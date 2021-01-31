В центре Челябинска из-за несогласованной акции перекрыли движение транспорта

Из-за акции перекрыли движение в центре. Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске из-за несогласованной акции протеста перекрыли движение транспорта на проспекте Ленина на участке от улицы Энгельса до Лесопарковой. Как передают с места событий корреспонденты КП-Челябинск, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси пустили по другим улицам.

Город опустел. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сначала на улицах были только силовики. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Транспорт в местах возможного проведения несанкционированной акции протеста не пропускали. Фото: Сергей СОТНИКОВ

У памятника Курчатову выставили оцепление. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Силовики выстроились в несколько линий. Фото: Сергей СОТНИКОВ

В центре города много силовиков. Официальные данные о числе привлеченных для организации общественного порядка на публичном мероприятии сотрудников полиции и ОМОН в пресс-службах ГУ МВД по Челябинской области и Росгвардии не озвучивают.

Толпа собралась у одного из корпусов ЮУрГУ. Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Толпа людей собралась у одного из корпусов ЮУрГУ рядом с памятником Курчатову, — передает корреспондент КП-Челябинск с места событий. — Собравшихся по громкоговорителю оповещают о том, что акция не согласованна с властями и за участие в ней грозит ответственность.

Затем начались первые задержания, после которых толпа двинулась по проспекту Ленина в сторону улицы Энгельса.

Среди задержанных есть пенсионер. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 12:33:

Силовики остановили толпу около улицы Коммуны. Дорогу протестующим перекрыла строительная техника, и люди пошли через парк Гагарина.

Толпа уходит «дворами». Фото: Сергей СОТНИКОВ

Люди решили пройти через парк Гагарина. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Люди в парке. Не могут определиться, куда идти дальше. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 12:43:

— Стоя за забором парка, люди начали забрасывать сотрудников полиции, находящихся по ту другую сторону забора, снежками, — передает с места событий корреспондент КП-Челябинск.

Обновлено в 12:48:

Люди прорвали оцепление полиции у входа в парк Гагарина и пошли в сторону проспекта Ленина.

Люди идут на проспект Ленина. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:20:

Другая часть толпы подошла к улице Энгельса со стороны памятника Курчатову. Людей встретили бойцы ОМОНа. Участников несогласованной акции протеста не пропускают.

Толпа дошла до улицы Энгельса. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Движение транспорта на этом участке парализовано. Фото: Сергей СОТНИКОВ

В обе стороны улицы Энгельса образовалась пробка.

Машины стоят в пробке. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:28:

— Не обошлось без травм, — передает наш корреспондент.

Такие кадры с места событий передает наш корреспондент. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Минутка милоты. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Движение встало абсолютно. Маршрутки пытаются пропускать. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:43:

Затем люди прорвали оцепление, побежав прямо по дороге. Затем перешли на тротуар и двинулись по проспекту Ленина в сторону площади Революции. Силовики преградили им путь в районе на Алого поля.

Люди двинулись к Алому полю. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Их встречают силовики. Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Силовики строятся в две-три шеренги, — передает наш корреспондент. — Часть людей через Коммуны прошла на Алое поле. Там оцепления нет.

Толпа в обход оцепления прошла на Алое поле. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:50:

Через сквер люди вышли на улицу Красную.

Полиция их «ведет» на улицу Труда. Фото: Сергей СОТНИКОВ

По ней толпа направляется в сторону Кировки. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:54:

Первая группа участников несанкционированной акции дошла до Кировки. Как передает с места событий наш корреспондент, движутся в сторону улицы Цвиллинга.

Централизованной толпой протестующим пройти не удалось. Разбились на группы. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:58:

Силовики оцепили улицу Цвиллинга. Митингующие остались возле театра оперы и балета имени Глинки. Только пара десятков людей пошли в сторону улицы Свободы через Труда, остальные собираются у театра.

улицу Цвиллинга оцепили. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Идти на встречу к силовикам люди не решились. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Так сейчас выглядит площадка возле оперного театра. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 14:06:

— Люди скандируют лозунги. К театру подъезжают автозаки, — передает с места событий корреспондент КП-Челябинск.

Люди скандируют лозунги, и их несогласованное мероприятие не похоже на мирную акцию. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 14:09:

Толпа радостно улюлюкает. Тем временем к театру идет ОМОН. Увидев силовиков, люди направились на Кировку.

Нервы у всех на пределе. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 14:42:

В Челябинске участники несогласованной акции растерялись по улицам. ОМОН меняет дислокации, а митингующие на бульваре Славы за ними бегают со словами: «Нам за вами бежать?». В итоге они за силовиками прибежали на Кировку.

Там силовики провели несколько задержаний, затем оттеснили толпу. Люди через улицу Советскую пришли на Бульвар Славы.

Обновлено в 14:57:

— На бульваре Славы практически никого не осталось. Люди расходятся, — передает с места событий корреспондент КП-Челябинск.

В администрацию Челябинска не поступало ни одного уведомления от организаторов о проведении акции протеста. Люди, поддерживающие Алексея Навального, просто решили собраться без уведомления в центре города. Эту информацию подтвердил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

Челябинцев заранее предупредили о негативных последствиях выхода на несогласованные акции протеста. Для участников это может обернуться штрафом в 50 тысяч рублей, а его организаторам — лишением свободы до пяти лет. Административная ответственность наступает с 16 лет.

В местах возможного проведения несанкционированных акций сегодня в Челябинске ограничили движение автомобилей и пешеходов. Людей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты, чтобы силовики не посчитали вас участником публичных мероприятий.

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