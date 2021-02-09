Челябинская область активно заключает экологические соглашения с крупными предприятиями-загрязнителями. Работа стартовала в 2019 году по распоряжению губернатора Алексея Текслера. Подписано 28 договоров во имя оздоровления окружающей среды.Ударно начался нынешний год. «Зеленые» договоры подписаны с тремя крупнейшими загрязнителями Челябинска.БЕЗ РАСКАЧКИ: ВЕЛИК ОБЪЕМ РАБОТЫ28 января 2021 г. подписано двустороннее соглашение между правительством Челябинской области и ПАО «Мечел» с новыми обязательствами комбината по решению проблемы рыжего дыма в Челябинске. Документ действует пять лет. Цена вопроса — 3 млрд руб. «Мечел», кстати, — крупнейший загрязнитель атмосферного воздуха: на его долю приходится 58% объема промышленных выбросов большого города.ЧМК сократит сроки исполнения некоторых пунктов экологического соглашения-2019. Установит современную систему газоочистки на литейном дворе доменных печей № 4 и 5. Капитально отремонтирует печь № 5 и модернизирует систему газоочистки в электросталеплавильном цехе.В ноябре 2019 г. Алексей Текслер и гендиректор «Мечела» Олег Коржов подписали соглашение по модернизации системы очистки промышленных стоков в реку Миасс.За пять лет предприятие вложит в экологическое оздоровление 13 млрд руб.2 февраля 2021 г. подписан двухсторонний договор между правительством региона и компанией «Фортум». К 2023 г. челябинская ТЭЦ-2 полностью перейдет с использования бурого угля на природный газ. Уголь характеризуется высоким содержанием серы и зольностью.5 февраля 2021 г. в резиденции губернатора заключено двухлетнее экологическое соглашение с АО «ЧЭМК». Подписи под важным для горожан документом поставили глава региона Алексей Текслер и генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский. Документ явился продолжением соглашения, заключенного сторонами в 2019 г.На комбинате предполагается модернизация производства и сокращение объемов выбросов в воздух. Инвестиции компании в экологические мероприятия составят 11 млрд руб.До конца 2022 г. руководство АО «ЧЭМК» обязуется построить новые газоочистные системы электродного производства. Обновление электродного цеха существенно снизит вредные выбросы. Кроме того, в соглашении есть пункт о дооснащении старого оборудования системами газоочистки, повысив их КПД до 99%.Среди прочих пунктов документа — техническое перевооружение с установкой современных плавильных печей; дооснащение имеющегося оборудования системами газоочистки, чтобы их эффект вырос до 99%.Соглашение перекликается с требованиями регионального экологического стандарта. В контрольно-расчетных точках санитарно-защитной зоны будут установлены станции мониторинга атмосферного воздуха. Данные будут поступать в областной Центр экологического мониторинга.Принципиальное значение имеет пункт документа об обязательствах ЧЭМК профинансировать разработку шагов по локализации негативного воздействия шлакоотвала.«ВРЕМЕНА ДРУГИЕ!»В декабре прошлого года в Челябинской области принят первый в России региональный экологический стандарт. Документ — свод дополнительных требований к промышленным предприятиям-загрязнителям окружающей среды — появился по решению губернатора Алексея Текслера.Большая работа по определению дополнительных «зеленых» критериев работы промпредприятий началась в 2019 г. Региональный экостандарт состоит из требований к охране окружающей среды, которых не содержит федеральное законодательство.Не все промышленники сразу «взяли под козырек» и подписали документ, сетуя на дороговизну природоохранных мероприятий.Ответ главы региона на заседании Координационного совета по экологии, прозвучавший в ноябре 2019 года, цитировали все СМИ:— Здесь люди живут! Вы это понимаете? Времена другие! Решения надо принимать и двигаться вперед, меняя экологические стандарты. Нужно брать на себя обязательства и улучшать экологическую обстановку. Здесь нет никакого компромисса.Руководитель рабочей группа «Городское озеленение» Координационного совета по вопросам экологии при губернаторе, кандидат биологических наук, директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер подчеркивает, что региональный экологический стандарт — вещь добровольная. Соглашения, которые сейчас заключаются между правительством области и промпредприятиями опираются на положения стандарта. Замечательно, подчеркивает Меркер, что промышленники осознают важность природоохранных мероприятий и берут на себя дополнительные обязательства.ВСЕ ВЫБРОСЫ КАК НА ЛАДОНИВ декабре 2020 г. в регионе открыт первый в стране Центр экологического мониторинга. С 22 санитарных постов наблюдения за состоянием окружающей среды в единую базу данных поступают и анализируются данные. В режиме онлайн любой житель области может ознакомиться со сводкой замеров лабораторий.Центр создан по решению губернатора. Это один из инструментов контроля исполнения на производствах зеленых соглашений в рамках регионального экологического стандарта.ПРЯМАЯ РЕЧЬГубернатор Челябинской области Алексей Текслер:— Экологическое соглашение с Челябинским электрометаллургическим комбинатом — последнее в чреде всех соглашений с загрязнителями атмосферного воздуха в регионе. Абсолютно все предприятия взяли на себя обязательства. У меня ушло много сил, времени, для того чтобы убедить акционеров, руководство предприятий, и даже тех, кто не пускал к себе с проверками, подписать эти соглашения и взять на себя обязательства. Да, можно сказать, что соглашения — это только бумага. Но, во-первых, эта работа идет с 2019 г, и те обязательства, которые были подписаны тогда, мы видим и контролируем — они выполняются.Но самое важное: эти обязательства — это ответственность перед каждым жителем региона, перед властью, перед каждым из нас. И у нас хватит и сил, и энергии, чтобы контролировать ход выполнения этих мероприятий. Мы первыми в стране внедрили мониторинговую систему состояния воздуха вокруг предприятий, и эту систему мы будем наращивать и следить за ходом исполнения всех принятых обязательств. У меня нет никакого сомнения, что мы эту задачу решим.Да, наверное, завтра во всех наших городах воздух не станет чище. Но в течение нескольких лет эту важнейшую для региона проблему мы решим. Воздух в наших городах станет чище.КомментарийДоцент кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ кандидат химических наук Татьяна Крупнова:— Челябинская область — один из крупнейших промышленных субъектов РФ. Основным трендом современного развития экономики региона стала реализация программ в рамках Индустрии 4.0, которая основывается на принципах устойчивого развития как симбиозе экономики, решении социальных и экологических задач, а также предполагает внедрение умных цифровых технологий. Этот комплексный подход — единственный возможный для того, чтобы с наращиванием производства сокращалась нагрузка на окружающую среду. Это возможно только при использовании самых современных научно обоснованных подходов и наилучших доступных технологий. И только объединение усилий властей, промышленности, научного сообщества, общественных организаций позволит изменить ситуацию в регионе.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru