Губернатор Курганской области Вадим Шумков публично устроил разнос организаторам школьных обедов. Как написал глава региона в своем Instagram, ему поступили сигналы по качеству еды для учеников. И, судя по его жесткому комментарию, он крайне недоволен школьным рационом.— Хочу официально предупредить и попросить. Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска, предупреждаю — не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми, — написал Вадим Шумков.Он попросил коллег из районных и городских отделов образования «жестко, лично и регулярно мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях».КАК ДЛЯ ПОРОСЯТ ВАРЯТПост губернатора собрал больше двух тысяч лайков, и более сотни комментариев, — особенно от матерей.— Спасибо, а то дети не хотят ходить в столовую.— Питание действительно никуда не годится, смешивают остатки круп в один суп. Такое ощущение, что они для поросят варят.— Питание ужасное, дети жалуются, что фрукты гнилые, чай пить вообще невозможно, а суп — только капуста и все.Есть и очень эмоциональные комментарии, видимо, у родителей уже буквально накипело.— Пусть директор школы с приближенными кушают из одной кастрюли со школьниками, и это будет лучший контроль!НА ЗАМЕТКУВадим Шумков разместил телефон прямой линии департамента образования, куда можно звонить по вопросам качества школьного питания: 8 (3522) 46-14-41.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрокуратура и Роспотребнадзор проверит школу в Челябинске, которая выдала детям просроченное молокоЧто говорят в школе и комитете по делам образования (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru