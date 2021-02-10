Директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова рассказала «Комсомольской правде», с чем пришлось столкнуться компании в прошлом году, и поделилась планами оператора на 2021.— Анна Игоревна, прошлый год изменил многое в нашей привычной жизни. Из-за пандемии даже появилась такая общеупотребимая фраза: «Мир никогда не будет прежним». Как в этом плане сложилась ситуация у МегаФона?— Для телеком-индустрии 2020 год — очень «спортивный». Наша компания приняла максимально возможные меры для того, чтобы сотрудники и клиенты с наименьшими потерями прошли этот период. Карантин спровоцировал всплеск интернет-трафика, например, в нашем регионе он вырос на 40% или 42 петабайт. Для сравнения: это более 10 миллионов фильмов в HD-качестве. Именно интернет-предпочтения абонентов и определили новый фронт задач. Мои коллеги из технического блока приняли на себя увеличение нагрузки в работе практически в два раза.— Это связано с тем, что в период пандемии пользователи ушли в интернет? Из собственной практики знаю, что многие перешли на ZOOM и другие видео-сервисы общения.— Я часто слышала фразу в прошлом году, мол, вам связистам незачем переживать. У вас и так все будет отлично. Люди же уходят в интернет, чтобы поддерживать общение с близкими, друзьями и родными, но не все процессы можно объяснить и обосновать только экономической выгодой. Что касается интернет-предпочтений южноуральцев — рейтинг возглавляет просмотр Youtube с 22%, на втором месте «ВКонтакте» — 17%, третью позицию занимает Instagram — 9%, четвертое место у «Одноклассников» — почти 6% и замыкает пятерку самых популярных интернет-ресурсов Tik-Tok с 4%.— Привычка «возросла» в цене? Или все та же жизнь за те же деньги?— Несмотря на сложности, нам удалось сохранить прежнее ценообразование, а в суровых условиях пандемии мы продолжили развиваться, построили новые и модернизировали старые базовые станции. Было запущено порядка 3,5 тысяч по всей стране, часть из которых ¬¬- на территории Челябинской области. Новые вышки установлены в Кусе, Озерске, Миассе, Златоусте, Троицке, Магнитогорске, поселках Яраткулова, Магнитный, Рощино и других.— Анна Игоревна, в прошлом году была новость, что МегаФон в четвертый раз признан лидером по скорости мобильного интернета среди всех операторов. Это связано со стройкой? Какие цифры у нас в Челябинской области? Можете поподробнее рассказать?— Да, все верно. Мы очень гордимся, что уже не первый год независимые эксперты компании Ookla признают нас лучшими. Практически у каждого абонента в смартфоне есть приложение Speedtest, а если еще не скачали, то можно это сделать абсолютно бесплатно найдя его в AppStore или GooglePlay. Абонент им может воспользоваться в любое время, чтобы проверить скорость своего мобильного интернета. Так, в Челябинской области в прошлом году проанализировали свыше 18,5 тысяч тестов, сделанных абонентами в сетях всех операторов связи. У МегаФона средняя скорость скачивания мобильных данных на Южном Урале составило порядка 30 Мбит/с. Мы существенно выросли по этому показателю в сравнении с тем же 2019 годом, когда наши абоненты фиксировали скорость на уровне 23 Мбит/с. Развитие сети сыграло немалую роль в установке нового рекорда.— Анна Игоревна, прошлый год заполнился еще и тем, что вы запустили новую технологию VoLTE. Термин знаком небольшому числу наших читателей. Можете рассказать о ней подробнее?— VoLTE или Voice over LTE — это возможность общаться в сетях 4G не только через интернет-соединения, но и при помощи голосового вызова. Приведу пример: допустим, еще пару месяцев назад вы включали фильм на своем смартфоне и смотрели его в сети 4G, а потом вдруг получали входящий голосовой вызов. В этом случае просмотр фильма прерывался, а ваш гаджет переключался на голосовой вызов. Сейчас же с помощью новой технологии вы можете скачивать данные из интернета и принимать вызовы через высокоскоростной IP-канал одновременно. Гаджет не тратит время на переключение между системами связи, поэтому и соединение происходит за 1-1,5 секунды.— А помимо сверхскоростей, что эта передовая технология еще дает абоненту?— VoLTEдает еще высокое качество звука — слышимость становится лучше, голос собеседника чище и четче. И самое главное — сэтим стандартом можно при голосовом вызове пользоваться одновременно браузером, смотреть фотографии или видео, и все это без потери скорости и переключений. Например, вы поехали за подарком в торговый центр, ввели адрес в навигатор, двигаетесь по маршруту согласно голосовому помощнику, а в это время вам поступает звонок от мамы. Она решила поинтересоваться, где вы находитесь. Вы сможете одновременно разговаривать и следовать рекомендациям навигатора. При этом скорость связи не потеряется. Или другой случай: вам, как журналисту, нужно подобрать из имеющихся фотографий спикера самую подходящую, но нужно согласовать ее с редактором. Вы созваниваетесь с руководителем и в процессе разговора отправляете варианты. Она может, разговаривая с вами, параллельно оценивать предложенные фотографии и утвердить одну единственную.— Словом, удивительное рядом. Анна Игоревна, а все ли смартфоны поддерживают VoLTE? Как можно ее подключить?— Технология VoLTE работает практически на всех современных гаджетах от Apple, Samsung, Sony, Huawei, Xiaomi, Nokia и других. Что касается настройки, все просто.В большинстве смартфонов VoLTE настроена по умолчанию. Если она не доступна автоматически, обновите прошивку телефона до последней версии и настройте его, следуя инструкции. Стоит отметить, что способ настройки зависит от операционной системы смартфона. Подробнее можно прочитать на нашем сайте.— В какую сумму обойдется абонентам это нововведение?— Дополнительной оплаты за предоставление технологии нет. Боле того, когда вы осуществляете голосовой звонок в сети LTE, интернет-трафик не расходуется, только минуты из своего пакета — выбранного тарифного плана. Важно помнить, что, если вы звоните на городской номер, необходимо его набрать с кодом города, для того, чтобы все преимущества технологии были доступны при звонке.— Анна Игоревна, первый месяц 2021 уже позади, в чем вы видите перспективы и планы наступившего года?— Одна из первоочередных задач — сокращение так называемого «цифрового неравенства». Учитывая размеры нашей страны, нужно понимать, что в ней до сих пор существуют отдаленные населенные пункты без доступа к быстрому и стабильному мобильному интернету. Поэтому мы продолжим строить наши базовые станции и увеличивать покрытие там, где на это есть спрос. Сейчас в зоне действия сети МегаФон проживает 99,7% населения страны, но именно оставшиеся 0,3% — это наши потенциальные абоненты, дойти до которых труднее всего. Что касается Челябинской области, то в этом году мы вошли в ТОП регионов, где пройдет масштабная стройка. В наших планах охватить более 60 поселков и деревень, обеспечив их высокоскоростным мобильным интернетом. Кроме того, будем модернизировать и уже существующие вышки. Вторая задача — мы должны оптимизировать построенную сеть для того, чтобы она могла справляться с постоянно растущими объемами трафика, нужно переводить частоты, сейчас задействованные в 2G и 3G, в сеть LTE и LTE-Advanced. Все это сложные работы, требующие интеллектуального вклада наших специалистов. Но компания на протяжении всей свой жизни носила звание технологического лидера. Это уже в ДНК МегаФона, поэтому я уверена, что мы справимся с поставленными задачами и возьмем новую высоту — предложим уникальные и интересные решения для наших клиентов.