В Челябинской области начали снимать коронавирусные ограничения

В Челябинской области увеличили процент вместимости на спортивных и культурных мероприятиях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об отмене некоторых запретов, принятых из-за распространения коронавируса.

— Постоянно анализируем эпидситуацию в регионе. Ситуация стабильная с постоянным трендом на улучшение, поэтому я принял решение о снятии ряда ограничений, — сказал губернатор.

Со 2 февраля:

— увеличивается до 60% вместимость спортивных, культурных и иных массовых мероприятий;

— снимается ограничение на предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Это значит, что услуги, которые предоставляли только в электронном виде, снова можно получить, придя в соответствующие органы власти.

Также Алексей Текслер добавил, что в регионе продолжат следить за распространением COVID-19. Ограничения планируют снимать при дальнейшем улучшении ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru