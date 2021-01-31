В центре Челябинска из-за несогласованной акции перекрыли движение транспорта

Из-за акции перекрыли движение в центре.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
В Челябинске из-за несогласованной акции протеста перекрыли движение транспорта на проспекте Ленина на участке от улицы Энгельса до Лесопарковой. Как передают с места событий корреспонденты КП-Челябинск, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси пустили по другим улицам.
Город опустел.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Сначала на улицах были только силовики.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Транспорт в местах возможного проведения несанкционированной акции протеста не пропускали.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
У памятника Курчатову выставили оцепление.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Силовики выстроились в несколько линий.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
В центре города много силовиков. Официальные данные о числе привлеченных для организации общественного порядка на публичном мероприятии сотрудников полиции и ОМОН в пресс-службах ГУ МВД по Челябинской области и Росгвардии не озвучивают.
Толпа собралась у одного из корпусов ЮУрГУ.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
— Толпа людей собралась у одного из корпусов ЮУрГУ рядом с памятником Курчатову, — передает корреспондент КП-Челябинск с места событий. — Собравшихся по громкоговорителю оповещают о том, что акция не согласованна с властями и за участие в ней грозит ответственность.
Затем начались первые задержания, после которых толпа двинулась по проспекту Ленина в сторону улицы Энгельса.
Среди задержанных есть пенсионер.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Обновлено в 12:33:
Силовики остановили толпу около улицы Коммуны. Дорогу протестующим перекрыла строительная техника, и люди пошли через парк Гагарина.
Толпа уходит «дворами».
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Люди решили пройти через парк Гагарина.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Люди в парке. Не могут определиться, куда идти дальше.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Обновлено в 12:43:
— Стоя за забором парка, люди начали забрасывать сотрудников полиции, находящихся по ту другую сторону забора, снежками, — передает с места событий корреспондент КП-Челябинск.
Обновлено в 12:48:
Люди прорвали оцепление полиции у входа в парк Гагарина и пошли в сторону проспекта Ленина.
Люди идут на проспект Ленина.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Обновлено в 13:20:
Другая часть толпы подошла к улице Энгельса со стороны памятника Курчатову. Людей встретили бойцы ОМОНа. Участников несогласованной акции протеста не пропускают.
Толпа дошла до улицы Энгельса.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Движение транспорта на этом участке парализовано.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
В обе стороны улицы Энгельса образовалась пробка.
Машины стоят в пробке.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Обновлено в 13:28:
— Не обошлось без травм, — передает наш корреспондент.
Такие кадры с места событий передает наш корреспондент.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Минутка милоты.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Движение встало абсолютно. Маршрутки пытаются пропускать.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Обновлено в 13:43:
Затем люди прорвали оцепление, побежав прямо по дороге. Затем перешли на тротуар и двинулись по проспекту Ленина в сторону площади Революции. Силовики преградили им путь в районе на Алого поля.
Люди двинулись к Алому полю.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Их встречают силовики.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
— Силовики строятся в две-три шеренги, — передает наш корреспондент. — Часть людей через Коммуны прошла на Алое поле. Там оцепления нет.
Толпа в обход оцепления прошла на Алое поле.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Обновлено в 13:50:
Через сквер люди вышли на улицу Красную.
Полиция их «ведет» на улицу Труда.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
По ней толпа направляется в сторону Кировки.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Обновлено в 13:54:
Первая группа участников несанкционированной акции дошла до Кировки. Как передает с места событий наш корреспондент, движутся в сторону улицы Цвиллинга.
Централизованной толпой протестующим пройти не удалось. Разбились на группы.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Обновлено в 13:58:
Силовики оцепили улицу Цвиллинга. Митингующие остались возле театра оперы и балета имени Глинки. Только пара десятков людей пошли в сторону улицы Свободы через Труда, остальные собираются у театра.
улицу Цвиллинга оцепили.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Идти на встречу к силовикам люди не решились.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Так сейчас выглядит площадка возле оперного театра.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Обновлено в 14:06:
— Люди скандируют лозунги. К театру подъезжают автозаки, — передает с места событий корреспондент КП-Челябинск.
Люди скандируют лозунги, и их несогласованное мероприятие не похоже на мирную акцию.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Обновлено в 14:09:
Толпа радостно улюлюкает. Тем временем к театру идет ОМОН. Увидев силовиков, люди направились на Кировку.
Нервы у всех на пределе.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Обновлено в 14:42:
В Челябинске участники несогласованной акции растерялись по улицам. ОМОН меняет дислокации, а митингующие на бульваре Славы за ними бегают со словами: «Нам за вами бежать?». В итоге они за силовиками прибежали на Кировку.
Там силовики провели несколько задержаний, затем оттеснили толпу. Люди через улицу Советскую пришли на Бульвар Славы.
Обновлено в 14:57:
— На бульваре Славы практически никого не осталось. Люди расходятся, — передает с места событий корреспондент КП-Челябинск.
В администрацию Челябинска не поступало ни одного уведомления от организаторов о проведении акции протеста. Люди, поддерживающие Алексея Навального, просто решили собраться без уведомления в центре города. Эту информацию подтвердил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.
Челябинцев заранее предупредили о негативных последствиях выхода на несогласованные акции протеста. Для участников это может обернуться штрафом в 50 тысяч рублей, а его организаторам — лишением свободы до пяти лет. Административная ответственность наступает с 16 лет.
В местах возможного проведения несанкционированных акций сегодня в Челябинске ограничили движение автомобилей и пешеходов. Людей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты, чтобы силовики не посчитали вас участником публичных мероприятий.
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