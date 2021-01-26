Прививка от коронавируса ставится по добровольному согласию. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области открыты более 60 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19. Сделать прививку, как сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, можно только на базе больниц. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Челябинской области, и будет ли возможность у людей это сделать на работе или в вузе.

— В Челябинской области открыто 62 пункта вакцинации — они есть почти во всех муниципальных образованиях региона, — рассказала первой заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. — Планируем, что жители сельских населенных пунктов, в особенности пожилые люди, смогут добираться на них на транспорте социальных служб и медицинских организаций. Что касается других пунктов вакцинации: ждем, что изменится температурный режим хранения вакцины, чтобы ее можно было хранить при более высоких температурах, и форма выпуска. Сейчас флакон предполагает пять доз, ждем, когда он будет рассчитан на одну инъекцию. Это тоже удобно с точки зрения общественных пространств или предприятий.

Инфографика: Минздрав Челябинской области

Инфографика: Минздрав Челябинской области

В Челябинской области в ближайшие три месяца прививку от коронавируса можно будет сделать только в на базе больниц. Но некоторые предприятия, по словам Ирины Гехт, уже готовы купить холодильное оборудование для организации выездной вакцинации сотрудников.

— Это поможет вакцинировать, прежде всего, трудоспособный возраст и организованные коллективы, где процесс иммунизированных ниже, чем в группах риска: здравоохранении, образовании, торговле, сфере услуг и так далее, — добавила Ирина Гехт.

Мы запросили в пресс-службе минздрава Челябинской области адреса пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса в регионе. На момент выхода материала нам его не предоставили, но заверили: записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, после чего пригласят на вакцинацию.

Инфографика: Минздрав Челябинской области

На сегодняшний день в регионе вакцинировано 11 823 человека, и на этой неделе в Челябинскую область придет еще 55 600 доз «Спутник V» для массовой вакцинации людей. Слоты для записи на прививку будут доступны на портале Госуслуг с 1 февраля, а также власти проработают возможность сделать это по телефону 112. Процедура полностью бесплатна. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС.

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