Список стран, куда пускают туристов в эпоху коронавируса, можно пересчитать по пальцам. А чтобы сменить надоевшую зиму на жаркое лето, направлений куда меньше: внезапно ставшей популярной африканская Танзания, урбанистические оазисы Арабских Эмиратов, райские острова Мальдивы и Сейшелы, страна пирамид Египет, остров свободы Куба.Там временем заграница стала еще ближе — из соседнего Кольцово наконец-то возобновили прямые зарубежные рейсы. В расписании есть Дубай. Идеальный вариант для челябинцев, которые не готовы провести весь отпуск на шезлонге и жаждут прогулок.Журналист КП-Челябинск Ирина Фадюшина побывала в Дубае и узнала требования для туристов. В конце — немного шокирующая история о том, как Ирина чуть не застряла в Эмиратах.Двойные тесты и приложение для слежки— Для поездки в Эмираты нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до вылета (до недавнего времени было 96 часов, но правила ужесточили). Справка должна быть на английском языке. Если ваша фамилия сложная, проследите, чтобы ее написание совпадало с загранпаспортом. Например, я по документам Fadiushina, но часто пишут Fadyushina. Об этом лучше предупредить в клинике перед сдачей теста. Справку запрашивают при регистрации на рейс в России и по прилету — ее нужно обязательно распечатать.Второй тест — только мазок из носа — берут уже в Эмиратах, перед прохождением пограничного контроля. Там записывают ваши данные и контакты, а на паспорт наклеивают QR-код. Пока не придет результат, нужно соблюдать самоизоляцию в отеле.Также у вас должна быть страховка, включающая лечение коронавируса. Еще одно требование, как оказалось, самое сложное — установить на смартфон приложение DXB Smart App. На него должны прийти результаты анализов, которые взяли в аэропорту, а также через него отслеживаются ваши перемещения. Многие туристы жалуются, что приложение не работает.Нам не удалось установить DXB Smart App ни на один телефон. Наличие приложения проверяли при регистрации на рейс в Дубай, но помочь с установкой не смогли, лишь пристыдив нас, что даже бабушки ставят. Я уже приготовилась говорить, что я — турист из дремучей сибирской глубинки и у меня нет смартфона. Но на месте никто приложение не проверял. Как отмечают эксперты по туризму, никого еще не развернули на границе только лишь из-за отсутствия приложения. Результаты теста можно посмотреть на сайте управления здравоохранения Дубая по номеру паспорта и дате рождения.Также нужно заполнить анкету здоровья, но у нас ее в итоге нигде не спросили, и бумажка благополучно отправилась в макулатуру.Замечания за маски и двойные стандартыКак узнать русского туриста в Эмиратах? По маске. Если она на подбородке, в 95% случаях перед вами соотечественник. Схожую картину мы наблюдали осенью в Турции. Носить маску в жару тяжело, но почему-то у иностранцев такой проблемы нет. Я видела, как местные делали туристам замечания, но не наблюдала, чтобы кого-то арестовали или оштрафовали за маску.Ограничения в отеле были только на завтраках. В первый день просили накладывать еду в перчатках (их выдавали бесплатно), в последующие дни сотрудники отеля сами накладывали кому что нужно и отдавали на тарелке.Везде строго следят за соблюдением социальной дистанции, но тут мы столкнулись с двойными стандартами. Например, места в транспорте — в шахматном порядке. Но желающих ехать много и в проходах все стоят достаточно плотно — не битком, как в Токио, но ни о какой дистанции речи не идет. Остается надеяться, что ковид так «не работает».Еще одна ситуация — шоу фонтанов возле небоскреба «Бурдж-Халифа». Зрителей просят встать в специально очерченные квадраты, но после окончания представления образуется толкучка на выходе за периметр площадки, а также на выходе в соседний ТРК «Дубай Молл».Ищите отель с бассейном у метроЕсли вы не представляете свой отдых без купания, спешу вас разочаровать — сейчас в Персидском заливе вода холодная. Да, в Дубае сейчас зима, хотя и нет снега (впрочем, снег мы все равно нашли). Но есть и хорошая новость — большое количество отелей с бассейнами. Узнавайте, есть ли подогрев воды, так как утром и вечером в городе прохладно.Еще один важный совет по выбору отеля — смотрите, чтобы рядом была остановка транспорта. Даже если вы привыкли ходить 15 минут пешком на маршрутку в родном Чурилово. При наличии парков и мест для прогулок Дубай — город для машин. Однажды мы шли вдоль оживленной магистрали по узкому тротуару и на протяжении нескольких километров не было ни одного перехода на другую сторону дороги. Поверьте, вы успеете нагуляться, но даже одну остановку лучше проехать на метро.Местное метро заслуживает отдельного внимания. Электропоезда беспилотные, машинистов здесь нет. В метро (как и в трамваях) есть вагоны золотого класса, куда можно пройти по золотой карте. Проезд, соответственно, дороже. Чтоб вы понимали минимальная стоимость поездки в «экономе» (там это называется серебряный класс) — три дирхама или 60 рублей. Из плюсов бизнес-класса — меньше людей и панорамный вид, вагон золотого класса первый в составе и, по сути, вы видите город глазами машиниста, которого, как мы уже сказали, нет. Также есть специальные вагоны для женщин, хотя представительницам прекрасного пола можно ездить и в общих вагонах.