Дождались. Больницы Челябинской области возвращаются к привычному профилю работы

Больницы Челябинской области возвращается к привычной работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле прошлого года детская городская больница № 7 в Челябинске перешла в статус базы долечивания коронавирусных пациентов. Как рассказывает главврач Елена Пилипенко, в три дня круглосуточный стационар и стационар дневного пребывания, рассчитанные на 88 коек, были перепланированы под долечивание 115 коронавирусных взрослых пациентов. Ни одного летального исхода: поправила здоровье и самая пожилая пациентка — 96-летняя пенсионерка. За все время всего пролечено 1723 человека.

ПОЛГОДА НА ПЕРЕДОВОЙ

— Мы над каждым пациентом тряслись, больница-то у нас детская, пациентам всегда максимум внимания. Каждый день был как на передовой, нагрузки на персонал огромные. Почти у половины пациентов — высокие сахара. Для каждого мы составляли свою схему питания. Огромное спасибо главврачу Челябинской областной клинической больницы Дмитрию Альтману: каждый месяц к нам были прикомандированы два «взрослых» терапевта. Для штата в 55 человек это была неоценимая подмога, — говорит Елена Александровна.

В статусе базы долечивания детская больница проработала до середины января 2021 года. После полной трехдневной дезинфекции всех помещений врачи вернулись к своему прямому профилю — лечить детишек. Все это время маленькие пациенты поправляли здоровье в других больницах города и ждали открытия «семерки» в привычном статусе по оказанию плановой и экстренной помощи. Некоторые родители мечтали, чтобы дети попали на лечение к конкретным специалистам больницы.

Вновь оказывает плановую и экстренную медицинскую помощь и районная больница села Долгодеревенское. В середине лета прошлого года стационар полностью перевели под базу долечивания перенесших ковид — было открыто 110 коек. В пиковые недели октября — ноября было по 140 пациентов. Все этажи больницы отвели под борьбу с тяжелой болезнью. На первом этаже разместились помещения «зеленой зоны»: ординаторские, сестринские, комнаты отдыха, столовая, гардероб. Верхние этажи — палаты, одна большая терапия.

— Конечно, для наших жителей возвращение районной больницы в привычный режим — огромная радость. Ведь ковид не вытеснил других недугов, обострения хронических болезней, экстренных случаев. Еще недавно мы маршрутизировали пациентов в Челябинск, Аргаяш. Теперь все вернулись на свои места, — говорит главврач ЦРБ села Долгодеревенское Андрей Самохвалов.

ТРЕНД НА СНИЖЕНИЕ

Не только детскую горбольницу № 7 в Челябинске и районную больницу в Долгодеревенском, но и другие госпитальные базы и базы долечивания пациентов с ковидом в регионе возвращают к плановому оказанию медицинской помощи. Это распоряжение губернатора Алексея Текслера.

С 27 января перешли в плановую работу ГКБ № 8 Челябинска, больница № 11 Челябинска, горбольница № 1 Копейска, больницы в Каслях, Сатке, Катав-Ивановске, Трехгорном, Златоусте, селах Миасском и Увельском, некоторые медучреждения Магнитогорска.

Уже работают в привычном режиме больницы в Верхнеуральске, Еткуле, Карталах, городская больница № 3 Миасса, частично областная больница № 3, хирургический корпус ГКБ № 1 Челябинска.

Если неделю назад в ковидных госпитальных базах было 7150 коек, то сейчас их 4201. На базах долечивания вместо 991 койки осталась 571 койка. Из 24 баз долечивания сейчас действует девять ЛПУ. Из 29 госпитальных баз осталось 16.

Если динамика сохранится, в среду еще 700 коек в больницах региона будет выведено в режим оказания плановой помощи.

На брифинге, посвященном ситуации с распространением ковида, об этом сообщила первый замгубернатора Ирина Гехт. В регионе наметился тренд на снижение уровня заболеваемости и стабилизацию ситуации. Каждый день выздоровевших и выписавшихся из больниц в два раза больше, чем новых случаев заболевания.

