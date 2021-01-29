«Всем смотреть Свинку Пеппу!»: журналисты КП-Челябинск продолжают изучать современные детские мультфильмы

В обзоре мы собрали на контрасте мультфильмы для малышей (0+) и для подростков (12+). Фото: Kinopoisk.ru

Журналисты КП-Челябинск, многие из которых сами родители, отказались на время от любимых сериалов и смотрят по вечерам современные мультфильмы. Мы хотим понять, чему новые мультики учат детей, и почему они так вирусят, сходя с экранов на одежду, канцелярию и упаковки сладостей. В прошлый раз мы поделились впечатлениями про «Фиксиков», «Смешариков» «Машу и медведя» и «Мой маленький пони». В этот раз в нашем обзоре более странные мультсериалы — «Маленькое королевство Бена и Холли», «Свинка Пеппа», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Вся правда о медведях», «Леди Баг и Супер-Кот». Спойлер — они нам... понравились.

«Свинка Пеппа»: идеальные свиньи (0+)

Фото: Свинка Пеппа / Astley Baker Davies Ltd / Aurum Producciones S.A. / Contender Group / kinopoisk.ru

Этот мультик стал первым, к которому мне пришлось приобщиться в декрете. Сначала выбор героев вызвал бурю протестов: это же свиньи! Они хрюкают, по-дурацки падают на пол, когда смеются, а папа Свин даже в будни не сбривает щетину…

Но какими же милыми оказались эти мультяшные персонажи! Кажется, что создатели сериала — а они англичане — вложили в своих героев невозмутимый дух Англии. Сериал рассказывает детишкам о мире, который их окружает и дает модели правильного поведения детей и взрослых. Словом, это полнейший антипод российскому сериалу «Маша и Медведь».

Каждая серия «Свинки Пеппы» длится по 5 минут. Сюжеты близки любому ребенку. Свинка Пеппа играет с младшим братиком Джорджем и своими подругами, ходит в садик, с родителями — в магазин, отправляется в путешествие или в гости к бабушке с дедом… И везде встречает понимающих взрослых.

Когда Пеппа в восторге прыгает по грязным лужам, мама ласково просит ее надеть резиновые сапожки. А потом Пеппа учит тому же братишку. Когда черные с головы до ног дети возвращаются домой с прогулки, папа Свин с радостью их умывает. А потом… вместе с детьми и мамой опять идет прыгать по лужам. В конце всем весело и хорошо.

Родители в этом мультике всегда рядом, не игнорируют своих детей, никогда не ругают, а лишь помогают найти легкий выход из сложной жизненной ситуации.

Джордж закинул любимого динозаврика на ветку дуба и никак не может его найти.

Папа Свин: «Кто-то любит подбрасывать игрушки вверх?»

Свинка Пеппа: «Так он же на дереве! Я первая его заметила!».

Папе лишь остается достать игрушку. А теперь представьте на его месте себя!

Сериал очень полезен и детям, и их родным. Вердикт: смотреть обязательно. Это таблетка радости и покоя.

«Маленькое королевство Бена и Холли»: взрослые без прикрас (0+)

Маленькое королевство Бена и Холли / Astley Baker Davies Ltd / youtube.com

Когда дети становятся чуть-чуть постарше, чем Свинка Пеппа, и уже понимают, что взрослые не так идеальны, пора включать «Маленькое королевство».

Герои этого сериала имеют особый социальный статус: принцесса Холли растет в королевской семье, где все занимаются магией, а мальчик Бен — в семье лесных эльфов. Но каждый день их родители совершают ошибки, присущие обычным людям.

Вот король Чертополох ждет в гости еще одну титулованную чету Мэригольд, которая следит за трендами моды. По просьбе Чертополоха няня Плам должна приготовить самый изысканный ужин. Проблема в том, что она не умеет готовить модные блюда. На помощь ей приходит волшебная книга, и няня План попадет на стол… овощной пар.

Чертополох, конечно, в недоумении. Но Мэригольд весьма польщены. Или делают вид, что довольны. А в это время няня Плам кормит детишек остатками супа — из реальных картофеля и моркошки. На запах этой еды приходят взрослые и выпрашивают добавку. И, естественно, Мэригольд признают, что няня Плам лучший повар в мире.

У каждого персонажа свои недостатки. Так, король Чертополох глуповат и ленив, но раним и простодушен. Его супруга совсем не тянет на роль идеальной матери, зато красива и предана мужу. У няни Плам, несмотря на наличие волшебной палочки, любое дело дает осечку. Однако это никого не огорчает. Взрослые продолжают радоваться жизни, а дети — любить родных.

Вердикт все тот же: смотреть мультфильм обязательно! В век перфекционизма совсем неплохо напомнить, что люди не совершенны и имеют право совершать ошибки. В нашей семье этот юмористический сериал любим, как шоу «Уральских пельменей». Кстати, «Маленькое королевство» создали на той же студии, что и «Свинку Пеппа».

«Губка Боб Квадратные Штаны»: веселиться — лучше, чем взрослеть (12+)

«Губка Боб Квадратные Штаны» Фото: Nickelodeon Animation Studio / United Plankton Pictures / kinopoisk.ru

«Губку Боба» я застал еще будучи подростком — его показывали по телевизору по утрам, когда я собирался в школу. О том, что он не рекомендован детям до 12 лет, я узнал только в процессе подготовки этого материала, и был весьма удивлен. Но мне уже больше 12, поэтому я с удовольствием залипну, если случайно наткнусь на какую-нибудь серию.

