Зэки развели челябинского автоперекупа на двести тысяч рублей, придумав новую схему обмана

Если вы думали, что нет никого хитрее автоперекупов, то вы просто не знаете о зэках, которые выдают себя за продавцов машин. Они давно орудуют на рынке автомобилей, зачастую просят перевести задаток на карту, а потом благополучно пропадают. Но челябинец Михаил столкнулся с заключенными, которые в своих схемах вышли на новый уровень и успешно облапошили его на 200 тыс. рублей.Разговор с боссомНа одном из сайтов объявлений Михаил увидел Lexus RX 570 2016 года выпуска за 4,5 млн рублей. Машина находилась в Москве, но наш перекуп уже привык летать по разным городам за хорошими автомобилями. Он связался с автором объявления, который представился Димой, спросил VIN и убедился, что машина чиста по документам. После этого отправил на встречу знакомого автоподборщика, который скинул подробный отчет. На бумажках все было прекрасно, Михаил собрался покупать иномарку.— Продажей машины, как мне объяснили по телефону, занимались три человека: два водителя, Дима и Антон, и их босс, — рассказывает Михаил. — Я разговаривал с «боссом» и предложил ему 4 млн рублей. Он запросил еще 100 тыс. сверху, якобы для водителей, которые суетились и продавали машину. Я согласился, но при условии, что деньги скину на карту владельца автомобиля.В итоге «босс» скинул Михаилу СМС с номерами двух карт, чтобы тот отправил по 50 тыс. рублей Диме и Антону. Автомобиль оказался зарегистрирован именно на Антона, в чем челябинец лично убедился и скинул деньги на указанные счета. Вечером раздался звонок, на другом конце трубки был Дима.— Он мне сказал, что Антон не занимался продажей машины, поэтому все 100 тыс. положены ему. Сейчас якобы Антон вернет мне деньги, а я должен их перевести Диме. Ну, тут я уже окончательно подумал, что обмана нет, раз мне владелец машины сам деньги скидывает. 50 тыс. пришли, я перенаправил их Диме.Колеса в подарокНастойчивый Дмитрий никак не хотел упускать Михаила из Челябинска, и на следующий день снова позвонил. На этот раз он по дешевке предложил комплект новых колес, добытых не самым законным путем. Договорились на 50 тыс., Михаил снова отправил деньги. Но история с колесами просто так не закончилась. Еще через день Дима снова позвонил и рассказал, якобы босс заметил пропажу, а деньги мужчина уже отдал жене. Вот и попросил Михаила скинуть еще 50 тыс., которые пойдут в счет покупки машины.— На тот момент мы уже так хорошо общались, как друзья, что я без проблем отправил деньги. Он еще предложил чехол за 10 тыс., но я отказался, — вспоминает Михаил. — А потом наступил день моего вылета в Москву, и за два часа до рейса от Димы пришла СМС-ка «Не прилетай». Я звоню — он недоступен. А билеты-то куплены, я полетел в Москву, чтобы на месте разбираться.Лжедмитрий и реальный владелецПрилетев в столицу, Михаил нашел на другом сайте объявлений этот же «Лексуа», но уже за 5,1 млн рублей. Все совпадало: и VIN номер, и владелец Антон, которого челябинец даже нашел в социальных сетях. Перекуп поехал в отдел полиции района Строгино, где находилась машина. Вместе с полицейскими мужчина убедился, что иномарка стоит на той самой парковке, что указана в объявлении — посмотрели по камерам. После этого позвонили продавцу, который тоже представился Димой, и договорились о встрече.— На парковке посмотрели машину, это была она, все сходилось. Начали разговаривать с Димой, мол, что за непонятные манипуляции, а по нему видно, что он вообще не понимает, о чем речь. Поехали в отдел разбираться, Дима туда позвал и владельца Антона, начали по звонкам выяснять, в чем дело.Как оказалось, все деньги Михаил перечислял зэкам. Они нашли объявление на сайте, позвонили и узнали VIN номер. Затем выставили машину на другой платформе, занизив цену.— Получается, сначала я позвонил зэку, потом ему звонил мой подборщик. После разговора с подборщиком зэк позвонил настоящему хозяину, представился подборщиком и состыковал их, — объясняет Михаил. — Потом он позвонил продавцу, представился Семеном из Новосибирска и сказал, что скинет 50 тыс. задатка. Эти деньги я и скинул тогда Антону. Через время он перезвонил хозяину и сказал, якобы передумал брать машину — тогда мне 50 тыс. и вернулись на карту, и их я скинул зэку после телеги про «другого водителя, который не занимался продажей».В общей сложности Михаил подарил заключенным 200 тыс. рублей. По словам мужчины, ни он, ни полицейские, ни реальные собственники машины долгое время не могли сообразить, как это все случилось. Ведь машина была реальной, а зэки просто состыковали подборщика с хозяином и провернули махинацию с задатком.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Втюхал битую машину, но совесть меня не мучает»: челябинский перекуп рассказал, как «впаривают» плохие автомобили (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru