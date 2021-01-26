Челябинск стал первым городом, заключившим контракт на «умное освещение»

В Металлургическом районе Челябинска монтируют новое «умное» освещение. Фото: администрация Челябинска

В Металлургическом районе Челябинска обновят освещение — на всех улицах установят новые «умные» фонари. Ночью свет будет ярким, а утром и вечером лампы будут светить с меньшей мощностью. И второй момент — яркость фонарей будет зависеть от трафика: чем больше людей и машин — тем светлее.

Закупить, смонтировать и следить за работой системы обязуется инвестор.

— Контракт рассчитан на семь лет. За это время подрядчик установит новое оборудование и будет полностью его содержать. По истечении этого времени мы примем систему освещения к себе на баланс, — сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По словам Максима Куляшова, умная технология экономит около 73 % затрат на электричество. Фото: администрация Челябинска

В мэрии говорят, что умная технология экономит около 73 % затрат на электричество. При этом раньше на освещение Металлургического района уходило 200 млн рублей в год. Основную часть сэкономленных средств будет получать инвестор за затраты на модернизацию оборудования. Но через семь лет город получит и освещение, и экономию на электроэнергию.

— Челябинск стал первым в стране, кто заключил инвестиционный энергосервисный контракт. На модернизацию системы освещения муниципалитет не тратит деньги. Все делает подрядчик за свой счет. Инвестиции только в Металлургический район составят порядка 150 млн рублей, — объяснил замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Район ЧМЗ был выбран неслучайно. Это самый большой по протяженности район города. Кроме того, требовался ремонт системы освещения. Сейчас в мэрии прорабатывают вопрос с Ленинским, Советским районами, а затем на очереди и другие территории города. Но только если проект будет успешным.

— Это маленький шаг к большому проекту «Умный Челябинск». Запустим район, смотрим на эффективность проекта и только после этого с коллегами решим по остальным территориям. Наша основная цель — не просто реализация проектов, таких как «Умный город» или «Безопасные и качественные дороги». Мы хотим сделать так, чтобы жизнь в городе была комфортней, безопасней и качественней, — отметил Олег Извеков.

Вице-мэр Челябинска Олег Извеков отметил, что затраты на модернизацию освещения взял на себя инвестор. Фото: администрация Челябинска

Завершат модернизацию освещения в Металлургическом районе к 15 апреля. Но уже сейчас новые фонари можно оценить на центральных улицах ЧМЗ.

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