«Прихожу в реанимацию петь песенки сыну»: как в Челябинске спасли беременную женщину с коронавирусом

Врачи совершили настоящее чудо: спасли беременную с полным поражением легких и ее малыша. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новость о том, как челябинские врачи спасли беременную женщину с тотальным поражением легких, разлетелась быстро. На за скупыми строчками пресс-релиза оказалась история, в которой нашлось место и чуду, и героизму, и высокому профессионализму. Благодаря этому, теперь Светлана может сама прийти к своему маленькому сыночку, погладить его и спеть песенку, чтобы малыш скорее окреп после серьезных испытаний. Женщина рассказала КП-Челябинск свою историю борьбы с COVID-19.

Мать теперь уже четверых детей Светлана — первая пациентка роддома ОКБ №2, которую доставили на вертолете медицины катастроф в Челябинск. Поступила она из Магнитогорска поздно вечером в конце декабря в крайне тяжелом состоянии — тотальное поражение легких. Дышала в дороге с помощью СИПАПа (аппарата для неинвазивной вентиляции легких), потому самостоятельно этого делать уже не могла. И это всего на восьмой (!) день течения «обычной простуды», как женщина тогда думала.

Состояние стремительно ухудшалось, врачи на следующий день сделали кесарево сечение, и на 28-ой неделе беременности на свет появился Женя. Крохотный: всего 1200 граммов, 36 сантиметров. Преждевременные роды на таком сроке считаются экстремально ранними, процент смертности малышей высок, в том числе из-за абсолютно незрелого состояния легких. Врачи делали все возможное, чтобы спасти малыша, и им удалось совершить чудо.

Сейчас с мальчиком все хорошо. Вот только с мамой его при рождении сразу разлучили. Они оба боролись за жизнь, но каждый в своей палате реанимации.

В роддом ОКБ №2 женщину доставили вертолетом медицины катастроф с тотальным поражением легких. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сейчас все позади, но еще месяц назад Светлана не могла свободно самостоятельно дышать. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Так выглядит история болезни роженицы. Одна из самых увесистых в «ковидном» роддоме. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Женя родился на 28-ой неделе беременности. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Долгожданной встречи с ребенком счастливая мама ждала месяц. Фото: роддом ОКБ №2

Светлана 22 дня провела на вентиляции легких, а вынужденная разлука с сыном длилась месяц. Увидеть ребенка вживую, а не на фотографиях, она смогла 21 января.

— Первое, что сказала сыну: «Вот и мама пришла», — вспоминает Светлана.

Мальчик родился на экстремально раннем сроке, но сейчас он уже может дышать самостоятельно. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Она подходит к кювезу, просовывает к нему руку, гладит ребеночка и тихонько напевает ему песенку. За месяц он окреп, набрал 400 граммов, прошел все стадии дыхательной поддержки: от полной искусственной вентиляции легких, СИПАПа до самостоятельного дыхания.

Светлана очень благодарна Екатерине Воропаевой и всему коллективу за спасение сразу двух жизней. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Женщина не может сдержать слез. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вместе с мужем Светлана воспитывает еще двух сыновей — 15 и 12 лет — и трехлетнюю дочь Катю. Теперь появился Женя, и, как выразилась героиня нашего материала, так случайно совпало, что не без помощи Екатерины Евгеньевны (Воропаевой, заместителя главного врача по акушерству и гинекологии ГБУК ОКБ №2, — Прим. автора).

— Много времени посвящаю детям, в основном с ними нахожусь, и как заболела, сама не знаю, — говорит Светлана. — Слышала, что пропадает вкус и обоняние, но у меня такого не было. Думала, простудное заболевание. Переживала, вызвала врача. Послушали меня. Сказали, что никаких шумов нет. Я спокойно дома лечилась. Через неделю после начала болезни муж заметил, что ночью, когда спала, хрипы были. Вызвал скорую, и меня увезли на КТ. Мне сразу не сказали, какое поражение легких было, только мужу (не может сдержать слез).

За роженицу переживал весь коллектив. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Сейчас все позади, — успокаиваем мы женщину, а она продолжает:

— Хочется поблагодарить врачей, которые все-таки вовремя пришли на помощь: направили в Челябинск, вызвали вертолет, и непосредственно сделали операцию, — сквозь слезы рассказывает Светлана. — Воропаевой Екатерине Евгеньевне и Хайдуковой Юлии Владимировне (заведующая вторым акушерским отделением, в котором лежат исключительно пациентки с подтвержденным ковидом на всех сроках беременности, — Прим. автора), что провели такую уникальную операцию и сохранили жизнь не только мне жизнь, но ребенку, хотя срок был 28 недель. Сразу предупредили: «Мы за тебя бороться будем, но если получится, то и за ребенка». Была готова, что что-то может не так пойти, но все обошлось. В реанимации у меня слезы лились, думала: «Выживу или не выживу?», но весь персонал меня поддерживал добрым словом. Медсестра Олеся Михайловна в реанимации нам с девочками музыку включала для настроения и еще истории рассказывала из жизни. Заведующая детским отделением Наталья Юрьевна всегда говорила, что с Женечкой все будет хорошо, а когда коронавирус прошел, мне разрешили к нему приходить и видеться с ним. Первый раз такое доброе отношение к людям видела, и каждое утро встаю и благодарю Бога за то, что попала именно в Челябинск.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь матери и ее ребенка. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Не только корректировали лечение, но и подбадривали в трудные минуты. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как рассказал заведующий отделением анастезиологии и реанимации при роддоме ОКБ №2 Демьян Александров, сначала Светлана была расстроенная, подавленная, как и у всех пациентов, у нее было чувство страха. Но все сотрудники отделения постоянно ее подбадривали: «Давай, держись, ты у нас не одна такая! Мы таких уже выхаживали». Женщина доверилась, к тому же видела эффект от проводимой специалистами терапии.

