Рукописи Курчатова, кинозал и технологии дополненной реальности: в Челябинске торжественно откроют аэропорт

Здание аэропорта буквально напичкано современными технологиями. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 26 января после реконструкции и ребрендинга торжественно откроют международный аэропорт имени Игоря Курчатова. Мероприятие начнется в 12:00 и будет приурочено к году празднования 75-летия отечественно атомной промышленности.

В церемонии примут участие гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор области Алексей Текслер, директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов, совладелец аэропортовой сети «Новапорт» Роман Троценко, гендиректор аэропортового холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков и гендиректор АО «Челябинское авиапредприятие Андрей Осипов. Они первыми оценят ноу-хау, которыми буквально напичкан обновленный аэропорт.

Рукописи Курчатова — в оформлении здания

Здание международного аэропорта в Челябинске оформили в красном, бирюзовом, синем и темно-синем цветах. Частью дизайна стали рукописи Игоря Курчатова и других ученых, повлиявших на открытия и развитие науки. В логотипе аэропорта обыграли модель атома, с которой по силуэту совпадает самолет. Его его контур выделен на орбиталях электронов.

Кинозал и возможность «зарядиться» от атома

Для пассажиров аэропорта откроют кинозал. В нем и на специальных устройствах внутри здания людям покажут мини-фильмы о жизни и работе Игоря Курчатова. Из них можно будет узнать, как основатель отечественной атомной отрасли трудился над своим проектом, что говорил при запуске первой в мире промышленной атомной станции — Обнинской АЭС.

В центре зала ожидания разместят функциональную инсталляцию «Зарядись от атома». С ее помощью пассажиры, ожидающие рейс, смогут зарядить свои гаджеты — телефоны, планшеты и ноутбуки.

Технологии дополненной реальности

Технология дополненной реальности также будет использоваться для навигации в здании аэропорта: летящий нейтрон покажет путь к «ядру» — нужной стойке регистрации или выходу на посадку.

А интересные факты и события из истории науки для пассажиров отобразят на панелях-альбомах и элементах дополненной реальности.

С чего все начиналось?

Свое новое имя челябинский аэропорт получил по итогам всероссийского конкурса «Великие имена России». Идея конкурса заключалась в том, чтобы с помощью народного голосования присвоить крупным аэропортам страны имена выдающихся соотечественников.

Итоги были подведены в декабре 2018 года, тогда и стало понятно, что воздушные ворота Челябинска будут названы именем одного из самых знаменитых уроженцев региона.

Почему Курчатов?

Игорь Курчатов родился в 1903 году в Симе Челябинской области (правда, тогда этого город считался деревней Уфимской губернии).

Игорь Курчатов был не только выдающимся ученым, но и незаурядным организатором – человеком, способным вдохновлять коллектив своими идеями и объединять совершенно разных людей ради общего дела. Под его руководством проводились все работы по атомному проекту СССР, была запущена первая в мире АЭС, создана первая советская атомная подлодка и первый в мире атомный ледокол.

Целый ряд городов и предприятий «Росатома», расположенных в Челябинской области, непосредственно связан с жизнью и деятельностью Игоря Васильевича Курчатова.

Цели и идеалы Игоря Васильевича всегда оставались гуманистическими. Еще до окончания военных разработок он стремился к развитию работ по мирному использованию атомной энергии, а в последние годы жизни боролся за мир и ядерное разоружение.

Похоронен Игорь Курчатов у Кремлевской стены. Его имя носит Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Белоярская атомная электростанция, поселок, где построена Курская АЭС, научно-исследовательское судно, кратер на Луне, подводный хребет в Индийском океане, площади и улицы в разных городах страны.

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