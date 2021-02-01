В Челябинской области открыли запись на вакцинацию от COVID-19 через Госуслуги

Ставят вакцину «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Фото: Михаил ФРОЛОВ

У жителей Челябинской области сегодня, 1 февраля, появилась возможность записаться на прививку от коронавируса через Госуслуги. Для этого нужно зайти в личный кабинет портала Госуслуги и выбрать услугу «Вакцинация от COVID-19».

— Слоты для записи на прививку от коронавируса с 1 февраля открыты на портале Госуслуг, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе минздрава Челябинской области. — Такая возможность есть у жителей Челябинской области. Возможно, еще несколько дней будет идти настройка, но система в регионе уже заработала.

Вакцинацию могут пройти люди старше 18 лет, не имеющие на момент ее проведения противопоказаний: беременность и период кормления грудью, признаки ОРВИ, перенесенное инфекционное заболевание в течение 14-30 дней до прививки.

Вакцинация проводится в два этапа. При первом визите вводится первый компонент вакцины. Через 21 день — второй.

Проходящим вакцинацию пациентам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, ношение средств индивидуальной защиты как минимум в течение 42-х дней после введения первой дозы препарата. Это связано с тем, что в данный период антитела к COVID-19 еще отсутствуют.

Переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев не прививаются.

Записаться на прививку от коронавируса можно через порталы Госуслуг и через Talon.zdrav74.ru. Для этого нужно выбрать больницу и услугу «Вакцинация от COVID-19».

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