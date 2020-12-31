Мир уже не будет прежним. «Ковидный» 2020 год привнес в нашу жизнь много нового. Даже совершенно далекие от медицины знают, что такое «санитайзер», «антитела», «сатурация», а сокращения КТ, ИВЛ и ПЦР — не просто набор букв.Зато мы научились мыть руки, наши маршрутки наконец-то стали чистые, а какие замечательные уличные кафе радовали нас всю весну! Коронавирус обнажил такие проблемы как отсутствие интернета в селах, недостаток врачей и машин скорой. Мы сделали фотоподборку, чтобы вспомнить, как прошел этот год.С весны в нашей жизни появились маски и тут же челябинцы начали креативить, придумывая всевозможные дизайны. Творческие челябинцы начали креативить на тему эпидемии и самоизоляции.В аэропорту репетировали «встречу» зараженных пациентов. Потом мы все ушли на удаленку и впервые за долгое время смогли побыть вместе всей семьей. За соблюдением самоизоляции следили полицейские. И вот 21 марта стало известно о первом заболевшем.А тем временем на улицах появились поливальные машины с реактивными двигателями и дезинфекторы в костюмах — как в кино! В кои-то веки помыли подземные переходы и общественный транспорт.Светлый праздник Пасхи омрачили новые случаи заражения. На больничной койке оказался и наш фотограф Валерий Звонарев. Но даже там он сделал фоторепортаж что называется от первого лица.Выборы в Заксобрание и голосование по поправкам в Конституцию проходили несколько дней, а от работников требовалось еще и хорошее зрение.Пока были закрыты кафе, озолотились доставщики. Затем еду стали продавать на вынос. А с наступлением тепла и ослаблением мер в городе открылись летники. Официант по глазки в марлевой повязке.Летом многие забыли об ограничениях и как будто решили оторваться за все время, проведенное на карантине. На пляжах яблоку негде было упасть.Из-за коронавируса 9-классников освободили от экзаменов, а сдавать ЕГЭ нужно было только тем, кто пойдет в вузы.1 сентября, прежде чем прозвенел первый звонок, всем школьникам измерили температуру.Из-за коронавируса приговор бывшему мэру Челябинска Евгению Тефетелеву, обвиняемому во взяточничестве, вынесли за закрытой дверью. Но мы успели посмотреть ему в глаза.Между первой и второй волной перерывчик оказался небольшой. В поликлиниках выстроились небывалые толпы. Скорая стала не такой быстрой, как раньше — ждать врачей приходится несколько дней.Беда не приходит одна. В конце октября в ковидном госпитале на базе студенческой больницы прогремел взрыв. Завернутых в одеяло бабушек и дедушек заворачивали в одеяло и спешно эвакуировали.Новый инфекционный центр возвели вод Челябинском за 74 дня — символичное число для нашего региона. В современном здании можно развернуть 482 койки.А мы продолжаем верить в лучшее и благодарить врачей за их труд!ЧИТАТЕ ТАКЖЕНерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: смотрим, как выглядит опустевший город. Видео с перекрестков во время карантина.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru