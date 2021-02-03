Поставить прививку от коронавируса в Челябинской области можно в 63 «кабинетах» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области открыты 63 прививочных пункта для вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно только на базе областных и муниципальных больниц, а также в нескольких негосударственных клиниках. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Челябинской области, и в каких городах кабинетов больше всего.

В ближайшие три месяца прививку от коронавируса в Челябинской области можно будет сделать только в больнице. Выездные вакцинации пока недоступны. Причина в температурном режиме хранения «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») и форме ее выпуска. Ждут, когда флакон будет содержать одну, а не пять доз, и хранить его можно будет при более высоких температурах, чем сейчас.

Вакцинация бесплатна, но необходимо предварительно записаться на прививку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом некоторые предприятия в регионе уже готовы купить холодильное оборудование, чтобы сотрудникам сделали «противоковидный» укол прямо на работе. Но пока придется идти в больницу.

Прививочные кабинеты есть в 63 медицинских учреждениях Челябинской области. В списке — крупные и малые города региона, поселки, села и даже «запретки». Там, где «кабинетов» нет, чиновники планируют организовать подвоз людей, в особенности пожилых, на транспорте социальных служб и медицинских организаций до ближайшей больницы.

Слоты для записи на прививку доступны на портале Госуслуг с 1 февраля. Процедура полностью бесплатна. С собой в прививочный кабинет нужно взять паспорт и полис ОМС.

Пункты вакцинации от коронавируса в Челябинской области

В Челябинске прививку от коронавируса, по данным регионального министерства здравоохранения, можно сделать в ОКБ №2 и ОКБ №3, городских больницах №№ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, поликлиниках №5 и №8, а также в Дорожной больнице РЖД и в «Полимедике».

В Магнитогорске привиться «Гам-Ковид-Вак» люди могут в горбольницах №1, 2 и 3, Центре охраны материнства и детства и в Центральной клинической медико-санитарной части (госпиталь ММК).

Поставить «Спутник V» могут все желающие, если нет противопоказаний.

В Миассе и Коркино — в местных горбольницах №1, 2 и 3. В Копейске — в ГБ №1 и 3.

«Спутник V» в Челябинской области для массовой вакцинации людей поставляют в городские больницы Кыштыма, Еманжелинска, Верхнего Уфалея, Златоуста, Карабаша, Пласта, Карталов и Южноуральска, в областные больницы Троицка, Чебаркуля, поселка Локомотивный.

Прививку можно поставить в 21 районной больнице Челябинской области: в Аше, Верхнеуральске, Каслях, Катав-Ивановске, Кусе, Нязепетровске, Сатке, поселках Бреды, Увельский, селах Агаповка, Аргаяш, Варна, Долгодеревенское, Еткуль, Кизильское, Кунашак, Миасское, Октябрьское, Уйское, Фершампенуаз и Чесма. Дозы вакцины также поставляют в поликлинику «РЖД-Мединина» Карталов.

Привиться от коронавируса в Челябинской области могут и пациенты медучреждений, учредителем которых является Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). В списке четыре больницы:

ФГБУЗ «КБ №71 ФМБА» (Озерск).

ФГБУЗ «МСЧ №162 ФМБА» (Усть-Катав).

ФГБУЗ «МСЧ №72 ФМБА» (Трехгорный).

ФГБУЗ «ЦМСЧ №15» ФМБА (Снежинск).

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