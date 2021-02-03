«Дым Отечества»: в Челябинске вице-премьер Виктория Абрамченко осмотрела свалку и узнала, чем дышится на крупнейших предприятиях

Вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Алексей Текслер на рекультивируемой свалке. Фото: gubernator74.ru

Плоская вершина кургана бывшей челябинской свалки — отличная обзорная площадка. Как на ладони видно весь город: от промышленных районов до жилых кварталов. На верхней точке уже нет тяжелого запаха: свалочный газ обезвреживается в специальной системе сбора и утилизации; жидкие стоки фильтруются и в очищенном виде сбрасываются в реку Миасс. Сейчас технический этап рекультивации завершен на 90 %. В нынешнем году завершится биологический этап. Территория в 74 га изменится внешне: на плодородном слое почвы посеют траву, высадят деревья-крупномеры. С таким предложением — устроить на месте свалки лесистый холм — к губернатору Алексею Текслеру обратилась вице-премьер Виктория Абрамченко.

Заместитель Председателя Правительства РФ курирует вопросы экологии и на минувшей неделе провела в Челябинске совещание о ходе реализации в регионе федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

ДЕРЕВЬЯ ПРОТИВ ПЫЛЕНИЯ И ЭРОЗИИ

Побывав на макушке кургана и выслушав доклад об этапах рекультивации, Абрамченко заявила, челябинская свалка сейчас объект передовой и пример для других регионов. Давно нет тяжелейшего запаха и эндогенных пожаров, отравлявших воздух большого города. С закрытием свалки объем выбросов в атмосферу снизился на 36 %.

— Челябинская свалка — сооружение уникальное, — заявила Абрамченко. — Начало свалки — 1949 год; огромная площадь и высота. И вклад в загрязнение экологии тоже огромный: второе место после крупнейшего загрязнителя — комбината «Мечел». Уже сделанное по программе рекультивации впечатляет. Решение по высадке деревьев должны, конечно, принимать экологи-профессионалы. Корневая система укрепит холм, блокирует ветровую и водную эрозию. Инженерные коммуникации с точки зрения сбора ливневых стоков выполнены очень хорошо. Но добавить поглощающей функции через лес на холме атмосфере города не помешает.

Вице-премьер напомнила, что в стране до 2024 года в 12 городах реализуется федеральный проект «Чистый воздух». И Челябинск в вопросе оздоровления воздушной среды — на первом месте.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что рекультивация челябинской городской свалки — проект комплексный, с точки зрения «погружения» в нацпроект находится в региональном проекте «Чистая страна». Рекультивация стоит 4,5 млрд. руб. Чуть более 1 млрд — вклад региона; остальное — средства федерального бюджета. Объем выбросов свалки достигал 60 тыс. т. в год.

«Экологическая инспекция» из Москвы побывала на самом тяжелом производстве комбината «Мечел» - коксохимическом. Фото: gubernator74.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ «МЕЧЕЛА»: ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА СРОКАМИ

Следующим пунктом поездки стал комбинат «Мечел». Вице-премьер побывала на территории самого тяжелого производства — коксохимического. Дышать здесь, мягко говоря, пока нечем.

ПАО «Мечел» запущено несколько экологических проектов. На предприятии будут реконструированы два бензольных отделения, пекококсовый блок, коксовые батареи №7 и №8. 28 января нынешнего года комбинат и правительство региона заключили соглашение, по которому будет оптимизирована работа коксовых батарей, реконструирован коксовый цех N 1 для решения застарелой проблемы рыжего дыма.

— Собственники должны понимать, что другого варианта, кроме модернизации, нет. Задача природоохранных органов — контролировать, чтобы все шло так, как наметили, — вот точка зрения вице-премьера.

Кстати, на итоговом совещании Абрамченко предложила акционерам предприятий жить в городе или регионе, где размещаются их производства. Что ж, с точки зрения наведения порядка с экологией это была бы очень действенная мера.

Вице-премьер Виктория Абрамченко и губернатор Алексей Текслер – экскурсанты по цеху Белой металлургии «Высота-239». Фото: Евгений Шерягин

ФИЛОСОФИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЧИСТОТЫ

Пример добросовестного и ответственного отношения к экологии демонстрирует ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». Каждый год сотни миллионов рублей здесь инвестируется в решение «зеленых» задач. Виктории Абрамченко устроили экскурсию по цеху Белой металлургии Высота-239. Белые комбинезоны рабочих, электроника и полная автоматизация процесса изготовления труб большого диаметра — это технологии не только будущего, но настоящего.

В прошлом году между Минприроды РФ, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и ПАО «ЧТПЗ» заключено соглашение, подразумевающее реализацию комплексного плана по снижению выбросов. Документ рассчитан на пять лет.

Кроме того, предприятие разрабатывает проект рекультивации шламонакопителя и перехода на сортировку отходов шлакоотвала, утилизацию отходов производства. Будут построены очистные сооружения по фильтрации недостаточно очищенных стоков в озеро Шелюгино.

Реабилитация водного объекта — задача уникального объекта Белой металлургии — проекта «AQA Кристалл» По наилучшим доступным технологиям исключают сброс кислых стоков травильного производства. В уникальный комплекс площадью 1,5 тыс кв м предприятием вложено 750 млн. руб. В год установки объекта очищают более 250 тыс кубометров воды. Это — объем 25 олимпийских объектов.

А предприятие работает над следующей задачей: в 2022 г заработают очистные промышленно-ливневых стоков.

— Я не ожидала, что металлурги могут быть на столько экологичными и настолько современными. Причем, учитывая, что данное производство было модернизировано 10 лет назад, это точно можно относить к лучшей практике в стране. Хотелось бы, чтобы все загрязнители, которые сегодня являются основным раздражающим фоновым фактором в 12 городах, в отношении которых нужно реализовать федеральный проект «Чистый воздух», были такими, как это предприятие, — заявила вице-премьер после посещения ЧТПЗ.

ВСЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ КАК НА ЛАДОНИ

В конце прошлого года по распоряжению губернатора Алексея Текслера был запущен Центр экологического мониторинга Челябинской области. В единую базу данных поступают и анализируются сведения с государственной, территориальной и локальной сетей наблюдения — всего 22 поста. В режиме онлайн любой житель области может ознакомиться со сводкой замеров лабораторий.

Данные о выбросах в атмосферу поступают с автоматизированных систем контроля источников выбросов и с границ санитарно-защитных зон крупных предприятий региона.

По решению главы области введен региональный экологический стандарт, применимый ко всем предприятиям. Центр мониторинга — один из инструментов для контроля исполнения на производствах зеленых соглашений.

Виктории Абрамченко продемонстрировали работу регионального Центра экомониторинга и одного из мобильных постов мониторинга состояния воздуха.

Во имя охраны окружающей среды нужно заниматься модернизацией общественного транспорта. Закупкой новых автобусов для Челябинска и городов региона власти области уже занимаются. А вот развитием электротранспорта в большом городе крайний раз занимались при советской власти.

После рекультивации свалок должна оставаться чистая земля. Фото: Василий Вахрин

ЦИФРА

6 свалок

будет рекультивировано в Челябинской области по федеральному проекту «Чистая страна». Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, в 2022-23 гг — в Златоусте и Миассе. В 2023-24 гг — в Магнитогорске, Троицке, Карталах , Верхнем Уфалее. Предстоит реабилитировать территорию в 116,4 га.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— По федеральной программе «Чистый воздух» мы завершили организационно-подготовительный этап, определив все обязательства предприятий. И даже их пересмотрели и дополнили.

В целом, мероприятия выполняются и в Челябинске, и в Магнитогорске. Отличная динамика на ММК. Введена новая аглофабрика, преображается доменное производство. В Челябинске предприятие «Мечел», с одной стороны, ведет определенную работу. С другой, ожидания людей и сам вид производства говорят о том, что задач еще много. В конце января мы подписали с руководством «Мечела» соглашение, по которому к 2024 г все взятые обязательства предприятием должны быть выполнены. В первую очередь, перед людьми. И во втором случае — перед властью.

Просто модернизации для повышения эффективности деятельности предприятия недостаточно. Экологический фактор — ключевой. В будущем по этому показателю будут оценивать все потребители. Мы должны полностью закрыть проблему экологии в Челябинске и в Магнитогорске.

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