«Ее тело усыпано дробью»: под Челябинском расстреляли собаку и бросили на трассе

Один из фрагментов дроби застрял между долями мозга. Фото: instagram.com/bagrat.vet

Под Челябинском неизвестные расстреляли собаку из охотничьего ружья. Животное с десятками фрагментов дроби в теле нашли на выезде из Челябинска в сторону Кургана. Шокирующей историей поделился ветеринар-блогер Баграт Агажанов, которому привезли собаку.

— Рентген показал невообразимую картину: ее тело усыпано дробью после выстрела из ружья, около 30 фрагментов. Дробь россыпью поразила мягкие ткани. Морда, череп, грудная клетка — стреляли прямо, глядя в глаза этой пушистой девочке, — едва сдерживает эмоции Баграт Агажанов. — За что? Сложно представить эту крошку агрессивной и опасной.

Волонтеры предполагают: кто-то просто решил поупражняться в охотничьих навыках, воспользовавшись доверием четвероногого друга.

Собаке предстоит сложная операция по извлечению фрагментов и это нужно сделать как можно скорее. Одна из дробей застряла между долями головного мозга, другая прошла через гортань, несколько оказалось в кишечнике, между позвонками и в грудной полости.

Волонтеры открыли сбор средств. О том, как помочь животному, можно узнать на странице Баграта Агажанова в соцсети.

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