковалишиной была собака Микки, очень похожая на Тошку. Фото: личный архив героев

— В этой истории понятно одно: это судьба! Тошика могли раздавить машины. Тошик мог попасть не в наш приют, а попал именно к нам, — отмечают в приюте «Хатико». — На коллажах был именно он, хотя в приюте еще 120 собак, и выбор мог упасть на кого-то другого! Школьники просто элементарно могли не спланировать к нам поездку. Здесь могло быть много против, но все сложилось вопреки.

Сейчас Тошка живет в заботе и любви. От любого громкого звука на прогулке, например, взрыва салюта, он бежит к хозяевам, — больше от них не удирает.

— Мой пес научил меня верности, — отмечает Наталья. — А мужу показал, что даже такие поступки прощаются: муж же забыл его, не подождал, пока он нагуляется. История научила нас любви, верности, прощению. Нам людям далеко до собак, если честно. После этой истории мы стали добрее и мягче относиться друг к другу, и поняли, что нужно быть более внимательными ко многим деталям.

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