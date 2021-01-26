В мэрии Челябинска назвали, кто лучше всех украсил город

На конкурс новогоднего оформления поступило больше 140 заявок. Фото: Кирилл САДЫКОВ

К новому году Челябинску подарили сказку: город украсили яркими гирляндами. И помогли в этом бизнесмены. Мэрия отметила лучшие компании за создание волшебной атмосферы.

Глава Челябинска Наталья Котова наградила участников конкурса новогоднего оформления. Бизнес активно включился в процесс преображения города: в этом году в мэрию прислали 145 заявок – почти три раза больше, чем в прошлом. Предприниматели потратили сотни тысяч рублей, чтобы подарить жителям новогоднее настроение.

Рестораны в этом году привлекают не только меню, но и красивой новогодней атмосферой. Фото: Павел Крутолапов/instagram.com

— В прошлом году мы впервые проводили конкурс, поступило всего 48 заявок. Немного разочаровались и пришли к выводу, что только я и моя команда – по-хорошему сумасшедшие люди, которые хотят преобразить наш город. Но в этом году поступило в три раза больше заявок, мы обрадовались и решили сделать конкурс доброй традицией. Вместе сделаем все, чтобы наш город стал лучше, — отметила мэр Челябинска Наталья Котова.

Заявки на участие подавали магазины, рестораны, управляющие компании жилых комплексов, детские сады, школы, поликлиники и другие организации. Комиссия оценивала участников в трех номинациях: оформление фасадов, световой оформление и украшение прилегающей территории.

В новогоднем оформлении поучаствовали и детские сады и рестораны. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Критерии для отбора победителей были жесткими. Но предприниматели удивили комиссию оригинальным подходом. Например, УК « Инженерный центр Западный луч» поставил на катке перед жилым комплексом пушистую ель и протянул к ней нарядные гирлянды. Детская поликлиника № 8 оформила здание красивой подсветкой, ресторан Barbaresco организовал фото-зону для посетителей, а компания «Оптик-Центр» украсила все елки вокруг клиники разноцветными огоньками.

Челябинцы и гости города оценили необычно оформленные пространства: соцсети заполнены счастливыми новогодними селфи. Предприниматели признаются, что украшения не только создают праздничную атмосферу, но и привлекают внимание к бизнесу.

Жюри отобрали лучшие заявки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Победителей выбрали в трех номинациях. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Конкурс планируют сделать ежегодным. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Глава города Наталья Котова поблагодарила всех, кто принимал участие в конкурсе, и лично вручила награды победителям.

Победители конкурса 2020-2021:

В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада»:

- МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска»;

- ресторан «Barbaresсo»;

- универмаг «Детский мир»;

- ИП Темирова А. М.; - ООО ПФ «Мечта»;

- ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района»;

В номинации «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории»:

- МБДОУ «Детский сад № 481 г. Челябинска»;

- МАДОУ «Детский сад № 85 г. Челябинска»;

- ООО УК «Домоуправ-Челябинск»;

- ювелирный магазин «Алмаз»;

- Группа Компаний «Оптик-Центр»;

- гипермаркет «Теорема» ООО «Беркут»;

- ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч»;

В номинации «Лучшее новогоднее световое оформление»:

- МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»;

- МАУЗ Детская городская клиническая поликлиника № 8;

- МАДОУ «Детский сад № 476 г.Челябинска»;

- ресторан «Brut is good»;

- ИП Газизуллина Ф. Г.;

- ООО «Регинас»;

- ООО УК «Манхеттен».

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