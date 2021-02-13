Общество потребления подарило Челябинску детский сад: изучаем историю дома мещанина Ростова

Теперь в доме Ростова офисы и дорогая кофейня. Фото: Юлия РЕУТОВА

110 лет тому назад, осенью 1910 года, в Челябинске открылся первый детский сад. Сначала он располагался в Народном доме (сейчас там находится челябинский Молодежный театр), а спустя два месяца переехал в дом Ростова на улице Скобелевской. Сегодня в этом доме на улице Коммуны, 81 — располагается «Независимая кофейня». А какова дореволюционная история здания, построенного в 1908 году?

Сначала первый этаж дома Ростова занимал магазин золотопромышленника Ивана Чеканова. Справочник «Весь Челябинск и его окрестности» сообщал, что в магазине Чеканова можно приобрести бакалейные и разные мелочные товары, чай, сахар и кофе. Что касается самого домовладельца, мещанина Карпа Ростова, то ему в Челябинске принадлежали маслобойный и крупообдирный заводы на улице Оренбургской, вырабатывавшие конопляное масло и крупу.

1 апреля 1910 года первый этаж дома Ростова занял магазин Челябинского общества потребителей рабочих и служащих. На втором этаже разместилось правление этого общества и редакция издаваемой им газеты. Общество потребителей владело несколькими магазинами и лавками в разных районах Челябинска, где для членов общества товары продавали по сниженным ценам.

Общество потребления решило отдать свои площади малышам.

Получаемая прибыль шла, в частности, в общество «Дошкольное воспитание», благодаря которому открылся первый в Челябинске детский сад. Сначала детский сад открыли в помещении Народного дома, предоставленном Попечительством о народной трезвости обществу «Дошкольное воспитание» безвозмездно.

Детский сад открылся 5 октября 1910 года, и посещали его дети тогдашнего среднего класса — служащих и торговцев. Ближе к зиме он переехал в дом Ростова, и в январе 1911 г. детский сад начал здесь свою работу. Как отмечалось в отчете общества «Дошкольное воспитание», «помещение оказалось очень удобным, и часть детей посещала сад очень усердно, несмотря на наступившие сильные морозы (до -25 — 30°). Приходили, несмотря на предупреждение оставаться дома в случае сильных морозов».

В начале 1910-х годов на втором этаже дома Ростова открыла кабинеты семейная чета врачей Лебединских, чей сын Юрий позже стал известным советским писателем, писавшим под псевдонимом Либединский. В 1914 году дом Ростова приобрела мещанка Кутузова, владелица одной из челябинских гостиниц.

Все эти годы первый этаж здания по-прежнему занимал магазин потребительского общества — вплоть до его ликвидации в 1919 году. В 1920-е годы дом Кутузовой был муниципализирован и долгое время использовался под коммунальное жилье. В 1980-е годы был расселен, а в 1994 году здание было включено в список выявленных объектов культурного наследия.

После реконструкции дом стал выглядеть более нарядно, чем был первоначально. Фото: Юлия РЕУТОВА

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