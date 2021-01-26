В мэрии Челябинска назвали, кто лучше всех украсил город

На конкурс новогоднего оформления поступило больше 140 заявок.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
К новому году Челябинску подарили сказку: город украсили яркими гирляндами. И помогли в этом бизнесмены. Мэрия отметила лучшие компании за создание волшебной атмосферы.
Глава Челябинска Наталья Котова наградила участников конкурса новогоднего оформления. Бизнес активно включился в процесс преображения города: в этом году в мэрию прислали 145 заявок – почти три раза больше, чем в прошлом. Предприниматели потратили сотни тысяч рублей, чтобы подарить жителям новогоднее настроение.
Рестораны в этом году привлекают не только меню, но и красивой новогодней атмосферой. Фото: Павел Крутолапов/instagram.com
— В прошлом году мы впервые проводили конкурс, поступило всего 48 заявок. Немного разочаровались и пришли к выводу, что только я и моя команда – по-хорошему сумасшедшие люди, которые хотят преобразить наш город. Но в этом году поступило в три раза больше заявок, мы обрадовались и решили сделать конкурс доброй традицией. Вместе сделаем все, чтобы наш город стал лучше, — отметила мэр Челябинска Наталья Котова.
Заявки на участие подавали магазины, рестораны, управляющие компании жилых комплексов, детские сады, школы, поликлиники и другие организации. Комиссия оценивала участников в трех номинациях: оформление фасадов, световой оформление и украшение прилегающей территории.
В новогоднем оформлении поучаствовали и детские сады и рестораны.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Критерии для отбора победителей были жесткими. Но предприниматели удивили комиссию оригинальным подходом. Например, УК « Инженерный центр Западный луч» поставил на катке перед жилым комплексом пушистую ель и протянул к ней нарядные гирлянды. Детская поликлиника № 8 оформила здание красивой подсветкой, ресторан Barbaresco организовал фото-зону для посетителей, а компания «Оптик-Центр» украсила все елки вокруг клиники разноцветными огоньками.
Челябинцы и гости города оценили необычно оформленные пространства: соцсети заполнены счастливыми новогодними селфи. Предприниматели признаются, что украшения не только создают праздничную атмосферу, но и привлекают внимание к бизнесу.
Жюри отобрали лучшие заявки.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Победителей выбрали в трех номинациях.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Конкурс планируют сделать ежегодным.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Глава города Наталья Котова поблагодарила всех, кто принимал участие в конкурсе, и лично вручила награды победителям.
Победители конкурса 2020-2021:
В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада»:
- МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска»;
- ресторан «Barbaresсo»;
- универмаг «Детский мир»;
- ИП Темирова А. М.; - ООО ПФ «Мечта»;
- ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района»;
В номинации «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории»:
- МБДОУ «Детский сад № 481 г. Челябинска»;
- МАДОУ «Детский сад № 85 г. Челябинска»;
- ООО УК «Домоуправ-Челябинск»;
- ювелирный магазин «Алмаз»;
- Группа Компаний «Оптик-Центр»;
- гипермаркет «Теорема» ООО «Беркут»;
- ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч»;
В номинации «Лучшее новогоднее световое оформление»:
- МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»;
- МАУЗ Детская городская клиническая поликлиника № 8;
- МАДОУ «Детский сад № 476 г.Челябинска»;
- ресторан «Brut is good»;
- ИП Газизуллина Ф. Г.;
- ООО «Регинас»;
- ООО УК «Манхеттен».
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