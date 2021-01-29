Где в Челябинской области бесплатно сдать тест на коронавирус 30 и 31 января

Людей тестируют, чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса.
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
В Минздраве озвучили адреса и время работы «кабинетов» для бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус в Челябинской области. В списке — больше 15 торгово-развлекательных комплексов.
— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.
Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.
Челябинск:
30 января:
ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00
ТК «Космос» с 14:00 до 17:00
ТК «Горки» с 14:00 до 17:00
ТК «Куба» с 14:00 до 17:00
ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00
31 января:
ТК «Горки» с 14:00 до 17:00
ТК «Куба» с 14:00 до 17:00
ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00
Аша:
ТК «ДНС»: 30 января с 11:00 до 14:00
Златоуст:
ТК «Тарелка»: 30 января с 11:00 до 15:00
31 января с 11:00 до 16:00
Копейск:
ТК «Слава»: 30 и 31 января, с 10:00 до 13:00
Кыштым:
ТК «Квартал»
30 января с 9:00 до 11:00
31 января с 9:00 до 12:00
Магнитогорск:
30 января:
ТК «Континент» с 10:00 до 12:00
ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 11:00
ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00
31 января:
ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00
ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 11:00
Миасс:
ТК «Слон»:
30 января с 12:00 до 15:00
31 января с 12:00 до 16:00
Пласт:
ТК «Раздолье»: 30 и 31 января с 10:00 до 14:00
Сатка:
ТК «Факел»: 30 и 31 января с 11:00 до 13:00
Южноуральск:
ТК «Южный»:
30 января с 10:00 до 12:00
31 января с 10:00 до 13:00
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