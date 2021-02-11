Челябинку, которая делала откровенные стримы при детях, взяли на контроль в полиции

Оказалось, что видеозаписи сделаны в 2018 году Фото: кадр с видео

Полиция провела беседу с 34-летней жительницей Челябинска, которая при детях оголялась перед веб-камерой, а в одном из роликов она просила деньги детям на пиццу.

— Проведена профилактическая работа, женщина взята на контроль, — пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова опасается, что в эпоху соцсетей эта история далеко не единичная. Так, весной прошлого года прогремел скандал — 40-летняя жительница подмосковных Химок в прямом эфире отчитала сына, который мешает ей вести секс-трансляцию на сайте знакомств.

— Нужно вводить какую-то систему мониторинга подобных видео. Так мы сможем вовремя получать сигналы, что в семье есть проблемы, — предложила омбудсмен.

Полиция выяснила, что видеоролики были сняты еще в 2018 году и только на днях они появились в соцсетях. При этом сейчас семья не является неблагополучной.

— Минсоц выяснит, что с детьми, запросит информацию в образовательных организациях, оценит, насколько безопасно детям. Мы договорились, что я получу результаты проверки, — рассказала «Комсомолке» Евгения Майорова.

В Министерстве социальных отношений пообещали прислать комментарий позже.

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