Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

В центре Челябинска из-за несогласованной акции перекрыли движение транспорта

Его пустили по другим улицам
Ольга СЕМЕНЮК
Комментарии (1)Комментарии (1)
Из-за акции перекрыли движение в центре.

Из-за акции перекрыли движение в центре.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске из-за несогласованной акции протеста перекрыли движение транспорта на проспекте Ленина на участке от улицы Энгельса до Лесопарковой. Как передают с места событий корреспонденты КП-Челябинск, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси пустили по другим улицам.

Город опустел.

Город опустел.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сначала на улицах были только силовики.

Сначала на улицах были только силовики.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Транспорт в местах возможного проведения несанкционированной акции протеста не пропускали.

Транспорт в местах возможного проведения несанкционированной акции протеста не пропускали.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

У памятника Курчатову выставили оцепление.

У памятника Курчатову выставили оцепление.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Силовики выстроились в несколько линий.

Силовики выстроились в несколько линий.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

В центре города много силовиков. Официальные данные о числе привлеченных для организации общественного порядка на публичном мероприятии сотрудников полиции и ОМОН в пресс-службах ГУ МВД по Челябинской области и Росгвардии не озвучивают.

Толпа собралась у одного из корпусов ЮУрГУ.

Толпа собралась у одного из корпусов ЮУрГУ.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Толпа людей собралась у одного из корпусов ЮУрГУ рядом с памятником Курчатову, — передает корреспондент КП-Челябинск с места событий. — Собравшихся по громкоговорителю оповещают о том, что акция не согласованна с властями и за участие в ней грозит ответственность.

Затем начались первые задержания, после которых толпа двинулась по проспекту Ленина в сторону улицы Энгельса.

Среди задержанных есть пенсионер.

Среди задержанных есть пенсионер.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 12:33:

Силовики остановили толпу около улицы Коммуны. Дорогу протестующим перекрыла строительная техника, и люди пошли через парк Гагарина.

Толпа уходит «дворами».

Толпа уходит «дворами».

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Люди решили пройти через парк Гагарина.

Люди решили пройти через парк Гагарина.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Люди в парке. Не могут определиться, куда идти дальше.

Люди в парке. Не могут определиться, куда идти дальше.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 12:43:

— Стоя за забором парка, люди начали забрасывать сотрудников полиции, находящихся по ту другую сторону забора, снежками, — передает с места событий корреспондент КП-Челябинск.

Обновлено в 12:48:

Люди прорвали оцепление полиции у входа в парк Гагарина и пошли в сторону проспекта Ленина.

Люди идут на проспект Ленина.

Люди идут на проспект Ленина.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:20:

Другая часть толпы подошла к улице Энгельса со стороны памятника Курчатову. Людей встретили бойцы ОМОНа. Участников несогласованной акции протеста не пропускают.

Толпа дошла до улицы Энгельса.

Толпа дошла до улицы Энгельса.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Движение транспорта на этом участке парализовано.

Движение транспорта на этом участке парализовано.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

В обе стороны улицы Энгельса образовалась пробка.

Машины стоят в пробке.

Машины стоят в пробке.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:28:

— Не обошлось без травм, — передает наш корреспондент.

Такие кадры с места событий передает наш корреспондент.

Такие кадры с места событий передает наш корреспондент.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Минутка милоты.

Минутка милоты.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Движение встало абсолютно. Маршрутки пытаются пропускать.

Движение встало абсолютно. Маршрутки пытаются пропускать.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:43:

Затем люди прорвали оцепление, побежав прямо по дороге. Затем перешли на тротуар и двинулись по проспекту Ленина в сторону площади Революции. Силовики преградили им путь в районе на Алого поля.

Люди двинулись к Алому полю.

Люди двинулись к Алому полю.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Их встречают силовики.

Их встречают силовики.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Силовики строятся в две-три шеренги, — передает наш корреспондент. — Часть людей через Коммуны прошла на Алое поле. Там оцепления нет.

Толпа в обход оцепления прошла на Алое поле.

Толпа в обход оцепления прошла на Алое поле.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:50:

Через сквер люди вышли на улицу Красную.

Полиция их «ведет» на улицу Труда.

Полиция их «ведет» на улицу Труда.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

По ней толпа направляется в сторону Кировки.

По ней толпа направляется в сторону Кировки.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:54:

Первая группа участников несанкционированной акции дошла до Кировки. Как передает с места событий наш корреспондент, движутся в сторону улицы Цвиллинга.

Централизованной толпой протестующим пройти не удалось. Разбились на группы.

Централизованной толпой протестующим пройти не удалось. Разбились на группы.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:58:

Силовики оцепили улицу Цвиллинга. Митингующие остались возле театра оперы и балета имени Глинки. Только пара десятков людей пошли в сторону улицы Свободы через Труда, остальные собираются у театра.

улицу Цвиллинга оцепили.

улицу Цвиллинга оцепили.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Идти на встречу к силовикам люди не решились.

Идти на встречу к силовикам люди не решились.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Так сейчас выглядит площадка возле оперного театра.

Так сейчас выглядит площадка возле оперного театра.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 14:06:

— Люди скандируют лозунги. К театру подъезжают автозаки, — передает с места событий корреспондент КП-Челябинск.

Люди скандируют лозунги, и их несогласованное мероприятие не похоже на мирную акцию.

Люди скандируют лозунги, и их несогласованное мероприятие не похоже на мирную акцию.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 14:09:

Толпа радостно улюлюкает. Тем временем к театру идет ОМОН. Увидев силовиков, люди направились на Кировку.

Нервы у всех на пределе.

Нервы у всех на пределе.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 14:42:

В Челябинске участники несогласованной акции растерялись по улицам. ОМОН меняет дислокации, а митингующие на бульваре Славы за ними бегают со словами: «Нам за вами бежать?». В итоге они за силовиками прибежали на Кировку.

Там силовики провели несколько задержаний, затем оттеснили толпу. Люди через улицу Советскую пришли на Бульвар Славы.

Обновлено в 14:57:

— На бульваре Славы практически никого не осталось. Люди расходятся, — передает с места событий корреспондент КП-Челябинск.

В администрацию Челябинска не поступало ни одного уведомления от организаторов о проведении акции протеста. Люди, поддерживающие Алексея Навального, просто решили собраться без уведомления в центре города. Эту информацию подтвердил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

Челябинцев заранее предупредили о негативных последствиях выхода на несогласованные акции протеста. Для участников это может обернуться штрафом в 50 тысяч рублей, а его организаторам — лишением свободы до пяти лет. Административная ответственность наступает с 16 лет.

В местах возможного проведения несанкционированных акций сегодня в Челябинске ограничили движение автомобилей и пешеходов. Людей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты, чтобы силовики не посчитали вас участником публичных мероприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