Однако пока рано говорить о снятии ограничений. Решение об ослаблении режима принимает главный государственный санитарный врач региона на основании соблюдения нескольких параметров. Например, по уровню тестирования населения; на основании коэффициента распространения инфекции. Тестирование в регионе нарастает интенсивными темпами. В том числе, благодаря акциям выходного дня в ТРК и поликлиниках. Они, к слову, дают основное количество бессимптомных случаев заболевания. Носители представляют опасность для окружающих, потому уходят на самоизоляцию, получив результат теста.

Актуален и масочный режим. Как подчеркнула Ирина Гехт, медицинская маска стала новой

реальностью.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И ПРОФОСМОТРЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ

Эпидемия коронавируса мобилизовала множество медиков, потому перевод в привычный профиль вернет специалистов на всегдашние рабочие места.

Важно: с 1 февраля в Челябинской области возобновились диспансеризация и профосмотры, что очень необходимло для предупреждения и ранней диагностики заболеваний. Задача: работать с людьми из групп риска. В центре внимания — страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и пр.

Кстати, от коронавирусной инфекции в регионе вакцинировано более 11,8 тыс. человек. На днях на Южный Урал поступит 55,6 тыс. доз препарата, чтобы продолжить кампанию. Первая часть партии, в 14,4 тыс. доз, поступила. Записаться на прививку можно с помощью портала Госуслуг: ЛПУ Челябинской области выгружены в системы 14 тыс. слотов для заявок.

Стройка трех корпусов областного инфекционного центра идет ударными темпами. Фото: gubernaror74.ru

ОТКРОЮТСЯ ВЕСНОЙ

В областном инфекционном центре в Малой Сосновке активно строятся три дополнительных корпуса на 54 койки, в дополнение к 11 действующим корпусам. При неблагоприятной эпидситуации в новых зданиях можно развернуть 216 коек, в режиме ЧС — до 280.

Современная больница в ближайшем пригороде Челябинска появилась благодаря распоряжению губернатора Алексея Текслера в ноябре прошлого года, и сейчас глава региона держит процесс строительства на личном контроле.

Напомним, центр был простроен всего за 74 дня. Работы велись 24/7, и одномоментно на площадке находилось до тысячи строителей. С 12 ноября 2020 года больница начала принимать пациентов.

По графику новые корпуса будут сданы весной. Ударные темпы строительства продиктованы поручением руководителя области минздраву: перевести медицинские организации региона на плановое оказание помощи.

Новые корпуса, как уже действующие, оснащены всем необходимым для лечения: в палатах и реанимационных подведен медицинский газ; помещения для пациентов спроектированы с предбоксами, которые ведут прямо на улицу.

Сейчас на месте будущих помещений активно укладывают фундамент. Проведена большая часть инженерных коммуникаций.

Как подчеркнул министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, вне зависимости от времени, инфекционная больница для региона — это необходимое учреждение.

— В обычном режиме работы каждый корпус будет соответствовать какой-то нозологии: например, желудочно-кишечная инфекция, ВИЧ-инфекция, гепатиты — каждый корпус занимается своей специализацией. Есть комфортное общежитие. Это очень правильное решение, особенно когда больница находится за городом и любой из сотрудников после смены может остаться и отдохнуть, — говорит министр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт:

— В ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе прослеживается четко выраженный тренд на снижение заболеваемости. В общей структуре заболеваемости отмечено снижение числа пневмоний, увеличение числа бессимптомных форм течения заболевания. Ежедневно выздоровевших в два раза больше, чем новых случаев заболевания.

Свободный коечный фонд в ковидных госпиталях Челябинской области - 23 %. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦИФРА

4201 койка

сегодня работает в ЛПУ региона в ковидных госпиталях и на базах долечивания. В пик эпидемии их было 8 тысяч.

Свободный коечный фонд — 23%. Следующий этап перевода медучреждений к плановой работе состоится раньше предполагаемых сроков.

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