Про реализм, конечно, можно напрочь позабыть, хотя бы потому, что главный персонаж — это губка, которая дружит с морской звездой, работает на краба-предпринимателя и не дает спокойной жизни соседу-осьминогу. Ах да, еще у него есть подружка-белка, которая всегда ходит в скафандре, ведь все они живут на дне океана, а белочке нужен воздух. К скафандру есть вопросы: понятно, это элемент «реалистичности», якобы белка по-другому не сможет там выжить, но персонажи на дне того же океана пьют воду из стакана и разводят костер… Ладно, не будем занудами, а посчитаем все это забавными фишками мультфильма.

Что касается сюжета, то он мне напоминает фильм «Тупой и еще тупее». Губка Боб и его друг Патрик находятся на своей волне, у них свои приколы и видение мира. Они веселятся и радуются мелочам, находят прекрасное в мелочах, и это особенно заметно на контрасте с многочисленными серыми рыбами с лицами а-ля «у меня кредитов куча, а еще я не выспался и вообще, зачем я живу?»

Как по мне, этот мультфильм рекомендует оставаться сумасшедшим в хорошем смысле этого слова и не взрослеть как можно дольше. А если вы уже окунулись во взрослую жизнь, то хотя бы изредка выходить из нее, чтобы забыть о проблемах, пошалить и насладиться моментом.

«Вся правда о медведях»: брат за брата — за основу взято (12+)

«Вся правда о медведях» Фото: Cartoon Network / kinopoisk.ru

Когда я смотрю «Всю правду о медведях», я думаю: как же повезло нынешним детям, что они могут смотреть этот крутой мультфильм в любое время, а не ждать выпуск «Спокойной ночи, малыши», в конце которого покажут какое-нибудь кукольное черт-те что. Сюжет рассказывает о дружбе панды, гризли и белого медведя. Они считают себя братьями, которых бросили в далеком детстве, поэтому позже они поселились в лесу рядом с Сан-Франциско.

Все происходит в наши дни, порой серии наполнены уморительным абсурдом, но создатели великолепно вписали все современные явления в мультик. Есть эпизод, в котором медведи стали скупать экологичные сумки, чтобы сделать мир лучше, и даже выпуск, в котором панда стал звездой YouTube, забавно чихнув на камеру. Берлога главных героев обставлена хорошей мебелью и современной техникой, а сами мишки любят выйти в город, пообщаться с людьми, поиграть в баскетбол… Эдакие социализированные звери, и каждый имеет свой неповторимый характер.

Гризз, например, считается старшим из братьев, всегда готов к движухе и подначивает других вляпаться во что-нибудь. Например, проследить за голубем и выяснить, что у пернатых есть своя секретная служба безопасности. Пан-Пан — его полная противоположность, он веган, боится насекомых, любит торчать дома и зависать в социальных сетях. Интересней всего наблюдать за Белым — он абсолютно немногословен, владеет боевыми искусствами и спит в холодильнике с топором. Кстати, по легенде мультика, Белый в детстве жил на севере с русским исследователем Юрием.

Этот мультфильм рассказывает нам о крепчайшей дружбе. О том, как три таких разных медведя души не чают друг в друге, они даже ходят всегда втроем (да, прямо запрыгивают друг на друга «пирамидой»). Конечно, у них бывают разногласия, чего стоит только эпизод, когда Белый случайно нашел фотографии, на которых Гризз и Пан-Пан тусовались без него. В конце концов, они понимают, что не смогут и дня прожить порознь, хотя пытались! Но под вечер взвыли и вернулись домой в братские объятия.

Леди Баг и Супер-Кот (6+)

Фото: Леди Баг и Супер-Кот / Method Animation / Toei Animation Company / Zagtoon / kinopoisk.ru

Сюжет мультфильма построен на теме борьбы добра и зла. Главные герои девочка Маринетт и мальчик Эдриан в каждой серии превращаются в супергероев и сражаются со злодеем Бражником. Бражник находит слабых духом людей и, вселяя в них акуму (черную бабочку), усиливает их пороки.

Этот мультфильм будет интересен и взрослым. Под красной маской в горошек Леди Баг скрывается вся человеческая доброта, справедливость, честность. А вот Бражник, наоборот, обнажает все людские слабости и недостатки. Его главный помощник — акума — черная бабочка, которая вселяясь в человека, делает его злым и жестоким, заставляет забыть о всякой человечности.

Тема сейчас очень актуальна, так как у каждого человека есть своя акума, будь то деньги, слава или власть. Только в нашем мире нет таких супергероев, которые бы помогли нам справиться с нашими несовершенствами.

Так же в этом мультфильме затрагивается тема любви. Ведь главные герои (Леди Баг и Супер Кот) влюблены друг в друга, но бояться об этом сказать. Им легче, не смотря на всю опасность, сражаться со злодеями, каждый день подвергая себя риску, чем признаться в своих чувствах. И это тоже актуально для современности.

Помимо этого, мультик показывает нам, на что способен человек. Маринетт и Эдриан всего лишь школьники, они так же ходят на уроки, делают домашние задания, ходят с друзьями в кино и парк. Но, несмотря на это, зная о беде даже абсолютно незнакомого человека, надевают свой супергеройский костюм и бегут на помощь, забывая обо всех делах и планах. Это самопожертвование, своего рода подвиг.

Считаем, это очень хороший мультсериал. Дети, возможно, в силу своего возраста не сразу поймут глубокий смысл мультика, но начнут восхищаться героями и даже подражать им, ведь, в конечном счете, мы всегда выбираем добро.

Изучайте то, что смотрят ваши дети, и делайте свои выводы. А мы пока готовим третью серию обзора — расскажем о том, стоит ли хвататься за голову, если ребенок подражает Симпсонам, с чем едят Гравити Фолз и что такое Майнкрафт.

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