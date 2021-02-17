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Общество

Зэки развели челябинского автоперекупа на двести тысяч рублей, придумав новую схему обмана

Рассказываем, что на этот раз изобрели заключенные
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Перекуп впервые столкнулся с такой хитростью

Перекуп впервые столкнулся с такой хитростью

Фото: Дмитрий БРУШКО

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