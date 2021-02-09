Курганский Россельхознадзор присоединят к Челябинску: как изменится работа

Специалисты также продолжат работать с организациями и гражданами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Россельхознадзора по Курганской области присоединится к челябинскому. Реорганизация проходит по приказу Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, подписанному в прошлом году. Головной центр будет находиться в Челябинске.

Как заверили в ведомстве, курганцы изменений не почувствуют.

— Все надзорные функции в полном объеме будут исполняться на обеих территориях. Переживать ни сотрудникам, ни поднадзорным объектам, ни жителям не нужно. Специалисты будут также сидеть на тех же местах, просто будет один руководитель, — пояснила пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Чел