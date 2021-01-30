«Кто-то талончик берет, а тут человек мертвый лежит»: челябинец рассказал, как пытались спасти женщину, которая умерла в МФЦ

Женщина упала без сознания в помещении Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях в челябинском МФЦ по улице Труда умерла 63-летняя посетительница. Женщина упала прямо в помещении, ей пытались оказать помощь очевидцы. Максим, который был в числе помогавших, рассказал КП-Челябинск, как это произошло.

— Это все произошло на моих глазах, бабушка упала на девушку, — рассказал КП-Челябинск Максим. — Потом я, мой брат и еще один парень минут 20 пытались привести женщину в чувства, делали непрямой массаж сердца. У нее пульс был, мы думали, она просто сознание потеряла. Но через минуту пульс пропал, а еще через минут пять она уже посинела.

По словам Максима, его брат раньше работал в МЧС, поэтому знает, как оказывать помощь в подобных ситуациях, да и второй парень все очень оперативно делал, очевидно, что имеет какой-то опыт.

— Меня шокировала происходящая картина: человек лежит, кто-то пытается ему помочь, а вокруг жизнь идет. Какие-то люди остановились, смотрят, кто-то талончик берет, а тут человек мертвый лежит. Просто в голове не укладывается, очень странная картина для понимания, — добавил Максим.

Через некоторое время в МФЦ приехала скорая, однако помочь женщине уже было невозможно. Врачи констатировали смерть.

Напомним, трагедия произошла 28 января в здании МФЦ на улице Труда. Пожилая посетительница получила консультацию и собиралась пойти домой, но внезапно женщине стало плохо.

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