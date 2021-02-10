«Мир за окном и наши воспоминания о нем»: необычная фотосессия принесла фотографу из Челябинска победу на международной выставке

Для фотосессии понадобились архивные фото и проектор. Фото: Сергей Коляскин

Челябинский фотограф Сергей Коляскин стал одним из победителей международной фотовыставке, которая, как следует из названия, прошла в Японии. Жюри поставили высокую оценку его серии работ «Изоляция. В мечтах о мире за окном», сделанных во время локдауна весной прошлого года.

— Наша семья закрылась на самоизоляцию, как и множество других по всему миру. Наш мир сузился до размеров одной квартиры. Остается только погружаться в места, где мы когда-то были — путешествовали, фотографировали и мечтали. В большой мир за окном, — объясняет автор.

Когда началась пандемия, казалось, что мир не будет прежним. Фото: Сергей Коляскин

Фото: Сергей Коляскин

Как рассказал «Комсомолке» Сергей Коляскин, кадры были сделаны у него дома. Через проектор на стене отображаются его работы, сделанные в докарантинное время.

— Фотографии взяты из наших поездок по России и области. Таганай, Златоуст, Челябинск, Северный Урал — наш мир за окном и наши воспоминания о нем, — рассказал фотограф. — Я за неделю до идеи и съемки поставил палатку в квартире и всей семьей в ней спали, играли с дочкой. Образ сам появляется в голове, а дальше его обдумываешь и развиваешь. Хотелось показать художественный образ, обыграть пространство своей небольшой квартиры.

Героями снимков стали жена и дочка. Фото: Сергей Коляскин

Как отмечает автор, конкурс был довольно большой. На него прислали 11 841 работ из 77 стран, а на выставку было отобрано только 111 снимков, из них от зарубежных авторов — всего 55 фотографий.

Фото: Сергей Коляскин

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