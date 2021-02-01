Пять вопросов о пересадочном билете в транспорте Челябинска: поездки по одной цене

Владельцев транспортных карт единым пересадочным билетом уже не удивишь. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске с 1 февраля начал действовать единый пересадочный билет. Чиновники объявили, что теперь люди смогут проехать по нему сразу на трех видах транспорта и сделать неограниченное количество пересадок. Главное — уложиться в 60 минут. Вот только пассажиров, пользующихся транспортными картами, этой новостью не удивишь. Такая возможность у них была и раньше. Мы узнали в городском управлении транспорта, в чем «фишка»? Публикуем ответы на пять вопросов о нововведении.

Пересадочные билеты в Челябинске действовали и раньше. Что поменялось?

— Раньше в Челябинске владельцы транспортных карт могли воспользоваться двумя пересадочными билетами — на 60 и 90 минут. Их стоимость составляет соответственно 25 и 34 рубля, — рассказал главный специалист управления транспорта Челябинска Евгений Талыпов. — С 1 февраля полуторачасовой пересадочный билет отменили, а часовой стал автоматическим. Это значит, что пассажиру теперь не нужно просить кондуктора «пробить» билет на час. Достаточно просто подать карту один раз, спишется сумма, как за обычную поездку, а при пересадке доспишут нужную сумму.

Как это работает?

Для владельцев транспортных карт предусмотрена система скидок, поэтому у каждого пассажира стоимость проезда разная. Тем, кому обычная поездка обходится в 20,70 рубля, за вторую спишут 4,30 рубля, а за третью и последующую вылезет уже «нулевой» чек.

Почему отменили пересадочные билеты на 90 минут?

Они не пользовались популярностью. Как правило, люди успевают пересесть с одного транспорта на другой в течение часа.

Идею оценят люди, которым приходится добираться с пересадками. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Транспортной карты нет. Можно оплатить пересадочный билет наличными деньгами или безналом?

Такая система работает только с транспортной картой. За наличный или безналичный расчет воспользоваться пересадочным билетом невозможно. Транспортники в таком случае не могут идентифицировать, где человек сделал пересадку и в какое время. В случае с транспортной картой информация о пересадке просто «хранится» на пластике.

— Это важно, потому что списанная за проезд плата потом распределяется между перевозчиками, — уточнил Евгений Талыпов. — Нововведение позволит понять, кому и сколько причитается из стоимости билета. При плате за наличный расчет сделать это невозможно.

На каких маршрутах будет действовать пересадочный билет?

Единый пересадочный часовой билет будет действовать автоматически на всех маршрутах троллейбусов и трамваев. В автобусах — на следующих маршрутах:

№ 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт»

№ 2 «ЮУрГУ — Мехколонна»

№ 4 «Мамина — ЮУрГУ»

№ 14 «Железнодорожный вокзал — поселок Новосинеглазово»

№ 15 ЧМК — ЮУрГУ

№ 16 ЧМК — ЮУрГУ

№ 18 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал»

№ 21 «Мамина — пос. АМЗ»

№ 23 «Автобусный парк — ТК «Кольцо»

№ 27 «Фатеевка — Гончаренко»

№ 28 «Областная больница — Харолова»

№ 31 «ЧМК — Академика Сахарова»

№ 33 «Вокзал — Челябрыба»

№ 34 «Мехколонна — Автобусный парк»

№ 41 «ДК Строителей — Аэропорт»

№ 42 «Автопарк — поселок Каштак»

№ 44 «ЧМК — поселок Каштак»

№ 45 «Автобусный парк — Аэропорт»

№ 48 «Теплотехнический институт — Керамзавод»

№ 51 Университетская набережная — Сосновка»№ 52 «Областная больница — Поселок Исаково»

№ 64 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал»

№ 71 «ЧМК — Петра Столыпина»

№ 80 «Чичерина — Медицинская академия»

№ 81 «Чистопольская — ЮУрГУ»

№ 83 «ЮУрГУ — поселок Сухомесово»

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