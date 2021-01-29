Где в Челябинской области бесплатно сдать тест на коронавирус 30 и 31 января

Людей тестируют, чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса. Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

В Минздраве озвучили адреса и время работы «кабинетов» для бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус в Челябинской области. В списке — больше 15 торгово-развлекательных комплексов.

— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.

Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Челябинск:

30 января:

ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00

ТК «Космос» с 14:00 до 17:00

ТК «Горки» с 14:00 до 17:00

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00

ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00

31 января:

ТК «Горки» с 14:00 до 17:00

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00

ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00

Аша:

ТК «ДНС»: 30 января с 11:00 до 14:00

Златоуст:

ТК «Тарелка»: 30 января с 11:00 до 15:00

31 января с 11:00 до 16:00

Копейск:

ТК «Слава»: 30 и 31 января, с 10:00 до 13:00

Кыштым:

ТК «Квартал»

30 января с 9:00 до 11:00

31 января с 9:00 до 12:00

Магнитогорск:

30 января:

ТК «Континент» с 10:00 до 12:00

ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 11:00

ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00

31 января:

ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00

ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 11:00

Миасс:

ТК «Слон»:

30 января с 12:00 до 15:00

31 января с 12:00 до 16:00

Пласт:

ТК «Раздолье»: 30 и 31 января с 10:00 до 14:00

Сатка:

ТК «Факел»: 30 и 31 января с 11:00 до 13:00

Южноуральск:

ТК «Южный»:

30 января с 10:00 до 12:00

31 января с 10:00 до 13:00

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