И их трепетное отношение к пациентке дало свои плоды — женщина поправилась. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Самое главное в лечении — доверие пациента врачу, — отметил Демьян Александров. — В первую неделю малейшее движение, нарушение работы аппарата — для пациентки это было бы губительно. Поэтому круглосуточное наблюдение за ее состоянием, мониторинг, без этого просто никуда. Тем более она была госпитализирована в течение суток в связи с отрицательной динамикой, и КТ показывало достаточно серьезное поражение легких — 95%. Самое главное, что довезли до нас, и оказали ей всю необходимую помощь.

Из-за сильной одышки Светлане было сложно разговаривать. С близкими связь поддерживала по WatsApp. Сообщения со словами поддержки она получала со всей России.

— Муж всегда говорил: «Все молятся за тебя, не переживай» (плачет), — вспоминает многодетная мама. — Да и мысли о детях помогали бороться. Отвлекали меня рассказами об учебе: «Я пятерку получил. Не переживай. Лечись. Мы справимся». Дочка — ей три года — сначала потеряла меня — объяснили, что мама с младшим братиком поехали в больницу полечиться. Отвлекали ее подарочками, а потом и возможность говорить по видеосвязи появилась. Сейчас с ней так общаемся, она уже спокойно реагирует.

Светлана надеется, что ее история поможет другим беременным. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Где могла заразиться, Светлана не знает. Она всегда соблюдала масочный режим, потому что как и все беременные, щепетильно относилась к здоровью. Боялась лишний раз даже ОРВИ заболеть. К счастью, все родные и близкие оказались здоровы, никто коронавирусом больше не заразился.

— Любой человек счастлив, когда все хорошо заканчивается. Врачи дали мне буквально вторую жизнь, — дрожащим голосом говорит Светлана. — Думаю, этот день уже отмечать будем как второй День рождения.

Коллектив роддома сработал как единый организм. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сейчас врачи спокойны за Светлану. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии роддома ОКБ №2 Екатерина Воропаева считает, что спасти роженицу и ее ребенка помогла слаженная работа всего коллектива.

— Наша задача была крайне сложна — нам было необходимо, чтобы Светлана и ее ребенок выжили, выздоровели, а полностью пораженные легкие — дышали, — рассказала Екатерина Воропаева. — Над этим работали акушер-гинеколог, реаниматолог, неонатолог, терапевт, инфекционист и пульмонолог — все они регулярно вносили коррективы в лечение Светланы. Трижды был проведен консилиум с использованием телемедицинских технологий со специалистами Челябинской области, и четвертый — с привлечением специалистов НИИ акушерства и гинекологии имени Кулакова. Женщина была не на тотальной ИВЛ, а на неинвазивной, когда через маску под высоким давлением пациенту подается воздух в легкие. К этому тяжело привыкнуть, но Светлана — молодец. Параметры были очень высокие: еще шаг, и инвазивная вентиляция, с которой почти не выживают. Поэтому нам надо было сделать все, чтобы этого избежать.

Задача была непростой, но специалисты справились. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сейчас у врачей уже есть спокойствие, что со Светланой ничего не случится. Дальнейшие маршруты лечения у матери и ребенка разные. Женщина будет находиться в роддоме 42 дня до позднего послеродового периода. Когда врачи будут на 100% уверены, что ей ничего не угрожает, ее выпишут и направят на санаторное лечение для полного восстановления. Ребенок будет под присмотров врачей, пока они полностью не убедятся, что его жизни ничего не угрожает. Сейчас результаты анализов на коронавирус у ребенка и его мамы отрицательные.

Каждый сыграл важную роль в истории спасения Светланы и ее малыша. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кстати

Главный врач ОКБ №2 Светлана Михайлова отметила, что с коронавирусом не все до конца ясно, и поражает он, увы, не только легкие. Истрия Светланы — это пример того, когда изначально правильно выбранная стратегия и тактика, привела к хорошему результату.

— Наш роддом единственный в Челябинской области, который работает по ковиду, — добавила Светлана Михайлова. — Мы подводили итоги 2020 года: больше полутора тысяч беременных, рожениц прошли через наше отделение. Так что счастье стать мамой даже здесь можно испытать даже в ковиде.

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