Накануне в Челябинске контролеры высадили троих детей из трамвая № 3 за то, что те не предъявили свои билеты. Кондуктор этого трамвая записала видео, в котором подробно рассказала о случившемся. По ее словам, дети оплатили проезд, просто потеряли пробитые им билеты.— Трое детей зашли, купили билеты, я им выбила три чека одной лентой, — рассказала кондуктор Наталья Кузьмина. — Дети ехали, все нормально было. Зашли контролеры Писарева и Тажиева. Они начали проверять билеты, но дети есть дети, они куда-то сунули эти билеты и не смогли предъявить. Тажиева с Писаревой высадили их с вагона. Дети не доехали до своей остановки.Помимо этого, по словам Натальи, из-за «безбилетников» на нее составили акт, но она его порвала. Кондуктор уточнила, что они не имеют права высаживать детей.Видео вызвало широкий резонанс среди челябинцев. Большинство пользователей социальных сетей считают, что контролеры повели себя максимально некорректно, высадив детей на улицу, ведь там они могли подвергнуться опасности. Но появились и комментаторы, которые имеют другую точку зрения.— Сейчас не морозы, пусть платят! Или введут детям совсем бесплатный проезд, — написал в группе «Челябинский транспорт» Александр Агарков.За комментарием мы обратились в компанию «ЧелябГЭТ», но на момент публикации ответа получить не удалось.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru