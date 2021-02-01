В Челябинской области начали снимать коронавирусные ограничения

В Челябинской области увеличили процент вместимости на спортивных и культурных мероприятиях
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об отмене некоторых запретов, принятых из-за распространения коронавируса.
— Постоянно анализируем эпидситуацию в регионе. Ситуация стабильная с постоянным трендом на улучшение, поэтому я принял решение о снятии ряда ограничений, — сказал губернатор.
Со 2 февраля:
— увеличивается до 60% вместимость спортивных, культурных и иных массовых мероприятий;
— снимается ограничение на предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Это значит, что услуги, которые предоставляли только в электронном виде, снова можно получить, придя в соответствующие органы власти.
Также Алексей Текслер добавил, что в регионе продолжат следить за распространением COVID-19. Ограничения планируют снимать при дальнейшем улучшении ситуации.
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