В Курганской области проведут бесплатные занятия лечебной физкультурой для переболевших коронавирусом

Курс состоит из восьми занятий Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители Кургана и Шадринска, переболевшие коронавирусом, смогут посетить занятия лечебной физкультурой. С 1 февраля их бесплатно проведут в рамках проекта «Второе дыхание».

— Курс рассчитан на восемь занятий, два раза в неделю, — рассказали в оперштабе Курганской области. — Его будут вести специалисты, которые прошли обучение в Курганском областном врачебно-физкультурном диспансере.

Занятия будут проводить по группам, в каждой из которых не должно быть больше пяти человек. Для всех желающих организовали предварительную запись.

Где и когда пройдут занятия, вы можете увидеть на инфографике ниже.

Инфографика: оперштаб Курганской области

Инфографика: оперштаб Курганской области

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