Почти весь метрополитен проходит над землей по эстакадам, так что во время поездки из аэропорта можно посмотреть достопримечательности. Возле каждой станции метро есть автобусная остановка, где можно бесплатно пересесть на автобус, курсирующий по близлежащему району.Выбор КП: топ-5 мест, которые обязательно нужно посетить в Дубае1) Подняться на самую высокую башню мира «Бурдж-Халифа». Билеты лучше покупать через Интернет или у турфирм заранее — на месте дороже. Самый дешевый — на смотровую площадку 124 этажа. Есть смотровая площадка на 148 этаже, она дороже, но 124-го вполне хватает.2) Не будем уходить далеко. Прогуляйтесь по ТРК «Дубай-Молл». Дойдите до океанариума — его можно посмотреть бесплатно из холла. Найдите водопад высотой в четыре этажа. Они украшен фигурами ныряльщиков за жемчугом — старинный арабский промысел, существовавшем задолго до нефтяной эпохи.Рядом с «Дубай-Молл» и «Бурдж-Халифа» посмотрите шоу фонтанов. Они расположены в искусственном озере площадью более 120 кв. м. Только подумайте: создание фонтанов обошлось в сумму более $200 млн, а полюбоваться ими можно совершенно бесплатно! Приезжайте к 13:00 часам — в 13:00 и 13:30 посмотрите дневное шоу фонтанов. В это время мало людей. Вечернее шоу начинается в 18:00 и повторяется каждые полчаса.3) Дубай-Марина — это фешенебельный район Дубая возле одноименного канала с небоскребами и яхтами. Отличное место для фото.4) Рядом с районом Дубай-Марина — остров Bluewaters. Его жемчужина — самое высокое в мире колесо обозрения «Око Дубая» высотой 210 м. (около 57 этажей), правда его до сих пор не открыли. Вечером там особенно красиво.5) Гигантская рамка Dubai Frame с панорамным лифтом и стеклянной площадкой на высоте 150 метров.6) Исторический квартал «Аль-Бастакия» на берегу залива Дубай-Крик. В свое время его построили иммигранты из персидкого города Бастак (отсюда и название). В 80-е здания начали сносить, чтобы строить современные дома. Старинные дома предложил восстановить принц Чарльз.Там же прокатитесь через канал Дубай-Крик на традиционной лодке «абре». Маршруты короткие, зато недорого.7) Отель «Атлантис» на вершине острова-пальмы Палм-Джумейра. До него лучше всего добраться на монорельсе, откуда открывается красивый обзор.8) Цветочный сад Dubai Miracle Garden, раскинувшийся на 7 га.9) Рынок Мадинат Джумейра — торговые ряды в одноименном архитектурном комплексе, стилизованном под арабскую крепость. «Мадинат» по-арабски означает город.10) Сафари в пустыне. Дубай — настоящий урбанистический оазис, окруженный песками. Одна из самый популярных экскурсий — сафари. Есть экстремальные поездки по барханам на джипах. Мы выбрали более спокойное путешествие, но зато на ретро-автомобилях Land Rover без крыши. Такие туры часто включают соколиное шоу, ужин в лагере бедуинов и другие развлечения.Мужа пропустили, а меня нет. Или как я чуть не осталась в Эмиратах.О таких историях пишут мало и в такой цивилизованной стране, как Эмираты, я была настолько не готова к подобной ситуации, что потом, отходя от шока уже в самолете, заплакала крокодильими слезами.Аэропорт Дубая, за полночь. Возвращаемся домой (из Эмиратов в Россию, хотя обычно проблемы случаются на въезде). Походим на пограничный контроль. Минута и мужа пропускают. Следом я. Пограничник — горячий арабский мужчина в арафатке — долго смотрит на мой паспорт и протягивает мне его обратно без печати и показывает, чтоб я шла направо до конца.Подошла к последней стойке. Там на мой паспорт смотря еще дольше и снова показывают идти куда-то туда. Я совершенно растерялась, вижу какую-то неприметную стойку в самом углу. Туда тоже идет народ. Обращаюсь к девушке в очереди. Она мне объясняет, что это для тех, кто имеет «проблемс» с паспортом.Да какие проблемы?! Может потому, что я так и не смогла установить местное приложение для отслеживания и теперь я ковид-диссидент? Но у мужа тоже не установилось. Мозг начинает придумывать «план Б»: позвонить в посольство, позвонить в редакцию. А тем временем разбираются с моим паспортом, ставят заветную печать и пропускают меня.Как выяснилось, такое бывает в Эмиратах и в Турции. Покрутят паспорт, да выпустят. Возможно, муж проскочил потому, что у него загран нового образца, а у меня старый. Ситуация неприятная, но решаемая. Зато теперь буду к этому готова.Что надеть в Дубае?Меня часто спрашивают, как одеваться в Эмиратах, особенно девушкам. Дубай — туристический город и никто не требует ходить в хиджабе. Для прогулок старайтесь надевать футболки, которые закрывают плечи и юбки/платья — как минимум до колен. В интернете пишут, что за неподобающий вид могут сделать замечание и порекомендовать одеться поприличней, но лично я с этим не сталкивалась. В общем все демократично.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru