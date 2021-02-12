Обзор подарков на 14 февраля: радуем любимых правильно

Что подарить в день всех влюбленных, чтобы порадовать близкого человека?Сеть магазинов косметики AZUMA подготовила подарочные наборы, которыми вы осчастливите близких.Кстати, вся актуальная информация есть у Азумы в инстаграм.1. Подарочные наборы косметики (для мужчин и женщин) — супер креативно, под любой бюджет.Абсолютно любой человек будет счастлив, когда вы подарите один из таких наборов. Гораздо лучше банальной коробки конфет. Все подарочные наборы упакованы в коробочки или подарочные пакеты, цена от 149 рублей.2) Подарочные масочки — креативно, недорого, актуально. В наличии и в интернет-магазине просто огромнейший выбор масок, мы проверяли!3) Подарочная карта AZUMA — билет в мир красоты AZUMA.Удобный подарок близким и коллегам, ведь вы представляете выбор. Сертификаты номиналом 500, 1000, 3000 рублей, можно приобрести в любом магазине сети AZUMA. А выбирать там есть что: AZUMA предлагает больше 10 тысяч наименований декоративной и уходовой косметики из Кореи, Европы, США и России, а также аксессуары, средства для макияжа и сопутствующие товары. Женский рай, не иначе!Интернет-магазин косметики осуществляет бесплатную доставку по России.ООО «Дрогери» (Юридический адрес: 454084, г. Челябинск, Калинина, 11Б, ОГРН 1187456006924), индивидуальный предприниматель Выгузов Николай Александрович, зарегистрирован за номером ОГРНИП 320745600081032, ИНН 744919571683.На правах рекламы.